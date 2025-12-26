Từ sinh viên kinh tế đến MC song ngữ đa tài

SVO - Nguyễn Thị Phương Linh (sinh năm 2005) hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Dù bận rộn với công việc học tập, cô vẫn dành thời gian để theo đuổi đam mê làm MC, đồng thời truyền cảm hứng cho những người khác thông qua công việc giảng dạy kỹ năng mềm. Câu chuyện của Phương Linh là nguồn cảm hứng bất tận cho những bạn trẻ đang tìm kiếm con đường riêng và không ngại đối mặt với thử thách.

Nguyễn Thị Phương Linh (sinh năm 2005) sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Hiện tại, cô đang là sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), một trong những đại học hàng đầu về kinh tế tại Việt Nam.

Nguyễn Thị Phương Linh (sinh năm 2005) là sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Phương Linh chia sẻ: "Để mình có được như ngày hôm nay, gia đình đã phải hi sinh rất nhiều, và mình biết ơn khi mỗi bước đi, mỗi quyết định của mình đều có gia đình bảo ban và ủng hộ". Gia đình luôn là nguồn động viên lớn nhất, giúp Phương Linh có thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.

Ngoài việc học, Phương Linh còn có nhiều sở thích đa dạng, đặc biệt là các bộ môn thủ công như móc len, may vá và tô tranh số hóa. Cô cũng yêu thích công việc nhà, vì cho rằng dọn dẹp giúp xả stress rất tốt.

Bên cạnh công việc học, Phương Linh còn theo đuổi đam mê làm MC, đồng thời truyền cảm hứng cho những người khác thông qua công việc giảng dạy kỹ năng mềm.

Đam mê lớn nhất của Phương Linh là làm MC. Đây cũng là công việc mà cô đang làm song song với việc học. Bắt đầu bén duyên với công việc MC từ năm lớp 8, tuy nhiên do thời gian THPT không có nhiều cơ hội để trau dồi, cô đã chuyển sang mảng phát thanh. Sau khi lên đại học, Phương Linh hoạt động trong một đơn vị tại Đoàn trường và có cơ hội lên hình trên các bản tin, thực hiện podcast và ấn phẩm.

Tuy nhiên, cô không tự nhận mình là MC trong giai đoạn này. Phương Linh chia sẻ: "Suốt hơn 1 năm ấy, mình vẫn luôn mắc phải những lỗi như nói quá nhanh, không nhấn nhá, thậm chí chất giọng khiến mình từng rất tự hào lại bị đánh giá là quá mỏng và yếu với sân khấu". Cô đã từng rất loay hoay và nghĩ rằng mình không đủ khả năng để đứng trên sân khấu.

Phương Linh bắt đầu bén duyên với công việc MC từ năm lớp 8.

Sau một thời gian không còn hoạt động trong tổ đội, Phương Linh có đăng ký và bất ngờ casting thành công làm MC cho chương trình Chào tân sinh viên của Khoa Bất động sản & Kinh tế tài nguyên (Nấc thang K66: Viva la Vida).

Phương Linh tâm sự: "Mình biết rằng, bản thân vào thời gian ấy có quá nhiều thiếu sót để đảm nhận vị trí này, nhưng các anh chị, các bạn trong Liên chi đoàn đã trao cho mình cơ hội quý giá ấy, và đó là sân khấu đầu tiên của mình tại NEU. Sau sân khấu ấy, mình nhận ra có lẽ duyên của mình với nghề MC chưa hết. Mình bắt đầu nghiêm túc hơn với con đường này, không chỉ vì khi ấy mình cảm thấy tự tin hơn về bản thân mà còn vì tương lai của mình sau này".

Phương Linh không ngừng học hỏi và nâng cao kiến thức, kỹ năng để theo đuổi đam mê.

Để nâng cao kỹ năng, Phương Linh đã quyết định theo học MC Giang Hồng. Cô chia sẻ đầy biết ơn: "Mình hiểu rằng để có được một thế hệ trò giỏi, vai trò của người thầy là to lớn nhất. Và quả thật với sự dìu dắt, yêu thương và khả năng sư phạm của cô Giang Hồng, mình như được sinh ra thêm lần nữa".

Không chỉ dạy về giọng nói và phong thái, Phương Linh còn được uốn nắn về tư tưởng, tư duy và những bài học cuộc sống. Nhờ đó, cô đã có cơ hội bước chân lên những sân khấu lớn, gặp gỡ những nhân vật tài giỏi.

Phương Linh cho rằng môi trường đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi người.

Hiện tại, Phương Linh đang là MC song ngữ, VJ và đồng thời là giảng viên nguồn, trợ giảng tại một trung tâm đào kỹ năng mềm. Cô thường đảm nhận vai trò MC cho các doanh nghiệp và được hợp tác với nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Nhìn lại chặng đường đã qua, Phương Linh cảm thấy bản thân đã tiến bộ rất nhiều.

Phương Linh cho rằng môi trường đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi người. Khi bản thân đã tìm được nơi mình thuộc về, đó sẽ là cảm giác mong muốn được cống hiến, là sự thôi thúc để gắn kết với những người trong cộng đồng và cả ước muốn được tốt hơn. Cô tin rằng, việc tìm được một môi trường phù hợp sẽ giúp mỗi người phát triển mạnh mẽ hơn và kiên định với định hướng của mình.

Phương Linh chia sẻ: "Mình nghĩ với nhiều bạn trẻ hiện nay, việc mất định hướng là một vấn đề tương đối phổ biến. Và mình tin rằng, việc đưa bản thân vào một môi trường khiến bản thân mong muốn được xây đắp, sẽ giúp các bạn hình thành được phiên bản hoàn thiện hơn, tỏa sáng hơn và kiên định với định hướng của mình hơn".

Nhìn lại chặng đường đã qua, Phương Linh cảm thấy bản thân đã tiến bộ rất nhiều.

Mặc dù được nhiều người nhận xét là năng động và hoạt bát, Phương Linh tự nhận mình là người hướng nội và nội tâm. Chính sự hướng nội này đã tạo nên nỗi sợ sân khấu trong cô. Để vượt qua nỗi sợ này, cô thường tìm đến những bộ môn tỉ mẩn, thủ công. Vì khi ấy cô có thể thả trôi tâm trí của mình, và hệ thống lại các luồng suy nghĩ, tập tư duy một cách có logic, rõ ràng hơn.

Cô cũng học cách chấp nhận và nhìn nhận lỗi lầm một cách khách quan. Phương Linh tâm sự: "Mình nghĩ rằng, việc mỗi người có lỗi lầm là chuyện dễ hiểu, quan trọng là chúng ta luôn cần những phút giây để lắng lại và nhìn nhận những gì đã qua một cách rõ ràng, về bản chất của sự việc hơn là cảm xúc của cá nhân".

Là sinh viên, Phương Linh cũng đối mặt với những khó khăn về tài chính. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, cô đã đi làm từ khá sớm và cố gắng cân bằng giữa việc học và việc đi làm.

Mặc dù được nhiều người nhận xét là năng động và hoạt bát, Phương Linh tự nhận mình là người hướng nội và nội tâm.

Trong tương lai, dự định gần nhất của Phương Linh là hoàn thành chương trình học với thành tích tốt. Cô cũng sẽ cố gắng để trở thành giảng viên chính thức tại Trung tâm, nâng cao trình độ tiếng Anh và học thêm một ngoại ngữ khác. Đồng thời, cô cũng đang chuẩn bị cho một lộ trình dài hơi hơn, nhưng vì là mục tiêu dài hạn nên Phương Linh muốn chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi chia sẻ.

Phương Linh rất thích câu nói: "Cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc". Cô luôn cố gắng dành thời gian, tâm trí cho từng việc nhiều nhất có thể và tin rằng, bản thân cần có sự tự chủ và tự trách nhiệm trong mọi việc làm.

Không phải ai cũng có thể dành thời gian để tìm hiểu về tất cả mọi người xung quanh, và Phương Linh luôn trân trọng bất kì cơ hội được gặp gỡ và tiếp xúc với những mối quan hệ mới. Đặc biệt, cô cũng luôn giữ sự chuyên nghiệp trong mọi tình huống, nhất là khi làm công việc MC.

(Ảnh: NVCC)