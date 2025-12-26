Nam vương Sinh viên thanh lịch HV Tài chính 2025: Hành trình thử thách bản thân của chàng sinh viên trẻ

SVO - Nguyễn Tuấn Kiên (sinh năm 2006, quê Bắc Ninh), sinh viên Học viện Tài chính, đã giành danh hiệu Nam vương Sinh viên Thanh lịch Học viện Tài chính - Gems of AOF 2025. Ít ai biết rằng, phía sau khoảnh khắc tỏa sáng ấy là hành trình vượt qua sự rụt rè, hướng nội và nỗ lực hoàn thiện bản thân của một sinh viên từng ngại đứng trước đám đông.

Nguyễn Tuấn Kiên sinh viên Học viện Tài chính.

Trên sân khấu Chung kết Sinh viên Thanh lịch Học viện Tài chính - Gems of AOF 2025, giữa ánh đèn rực rỡ và những tràng pháo tay vang lên không ngớt, cái tên Nguyễn Tuấn Kiên được xướng lên ở ngôi vị cao nhất. Khoảnh khắc ấy không chỉ ghi dấu danh hiệu Nam vương Sinh viên Thanh lịch Học viện Tài chính 2025, mà còn là điểm kết cho một hành trình đặc biệt - hành trình vượt qua chính mình của một chàng sinh viên từng rụt rè, ít nói và chưa từng nghĩ sẽ đứng ở trung tâm của sự chú ý.

Sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh - một vùng đất giàu truyền thống văn hóa dân tộc, Tuấn Kiên mang trong mình nét tính cách trầm lắng, điềm đạm và có đôi phần khép kín. Anh thừa nhận bản thân không giỏi thể hiện cảm xúc, thường ngại giao tiếp trước đám đông. Trong suy nghĩ của Kiên suốt một thời gian dài, sân khấu và những cuộc thi mang tính trình diễn dường như là “lãnh địa” không dành cho mình.

“Minh từng nghĩ bản thân chỉ phù hợp với việc học tập, làm tốt chuyên môn, chứ không đủ tự tin để đứng trước nhiều người”, Tuấn Kiên chia sẻ.

Bước ngoặt đến khi anh nhận được sự động viên và tin tưởng từ gia đình, bạn bè cùng thầy cô. Quyết định đăng ký tham gia Gems of AOF 2025 không đơn thuần là thử sức, mà còn là cách Tuấn Kiên tự đặt mình trước nỗi sợ, học cách mở lòng và bước ra khỏi những giới hạn vô hình đã tồn tại trong thời gian dài.

Ưu tiên học tập là nền tảng của sự tự tin

Hiện là sinh viên chuyên ngành Hải quan và Logistics của Học viện Tài chính, Tuấn Kiên luôn xác định việc học là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh ngoại hình nổi bật với chiều cao 1m92, gương mặt sáng và giọng nói trầm ấm, anh còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập xuất sắc với GPA 3.9/4.0 trong năm học 2024 - 2025.

Theo Tuấn Kiên, ngành Hải quan và Logistics đòi hỏi sinh viên phải có tư duy logic, tính kỷ luật cao và khả năng làm việc trong môi trường áp lực. Chính quá trình học tập nghiêm túc đã giúp anh rèn luyện sự tập trung, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh - những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự tự tin khi bước lên sân khấu cuộc thi.

Gems of AOF 2025 - hành trình bứt phá về mọi mặt

Với Tuấn Kiên, Gems of AOF 2025 không chỉ là một cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp hình thể, mà còn là hành trình rèn luyện kỹ năng và hoàn thiện bản thân. Qua từng vòng thi, anh học cách kiểm soát cảm xúc, giao tiếp cởi mở hơn, làm việc nhóm hiệu quả và thể hiện quan điểm cá nhân một cách rõ ràng, chín chắn.

Chia sẻ về khoảnh khắc đăng quang, Tuấn Kiên cho biết đó là cảm xúc vừa bất ngờ, vừa xúc động:

“Danh hiệu này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của mình, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở rằng mình cần sống có trách nhiệm hơn với vai trò mới. Với mình, đây không phải điểm kết thúc mà là một khởi đầu rực rỡ cho những hành trình mới.”

Dấu ấn ở phần thi Ứng xử

Trong phần thi Ứng xử, Tuấn Kiên để lại ấn tượng với câu hỏi về việc người trẻ tiếp thu có chọn lọc và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hiện đại. Phần trả lời của anh được đánh giá cao nhờ sự điềm tĩnh, mạch lạc và góc nhìn phù hợp với tinh thần của sinh viên thời đại mới.

Nam vương Gems of AOF 2025 chia sẻ:

“Theo mình, truyền thống không phải là điều để giữ nguyên một cách cứng nhắc, mà là những giá trị cốt lõi đã được ông cha chắt lọc qua thời gian. Người trẻ hôm nay cần biết tiếp thu có chọn lọc: giữ lại những điều đẹp đẽ như tinh thần hiếu học, lòng yêu nước, sự tử tế và trách nhiệm với cộng đồng; đồng thời phát triển chúng bằng tư duy hiện đại, sáng tạo và phù hợp với nhịp sống mới. Khi truyền thống được tiếp nối bằng hiểu biết và hành động, văn hóa sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn lan tỏa mạnh mẽ hơn trong thời đại hội nhập”.

Thông điệp dành cho sinh viên trẻ

Với Tuấn Kiên, sinh viên ngày nay không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải biết đại diện cho hình ảnh tích cực của thế hệ trẻ: tự tin, có bản lĩnh, trân trọng giá trị truyền thống và sẵn sàng hội nhập. Mỗi người trẻ đều có con đường riêng, điều quan trọng là dám bước ra khỏi nỗi sợ và không ngừng hoàn thiện bản thân.

“Mình từng nghĩ hướng nội là điểm yếu, nhưng giờ đây mình xem đó là nền tảng để học cách lắng nghe, suy nghĩ sâu và hành động có trách nhiệm hơn từng ngày”, Tuấn Kiên chia sẻ.

Định hướng sau đăng quang

Sau khi đạt danh hiệu Nam vương Gems of AOF 2025, Tuấn Kiên mong muốn sử dụng hình ảnh cá nhân để lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng sinh viên. Trước mắt, anh đặt ra một số định hướng lâu dài.

Thứ nhất, truyền cảm hứng cho sinh viên hướng nội, đặc biệt là những bạn trẻ còn e dè, thiếu tự tin trong việc thể hiện bản thân. Xuất phát từ chính trải nghiệm của mình, Tuấn Kiên tin rằng mỗi sinh viên đều có giá trị riêng và chỉ cần một cú hích đúng lúc, họ hoàn toàn có thể thay đổi.

Thứ hai, góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên Học viện Tài chính hiện đại, bản lĩnh thông qua các hoạt động truyền thông, sự kiện sinh viên và chương trình giao lưu, qua đó lan tỏa hình ảnh sinh viên AOF không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn năng động, tự tin và có trách nhiệm với xã hội.

Thứ ba, tiếp tục tập trung học tập và phát triển chuyên môn. Tuấn Kiên khẳng định việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu, với mục tiêu trau dồi kiến thức chuyên ngành, nâng cao ngoại ngữ và kỹ năng mềm để sẵn sàng cho môi trường làm việc quốc tế trong tương lai.

Khép lại câu chuyện của mình, Nguyễn Tuấn Kiên gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ:

“Xuất phát điểm không quyết định bạn là ai. Chỉ cần bạn tin vào giá trị của bản thân và dám bước ra khỏi vùng an toàn, bạn đã tiến rất xa rồi”.

Hành trình của Nam vương Nguyễn Tuấn Kiên cho thấy sự tỏa sáng không chỉ đến từ những người vốn đã tự tin hay nổi bật, mà còn bắt đầu từ những người dám đối diện với giới hạn của chính mình. Từ một chàng sinh viên hướng nội, ít nói và từng e dè trước đám đông, Tuấn Kiên đã từng bước vượt qua nỗi sợ, kiên trì rèn luyện và không ngừng hoàn thiện bản thân để chạm tới một cột mốc mới trong hành trình trưởng thành.

Danh hiệu Nam vương không phải là điểm kết, mà là dấu mốc để Tuấn Kiên tiếp tục nỗ lực và sống có trách nhiệm hơn với lựa chọn của mình. Câu chuyện của anh gửi gắm thông điệp tích cực tới nhiều bạn trẻ: mỗi người đều có giá trị riêng, và sự khác biệt không bao giờ là rào cản nếu biết tin vào bản thân, dám bước ra khỏi vùng an toàn và bền bỉ theo đuổi con đường đã chọn. Chính từ những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ và nghiêm túc ấy, ta sẽ ngày càng trưởng thành hơn với những phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình.