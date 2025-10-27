Nam sinh chuyên ngành Marketing dành niềm đam mê cháy bỏng cho nghiên cứu khoa học

SVO - Xuất thân là sinh viên kinh tế chuyên ngành Marketing - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, thay vì thực hiện các chiến dịch marketing cho các nhãn hàng, doanh nghiệp thì Trịnh An Khang (sinh năm 2004) lại có một tình yêu lớn cho việc nghiên cứu khoa học. Dẫu có nhiều vất vả và khó khăn nhưng anh vẫn luôn nỗ lực để thực hiện các nghiên cứu có ích và phục vụ cho đời sống và khoa học.

Ngọn lửa niềm đam mê nghiên cứu khoa học thắp trong chàng trai từ những ngày còn là năm nhất

Khang bắt đầu nghiên cứu khoa học từ giữa năm nhất, lúc ấy chỉ đơn giản là FOMO (Hội chứng sợ bỏ lỡ) trước việc bạn bè xung quanh đã bắt đầu nghiên cứu. Những nghiên cứu ban đầu chỉ là chạy data và cũng chưa đạt những kết quả như mong muốn. Nhưng quan trọng hơn cả, Khang được truyền một niềm yêu thích và hứng thú với việc nghiên cứu khoa học. Từ một người với khát khao sáng tạo cho các nhãn hàng (brand) và agency, giờ đây Khang đã tìm được con đường của riêng mình: con đường học thuật và nghiên cứu khoa học.

Những ngày đầu bắt đầu nghiên cứu thật khó khăn. Khó khăn lớn nhất là khi đề tài của mình còn nhiều điểm yếu, những người bạn đồng hành còn chưa hiểu ý nhau, hay còn nhiều khó khăn trong chi phí thực hiện.

An Khang chia sẻ đề tài của mình tại hội thảo quốc tế.

Có thể dừng lại để nghỉ ngơi chứ nhất quyết không được bỏ cuộc

Hai năm đầu của Đại học là thời gian mà Khang rèn giũa khả năng nghiên cứu khoa học cũng như học cách nghiên cứu sao cho chỉn chu và chuyên nghiệp nhất. Những bước đầu thì luôn luôn là khó và có đôi chút bỡ ngỡ.

Việc tìm đề tài cũng là một điều mà Khang luôn trăn trở. Có rất nhiều vấn đề chưa được nghiên cứu, khai thác, nhưng phải tìm ra vấn đề mang giá trị thực tiễn, mang giá trị học thuật. Khó khăn tiếp theo nằm rải rác tại các bước nghiên cứu sau đó: bảo vệ quan điểm và ý tưởng của mình trước giảng viên hướng dẫn, tìm những người cộng sự phù hợp, thực hiện các bước để xây dựng một bài nghiên cứu. Nhiều người nói nghiên cứu khoa học là một vinh quang, công bố quốc tế trên các tạp chí đầu ngành là một niềm tự hào của của trường đại học nhưng đằng sau đó là những đêm không ngủ trằn trọc suy nghĩ, là những lần xem xét ý tưởng đến khi gạch xóa cả trang giấy.

An Khang chia sẻ: “Có một nghiên cứu mình đã thực hiện trong vòng 6 tháng ròng rã, cuối cùng mình nhận lại là một bài review dài 15 trang của đại diện tòa soạn tạp chí gửi lại. Mình mắc rất nhiều lỗi, không chỉ từ vấn đề dữ liệu, mà còn từ thiết kế dữ liệu, diễn giải kết quả. Mình đã rất buồn, vì mọi công sức, tâm huyết ngày đêm của mình dồn vào bị từ chối và mình còn nhận ra được bản thân mình còn tồn tại rất nhiều thiếu sót - đó là những điều mà trước giờ mình không hề nhận ra”.

Thời gian đó, Khang nhận nhiều lời từ chối đăng bài cùng lúc, anh cũng đã có lúc nghi ngờ về chính năng lực của mình, về con đường nghiên cứu khoa học đầy gian nan này. Thế nhưng, Khang không cho phép bản thân từ bỏ. Anh coi đó là những nhận xét, góp ý giúp bản thân mình đi lên; bởi chỉ khi mình gửi bài cho họ mình mới biết được những nghiên cứu, cách thức thực hiện có phù hợp với nghiên cứu chưa. Sau những lần chưa thành công, anh dành ra vài ngày đi chơi với bạn bè, nghỉ ngơi, trò chuyện với bố mẹ và thầy cô, rồi vài ngày sau lại tiếp tục đọc bài review, ghi lại những lỗi mình còn chưa được hoàn thiện và tiếp tục sửa đổi cho bài nghiên cứu tiếp theo. Có thể dừng lại chút để nghỉ ngơi nhưng nhất quyết không được từ bỏ.

“Có công mài sắt có ngày nên kim” thành công đến sau những thất bại

Sau những lần miệt mài học hỏi, sau biết bao lần bị từ chối, An Khang vẫn không ngừng học hỏi, chờ cho một lần bứt phá hơn sắp tới.

Sau kỳ nghỉ tết 2024, Khang cùng các bạn cộng sự đã bắt đầu với đề tài “Does sustainability marketing in the Vietnamese agri-food sector foster consumer brand engagement? The moderating role of brand reputation”. Anh dốc hết mình vào bài nghiên cứu như bao lần, mong muốn được chinh phục những tạp chí khoa học. Sau 9 tháng ròng rã và nộp nghiên cứu và 4 lần phản biện cuối cùng bài nghiên cứu khoa học của Khang được công bố trên tạp chí “Journal of Global Responsibility” và giúp anh đạt giải A trong giải Nghiên cứu trẻ UEH và sắp tới sẽ tranh giải nhất nhì tại Liên Hoan Nghiên cứu khoa học Sinh viên dành cho các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc tại Nha Trang. Có lẽ lúc ấy, sự vui sướng không chỉ đến từ việc anh được công bố một nghiên cứu mà bản thân vô cùng tâm đắc, mà đến từ sau những thất bại, những vấp ngã, sau những lần hoài nghi và suy nghĩ, đây như một minh chứng cho những nỗ lực không biết ngừng nghỉ cho con đường khoa học.

An Khang đặt câu hỏi cho tổng biên tập tại chí Australasian Marketing Journal.



“Ngày hôm đó mình đã sung sướng gọi hết cho bạn bè, bố mẹ và người thân. Có lẽ không có gì có thể sánh bằng niềm vui lúc ấy. Sau này mình có thêm những bài công bố khác nhưng cảm giác sung sướng vỡ òa này chỉ có ở lần đầu” - Khang chia sẻ thêm.

Hiện tại, Khang đang tiếp tục việc học, nghiên cứu và thực hiện khóa luận tốt nghiệp ra trường. Với mong muốn đạt học bổng cao trong các kỳ xét học bổng cao học tại các trường Đại học lớn tại nước ngoài như Đại học Sydney, Đại học New South Wales, Khang luôn tin hành trang lớn nhất là những bài nghiên cứu mình đã thực hiện, cùng với niềm đam mê cháy bỏng với nghiên cứu học thuật cùng sự tin cậy từ các giáo sư trong trường.

Còn trẻ, hãy thử, hãy dám sai và hãy bước tiếp sau vấp ngã

Sau một hành trình dài, trải qua đủ đắng cay ngọt bùi, cả những lúc chán nản nhất, hoài nghi nhất hay hạnh phúc nhất, Khang đều thầm cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc.

“Nếu được quay lại thời đó thì có lẽ mình cũng sẽ chỉ nói lời cảm ơn của một An Khang năm hai không từ bỏ dù nhận được rất nhiều lần từ chối đăng bài. Mình tin rằng Khang lúc đó đã hoàn thành hết mình rồi”.

“Hãy cố gắng, khi đã xác định con đường của mình thì hãy vững vàng bước tiếp. Có những người nói nói là có thể không làm được đâu, nhưng nếu mình không làm thì chắc chắn sẽ không bao giờ thành công. Còn nếu mình làm, dù thất bại vẫn có những bài học đáng quý” - Khang đúc kết lại sau một hành trình dài theo đuổi nghiên cứu khoa học của mình.

Cứ tiếp tục đi thì sẽ đến nơi, chỉ là có thể đích đến có thể là nơi mà chính bản thân mình cũng sẽ không ngờ đến.

(Ảnh: NVCC)