Nam thủ khoa ĐH Thủ đô Hà Nội: 9 kỳ liên tiếp giành học bổng cùng loạt giải thưởng nghiên cứu và khởi nghiệp

SVO - Trần Đức Chiến (sinh năm 2003) sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, xuất sắc giành ngôi Thủ khoa đầu ra với thành tích học tập và rèn luyện loại Xuất sắc toàn khóa. Anh ghi dấu ấn bằng loạt giải thưởng nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố, 9 kỳ liên tiếp nhận học bổng cùng nhiều đóng góp nổi bật trong phong trào Đoàn – Hội và hoạt động tình nguyện.

Từ đảo nhỏ đến hành trình trở thành cầu nối du lịch bền vững

Sinh ra và lớn lên trên đảo Cái Chiên (Quảng Ninh), Đức Chiến – chàng tân cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, đã chọn cho mình một con đường gắn liền với tình yêu quê hương và khát vọng lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Quyết định lựa chọn ngành du lịch của Chiến được đưa ra trong bối cảnh năm 2021 – khi dịch COVID-19 khiến ngành du lịch gần như “đóng băng”. Đó cũng là lúc chàng trai trẻ tự hỏi mình có đủ bản lĩnh để bước vào một lĩnh vực nhiều thách thức. “Nghĩ về quê hương – một hòn đảo có tiềm năng du lịch lớn nhưng chưa phát huy hết lợi thế – cùng với tình yêu dành cho Cái Chiên, mình đã quyết định theo đuổi ngành học này. Chính sở thích khám phá và học hỏi đã thôi thúc mình mạnh dạn hơn với lựa chọn ấy” – Chiến chia sẻ.

Đức Chiến là Thủ khoa, đại diện sinh viên phát biểu tri ân tại Lễ Tốt nghiệp.

Không chỉ học tập trên giảng đường, Đức Chiến còn chủ động tận dụng sức mạnh của mạng xã hội để quảng bá hình ảnh quê hương. Với vai trò quản trị viên trên TikTok, Facebook, Instagram…, cậu đã đưa những nét đẹp mộc mạc, hoang sơ, văn hóa biển của đảo Cái Chiên đến gần hơn với cộng đồng.

Với Chiến, du lịch không đơn thuần là hành trình di chuyển, mà là hành trình của cảm xúc và sự kết nối. “Đây không chỉ là một nghề, mà còn là sứ mệnh làm cầu nối văn hóa, truyền cảm hứng du lịch bền vững và giới thiệu nét đẹp Việt Nam tới bạn bè quốc tế” – Chiến bày tỏ.

Hành trình chinh phục danh hiệu Thủ khoa và đam mê nghiên cứu khoa học

Đối với Đức Chiến, quãng đời sinh viên là một hành trình kiên trì, kỷ luật và cháy hết mình vì đam mê. Chín học kỳ liên tiếp duy trì học bổng Giỏi, Xuất sắc và tốt nghiệp với danh hiệu Thủ khoa đầu ra, Đức Chiến không ngừng theo đuổi tri thức và cống hiến cho cộng đồng.

Đức Chiến đạt Giải Nhì Toàn quốc Cuộc thi chung kết “Ý tưởng sáng tạo và xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch và truyền thông trong du lịch” năm 2023.

Không chỉ học tập xuất sắc, Đức Chiến còn khẳng định bản lĩnh nghiên cứu khoa học với nhiều thành tích nổi bật: liên tiếp giành Giải Nhất cấp Khoa, có đề tài cấp Trường đạt loại Xuất sắc và khóa luận tốt nghiệp được đánh giá cao. Với Chiến, nghiên cứu khoa học không phải là cuộc đua thành tích mà là cách để biến kiến thức thành giải pháp cho thực tiễn.

“Động lực lớn nhất của mình chính là niềm đam mê khám phá ngành du lịch và mong muốn đóng góp những ý tưởng mới để phát triển quê hương. Mình nhận ra nghiên cứu khoa học đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và tinh thần không ngại thử. Đó là hành trình của hàng chục lần chỉnh sửa, khảo sát, phân tích số liệu, nhưng cũng là quá trình giúp mình trưởng thành nhanh chóng”, nam sinh bày tỏ.

Đức Chiến cho rằng bài học quý giá nhất chính là gắn nghiên cứu với thực tiễn: “Để nghiên cứu thành công, không chỉ cần kiến thức chuyên môn, mà còn phải biết đặt mình vào góc nhìn của cộng đồng, lắng nghe nhu cầu thực tế và đưa ra giải pháp khả thi”.

Đức Chiến tham gia hoạt động từ thiện cùng Khoa, Trường tại xã Nậm Mằn, tỉnh Sơn La.

Khi khát vọng khởi nghiệp, nghiên cứu và cống hiến hòa làm một

Không chỉ ghi dấu ấn với danh hiệu Thủ khoa Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Đức Chiến còn nổi bật với tinh thần khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và trách nhiệm cộng đồng. Chàng trai trẻ đã biến quãng đời sinh viên của mình thành một hành trình đầy trải nghiệm, thử thách và ý nghĩa.

Chia sẻ về tinh thần khởi nghiệp – một trong những dấu ấn đặc biệt với Giải Nhì toàn quốc “Ý tưởng sáng tạo và xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch và truyền thông trong du lịch”, Giải Nhì “Sáng tạo khởi nghiệp HNMU” và Giải Khuyến khích toàn quốc “Genesis” – Đức Chiến cho biết: “Theo mình, tinh thần khởi nghiệp không chỉ là tạo ra dự án kinh doanh, mà còn là khả năng nhìn thấy cơ hội trong những điều quen thuộc và biến ý tưởng thành hành động. Với sinh viên ngành du lịch, khởi nghiệp có thể bắt đầu từ những sáng kiến nhỏ nhưng thực tế, góp phần nâng cao trải nghiệm du khách và quảng bá điểm đến”.

Đức Chiến tham gia hoạt động vì môi trường tại địa phương, Đảo Cái Chiên - Tỉnh Quảng Ninh.

Song song với hoạt động khởi nghiệp, Đức Chiến còn tích cực tham gia các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, có bài báo đăng tạp chí, tham luận in kỷ yếu cấp Trường, cấp Quận. Với cậu, đây là cơ hội quý báu để mở rộng tri thức và kết nối với các chuyên gia.

Không dừng lại ở khởi nghiệp và nghiên cứu, Đức Chiến còn dành tâm huyết cho vai trò tập thể. Trên cương vị Bí thư, Phó Bí thư & Phó học tập Chi đoàn và Lớp trưởng nhiều học phần, cậu nỗ lực tạo nên một tập thể đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập và rèn luyện. “Mình tự hào nhất là sau mỗi hoạt động, các bạn đều cảm thấy gắn bó hơn, chủ động hơn trong học tập, và chúng mình đã cùng nhau có thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Một tập thể vững mạnh không chỉ là nơi học cùng nhau, mà còn là nơi truyền cho nhau động lực để trưởng thành trong thanh xuân Đại học”.

Tỏa sáng từ giảng đường đến hành trình kết nối cộng đồng và quốc tế

Từ một cậu sinh viên, Đức Chiến đã viết nên hành trình 4 năm đại học đầy ấn tượng với bảng thành tích: Thủ khoa đầu ra, “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố, Đại sứ văn hóa du lịch sinh viên Toàn quốc, diễn giả TEDxĐaKao… Mỗi dấu mốc không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực, mà còn là minh chứng cho tinh thần sống hết mình, cống hiến và lan tỏa giá trị tích cực của một người trẻ.

Tháng 12/2024, Đức Chiến vinh dự là một trong 35 đại diện cả nước tham gia chương trình giao lưu học hỏi tại Thái Lan với vai trò Đại sứ văn hóa du lịch sinh viên Toàn quốc. Tại đây, cậu tự hào giới thiệu hình ảnh Việt Nam qua câu chuyện văn hóa, ẩm thực, lịch sử và mang theo cả nón lá để quảng bá với bạn bè quốc tế.

Đức Chiến là diễn giả TEDxĐakao năm 2025 với chủ đề “Tại sao người trẻ nên hoạt động tình nguyện và kết nối”.

Năm 2025, trên sân khấu TEDxĐaKao, Đức Chiến một lần nữa lan tỏa năng lượng tích cực khi chọn chủ đề “Tại sao người trẻ nên tham gia hoạt động tình nguyện và xây dựng cộng đồng”. Với cậu, đây không phải là lý thuyết, mà là trải nghiệm sống: “Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất để dấn thân, học hỏi và cống hiến. Hoạt động tình nguyện không chỉ giúp chúng ta góp phần giải quyết vấn đề cộng đồng, mà còn rèn luyện bản thân, mở rộng góc nhìn và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn. Mình tin rằng khi mỗi bạn trẻ chủ động hành động, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn”.

Nhìn lại 4 năm thanh xuân, Đức Chiến bày tỏ: “Hãy biết sắp xếp thời gian và sống hết mình với từng việc mình làm. Điểm số tốt và trải nghiệm phong phú không loại trừ nhau, mà bổ trợ cho nhau. Quan trọng nhất, hãy làm mọi việc với đam mê và tinh thần trách nhiệm, vì khi bạn yêu những gì mình đang làm, bạn sẽ luôn tìm được cách để cân bằng và phát triển toàn diện”.

(Ảnh: NVCC)