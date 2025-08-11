Thủ khoa Học viện Ngoại giao: Đam mê Luật, thành tích ‘không phải dạng vừa’

SVO - Là chàng trai duy nhất trong số các tân thủ khoa năm nay của Học viện Ngoại giao, Trịnh Bình Minh (sinh năm 2003) không chỉ sở hữu kết quả học tập ấn tượng mà còn gặt hái nhiều thành tích trong các cuộc thi, nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động cộng đồng. Nam sinh tin rằng danh hiệu thủ khoa ngành Luật quốc tế sẽ là điểm tựa vững chắc để bản thân tiếp tục nỗ lực tiến xa hơn trên con đường chinh phục ước mơ của mình.

Trịnh Bình Minh (sinh năm 2003) là tân thủ khoa ngành Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Từ những năm THPT, Bình Minh bắt đầu quan tâm và dành niềm yêu thích đặc biệt cho ngành Luật cùng các vấn đề thời sự mang tính quốc tế. Nam sinh đã lựa chọn ngành Luật quốc tế tại Học viện Ngoại giao cho hành trình bốn năm học bậc cử nhân của mình bởi Minh nhận thấy Học viện là cơ sở đào tạo hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực này, đồng thời là cái nôi của nhiều nhà ngoại giao, chuyên gia luật pháp quốc tế xuất sắc.

Bình Minh chia sẻ: “Được học trong một môi trường có nhiều bạn sinh viên xuất sắc vừa là cơ hội, vừa là thách thức với mình vì áp lực đồng trang lứa. Đôi lúc mình cảm thấy mất cân bằng khi vừa đi học, đi thực tập, vừa làm nghiên cứu và hoạt động ngoại khóa. Nhưng mình đã kịp thời xem xét lại điểm mạnh, sở thích và định hướng của mình, từ đó tập trung phát triển bản thân và tham gia hoạt động một cách có chọn lọc. May mắn là trong những thời điểm khó khăn nhất, mình luôn có gia đình và bạn bè cạnh bên. Sự đồng hành và động viên của họ đã giúp mình thêm vững vàng trên con đường đã chọn.”

Ngoài giờ học trên giảng đường, Bình Minh đã có những trải nghiệm ý nghĩa và bổ ích khi tham gia hoạt động ngoại khóa của các câu lạc bộ, hay các buổi tọa đàm, hội thảo của khoa Luật quốc tế. Chàng trai được biết đến là chủ nhiệm Law Law Land - Ban Tổ chức hoạt động sinh viên khoa Luật quốc tế - Học viện Ngoại giao (nay là CLB Tổ chức hoạt động sinh viên khoa Luật quốc tế) nhiệm kỳ 2022-2023.

Bình Minh tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, Bình Minh còn chú trọng dành thời gian cho các hoạt động phát triển chuyên môn. Chàng trai là đồng tác giả của nhiều bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành, sách chuyên khảo. Đồng thời, Minh cũng là thành viên của đội thi Học viện Ngoại giao đạt thành tích cao ở vòng quốc gia tại cuộc thi Diễn án Trọng tài đầu tư quốc tế (FDI Moot) các năm 2023, 2024.

“Những hoạt động nói trên đã giúp mình xây dựng được sự tự tin và phong cách năng động hơn trước. Qua đó, mình đã được học hỏi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm cần thiết cho học tập và công việc sau này. Nhưng quan trọng hơn cả là mình đã có được những mối quan hệ tuyệt vời với các thầy cô ở khoa, các anh chị, bạn bè và các em khóa sau trong câu lạc bộ, trong đội thi và cả những người bạn ở phương xa. Sự kiện, hoạt động có thể kết thúc nhưng các mối quan hệ thì vẫn luôn còn đó nên mình rất trân trọng.” - Minh bày tỏ.

Trong suốt 4 năm học, Minh luôn duy trì thành tích tốt, nhiều lần đạt học bổng trong và ngoài trường như: học bổng khuyến khích học tập các học kỳ, học bổng Ươm mầm ASIANSIL, học bổng khuyến học dành cho sinh viên xuất sắc từ Công ty Luật TNHH YKVN, hay học bổng Kỷ nguyên Hội nhập (Globalized Era Scholarship). Để có được kết quả ấy, nam sinh cho rằng điều quan trọng nhất là phải xác định rõ mục tiêu của mình và thật sự nghiêm túc với việc theo đuổi mục tiêu đó. Là một sinh viên luật, bản thân cần chú trọng rèn luyện tư duy pháp lý làm chìa khóa để giải quyết các vấn đề pháp lý cụ thể.

Bình Minh nhận danh hiệu thủ khoa ngành Luật quốc tế tại buổi lễ tốt nghiệp vừa qua.

Bằng những nỗ lực học tập và rèn luyện của mình, Bình Minh thuộc top 3 sinh viên có điểm khóa luận tốt nghiệp cao nhất khoa và xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Luật quốc tế - Học viện Ngoại giao năm nay.

Nam sinh cho biết: “Mình cảm thấy rất vinh dự, tự hào và may mắn khi được thông báo đạt danh hiệu thủ khoa ngành Luật quốc tế - một ngành có rất nhiều bạn sinh viên tài năng, giỏi giang và nỗ lực. Mình hy vọng rằng danh hiệu này sẽ là điểm tựa để bản thân thêm phần tự tin, tiếp tục cố gắng tiến xa hơn nữa trên con đường chinh phục ước mơ của mình. Kết quả ngày hôm nay mình có được đến từ sự yêu thương, dạy dỗ của thầy cô tại Học viện. Mình xin bày tỏ lòng biết ơn tới Học viện Ngoại giao, khoa Luật quốc tế và các thầy cô đã luôn tạo điều kiện cho mình phát triển trong thời gian qua. Chúc cho các thầy cô mạnh khỏe và luôn thấy hạnh phúc trên hành trình truyền thụ tri thức thiêng liêng của mình.”

Trong tương lai gần, Minh sẽ tham gia hành nghề luật để tiếp thu các kinh nghiệm thực tiễn. Về định hướng dài hạn, chàng trai dự định sẽ đi du học ở bậc sau đại học và tham gia nghiên cứu khoa học nếu có cơ hội. Bình Minh nhắn gửi đến các bạn trẻ: “Mình chúc các bạn sẽ học tập thật tốt và có thật nhiều trải nghiệm ý nghĩa dưới mái trường mà các bạn đang theo học. Với sinh viên Học viện, mình mong các bạn luôn giữ vững cốt cách, bản lĩnh Ngoại giao, luôn nỗ lực học hỏi không ngừng với tâm niệm: học tập để phụng sự đất nước và con người của chúng ta.”

(Ảnh do nhân vật cung cấp)