Nữ sinh Thủ khoa và hành trình 'liều lĩnh' theo đuổi đam mê nghệ thuật

SVO - Với một bảng thành tích học tập đáng nể và cú rẽ ngang đầy táo bạo sang lĩnh vực nghệ thuật, Lưu Thị Yến Nhi, tân sinh viên ngành Đạo diễn, sản xuất nội dung số của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, là một minh chứng sống động cho việc dám bước ra khỏi vùng an toàn và theo đuổi đến cùng ước mơ của mình.

Từ cô học trò giỏi các môn xã hội đến Thủ khoa đầu vào ngành sáng tạo nội dung số

Nhìn vào bảng thành tích của Yến Nhi, không khó để nhận ra cô là một học sinh có năng lực và sự nỗ lực vượt trội. Trong những năm tháng phổ thông, Yến Nhi đã gặt hái được nhiều giải thưởng ấn tượng, đặc biệt là ở các môn khoa học xã hội:

-Giải Khuyến khích Học sinh Giỏi Bảng A Cấp Thành phố năm học 2024 – 2025 môn Địa Lý. -Giải Nhì Học sinh giỏi Bảng B Cấp thành phố năm học 2024 – 2025 môn Địa lý. -Giải Khuyến khích Học sinh giỏi cấp trường năm học 2023 – 2024 môn Địa lý. -Giải Ba Học sinh giỏi cấp trường năm học 2022 – 2023 môn Văn. -Giải Ba kỳ thi Đường lên Đỉnh Olympia cấp trường năm 2022 – 2023. -Danh hiệu Học sinh 3 tốt các năm học 2023 – 2024 và 2024 – 2025. -Học sinh xuất sắc 3 năm liền. Đặc biệt, Yến Nhi đã xuất sắc trở thành Thủ khoa khối D15 của trường trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2025.

Bí quyết thành công: Tự học, tự do và sự ủng hộ từ gia đình

Khi được hỏi về bí quyết đằng sau những thành tích ấn tượng, Yến Nhi chia sẻ rằng chìa khóa nằm ở việc cô luôn có sở thích tìm tòi, trải nghiệm những điều mới. Môi trường cấp 3 rộng mở đã giúp cô can đảm thoát khỏi "vùng an toàn" để thử sức ở nhiều cuộc thi.

Một yếu tố quan trọng khác là sự ủng hộ vô điều kiện từ gia đình. Yến Nhi may mắn có bố mẹ cởi mở, không bao giờ đặt nặng áp lực điểm số hay so sánh con với "con nhà người ta". Cùng với sự giúp đỡ tận tình từ thầy cô, cô luôn có một tâm lý thoải mái trước mỗi kỳ thi.

Phương pháp học tập của Yến Nhi cũng rất đặc biệt. Cô không dành quá nhiều thời gian cho việc "học" theo cách truyền thống. Thay vào đó, cô coi trọng việc "hiểu" kiến thức thông qua những trải nghiệm thực tế và đề cao tinh thần tự học. "Kiến thức không chỉ nằm trong sách vở, mà còn hiện hữu trong tất thảy những gì xung quanh," Yến Nhi chia sẻ. Chính phương pháp này đã giúp cô rèn luyện kỹ năng phản biện và có góc nhìn đa chiều – những tố chất cực kỳ cần thiết cho ngành học sáng tạo mà cô đang theo đuổi.

Cú rẽ bất ngờ và hành trình chinh phục Sân khấu Điện ảnh

Quyết định thi vào ngành Đạo diễn, sản xuất nội dung số của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội là một "cú rẽ táo bạo" và đầy bất ngờ đối với gia đình và bạn bè Yến Nhi. Vốn không có định hướng thi năng khiếu từ trước, quyết định này của cô ban đầu khiến mọi người ngỡ ngàng.

Hành trình ôn thi cũng đầy thử thách. Do hình thức thi đặc thù của ngành, khác biệt hoàn toàn so với kiến thức phổ thông, Yến Nhi phải tự mình tìm tòi, nghiên cứu tài liệu về nghệ thuật và điện ảnh, phần lớn là bằng tiếng Anh. Cô phải cân bằng giữa việc ôn thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu. Phần thi "dựng ảnh liên hoàn" – yêu cầu thí sinh kể một câu chuyện từ những bức ảnh ngẫu nhiên – là một thử thách lớn về khả năng sáng tạo và tư duy kể chuyện.

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ và niềm đam mê cháy bỏng, Yến Nhi đã chinh phục được ban giám khảo và chính thức trúng tuyển vào ngôi trường mình mơ ước.

Nguồn cảm hứng và ước mơ tương lai

Yến Nhi cho biết cô chọn ngành học này vì yêu thích sự sáng tạo và nhận ra sức mạnh to lớn của nội dung số trong thời đại hiện nay. Cô tin rằng sự kết hợp giữa nội dung số và ngoại ngữ sẽ mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.

Một nguồn cảm hứng lớn cho Yến Nhi chính là đạo diễn Phương Vũ và đội ngũ Antiantiart. Sự phá cách, độc đáo và tiên phong của họ đã truyền cho cô động lực để dám đam mê và theo đuổi ước mơ.

Ước mơ của Yến Nhi là được làm công việc mình yêu thích trong một môi trường sáng tạo, tích cực. Xa hơn, cô mong muốn có cơ hội làm việc tại các tập đoàn truyền thông đa quốc gia. Mục tiêu trước mắt của cô là trau dồi thêm ngoại ngữ thứ hai và đưa gia đình đi du lịch trước năm 30 tuổi.

Với tài năng, sự nỗ lực và một tinh thần dám nghĩ dám làm, Lưu Thị Yến Nhi hứa hẹn sẽ là một nhân tố tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất nội dung số, tiếp tục viết nên câu chuyện thành công của riêng mình trên con đường nghệ thuật đầy thử thách nhưng cũng vô cùng hấp dẫn.