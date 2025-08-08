Dám đối diện, dám đổi thay – Hành trình từ học sinh đội sổ đến gương mặt trẻ truyền thông

SVO - Từng là học sinh cá biệt với điểm Văn chỉ 2,8/10 và suýt trượt lớp 9, Lương Đình Vũ - hiện là sinh viên năm 2 khoa Truyền thông, Trường Đại học Đại Nam đã lột xác ngoạn mục. Từ một người không có định hướng, Vũ từng bước tìm được đam mê với nhiếp ảnh, quay phim và hiện là gương mặt nổi bật của thế hệ sinh viên truyền thông năng động, sáng tạo.

“Điểm đỏ” và cú rẽ từ máy ảnh đầu tiên

Cuối năm lớp 9, cái tên Lương Đình Vũ gắn liền với hình ảnh một học sinh cá biệt. Không chỉ xếp cuối lớp về học lực, Vũ còn đạt điểm số gần chạm đáy: môn Văn chỉ 2,8/10. Lên cấp 3, khi vẫn còn loay hoay với câu hỏi “học để làm gì”, Vũ tình cờ tiếp xúc với nhiếp ảnh. Trong những ngày sau đó, cậu dành thời gian rong ruổi khắp sân trường, chụp lại những khoảnh khắc đời thường - tán lá đung đưa, nụ cười bạn bè, tia nắng xuyên qua vành nón của những người lao động.

Chiếc máy ảnh đầu tiên - khởi đầu cho hành trình kể chuyện bằng hình ảnh.

Đến năm lớp 11, Vũ thành lập Câu lạc bộ Nhiếp Ảnh Yên Mỹ, lấy tên là YM PHOTOGRAPHY CLUB. Ban đầu chỉ là sân chơi thử nghiệm, nhưng nhanh chóng trở thành nơi cậu rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng đam mê một cách nghiêm túc. Cũng chính nơi đây, Vũ bắt đầu xác định mục tiêu thi vào ngành Truyền thông để theo đuổi nghề kể chuyện bằng hình ảnh.

Từ một sân chơi nhỏ, CLB YM Photography Club trở thành nơi nuôi dưỡng đam mê.

Hành trình trưởng thành từ Đại học Đại Nam

Theo học tại Khoa Truyền thông, Trường Đại học Đại Nam, Vũ như bước vào thế giới hoàn toàn khác. Không chỉ học lý thuyết, cậu được thực hành ngay từ sớm với các hoạt động tại CLB Truyền thông PMI, nơi Vũ gọi là “ngôi nhà thứ hai”. Tại đây, cậu được học cách làm việc theo quy trình, tiếp cận các dự án truyền thông bài bản và học cách biến cảm hứng thành sản phẩm chuyên nghiệp.

Đình Vũ trong màu áo xanh PMI - nơi giúp cậu có những bước chuyển mình ngoạn mục.

Ngay từ năm nhất, Vũ đã được giới thiệu đi thực tập tại Báo Dân Việt. Vai trò phóng viên tập sự giúp Vũ tiếp xúc thực tế với nghề báo: viết tin, dựng video, tham gia tác nghiệp hiện trường, theo dõi các sự kiện xã hội. Những trải nghiệm ấy nhanh chóng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và củng cố đam mê truyền thông trong cậu. Song song, Vũ kiên trì giữ vững kỷ luật học tập: GPA tiếp tục tăng chỉ sau hai học kỳ, kèm theo 3 kỳ học bổng khuyến khích học tập.

Từ năm nhất đại học, Đình Vũ đã như một phóng viên thực thụ tại Báo Dân Việt.

Dự án nổi bật nhất là cuộc thi Film Organization, nơi tác phẩm của Vũ gây ấn tượng với hội đồng chấm giải bởi cách kể chuyện giàu cảm xúc, khung hình chắc tay và thông điệp rõ nét. Cậu xuất sắc giành giải Quay phim trẻ xuất sắc nhất - ghi nhận xứng đáng cho hành trình nỗ lực bền bỉ vừa qua.

Vũ đạt Giải Quay phim trẻ xuất sắc nhất tại Film Organization - Dự án phát triển tài năng nghệ thuật Điện ảnh.

“Tôi từng không biết học để làm gì”

Khi được hỏi về hành trình lội ngược dòng của mình, Vũ không né tránh quá khứ. Cậu thẳng thắn chia sẻ: “Trước đây tôi là người ngỗ ngược, thiếu kỷ luật và gần như phản kháng với mọi khuôn mẫu. Việc học với tôi lúc đó là hình thức đối phó, không mang lại cảm hứng. Chỉ đến khi cầm máy ảnh trên tay, tôi mới nhận ra cảm giác mình đang thật sự tập trung và có mục tiêu. Đó là lúc tôi bắt đầu muốn học nhiều hơn, làm tốt hơn”.

Từng không biết học để làm gì, giờ đây Vũ sống với mục tiêu rõ ràng mỗi ngày.

Cậu không quên nhắc đến vai trò của tập thể: khoa Truyền thông Trường Đại học Đại Nam, CLB Truyền thông PMI, các giảng viên, cố vấn và gia đình - những người không quay lưng khi cậu từng là một học sinh “thất thường”, mà ngược lại, luôn tạo điều kiện để cậu làm lại từ đầu.

Sau lưng Vũ là những người đã tin tưởng và đồng hành, ngay cả khi cậu còn chưa tin tưởng chính mình.

Làm lại không phải điều quá xa vời – nếu bạn dám

Câu chuyện của Lương Đình Vũ không phải là hành trình vượt khó theo khuôn mẫu. Càng không phải là cú lột xác phi thường chỉ trong một đêm. Đó là một quá trình dài đầy thử thách của những khoảnh khắc tỉnh thức. Từ con số 2,8 tưởng chừng là dấu chấm hết, Lương Đình Vũ đã biến nó thành điểm khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình của người trẻ dám đối diện với chính mình, dám thay đổi và kể lại câu chuyện ấy bằng tất cả sự chân thành và nội lực tích lũy được trên đường đi.

Thành công không đến từ một khoảnh khắc, mà từ những lần kiên trì học hỏi và không ngừng làm lại.

Trong bối cảnh nhiều người trẻ vẫn loay hoay giữa vô vàn lựa chọn, hành trình của Vũ là minh chứng rõ ràng: đam mê không nhất thiết phải bắt đầu từ lý tưởng lớn lao. Đôi khi, nó bắt đầu rất bình thường từ một trải nghiệm nhỏ, một cơ hội được trao đúng lúc hay một người sẵn sàng lắng nghe. Và điều quan trọng hơn cả: người trẻ hoàn toàn có thể bắt đầu lại nếu họ được trao cơ hội, và đủ can đảm để bước ra khỏi cái bóng của chính mình.

