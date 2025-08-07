Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Google News

Nhiều cách làm hay từ địa phương trong chương trình ‘Tiếp sức mùa thi’ 2025

Dương Triều Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tại Hội nghị tổng kết chương trình ‘Tiếp sức mùa thi’ năm 2025, các Tỉnh Đoàn Ninh Bình, Quảng Ninh và Nghệ An đã chia sẻ những mô hình, giải pháp sáng tạo trong triển khai hoạt động hỗ trợ thí sinh, đồng thời đề xuất nhiều kiến nghị để chương trình ngày càng phát huy hiệu quả.

Ninh Bình: Khó khăn do chưa có Hội Sinh viên cấp tỉnh, vẫn nỗ lực sáng tạo

Đại diện Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, chương trình 'Tiếp sức mùa thi”l' năm nay được triển khai trong điều kiện đặc biệt, khi tỉnh đang thực hiện chủ trương sáp nhập 3 Tỉnh Đoàn: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam. Đồng thời, cả ba tỉnh đều chưa có Hội Sinh viên cấp tỉnh. Do đó, toàn bộ chỉ đạo và tổ chức chương trình được thực hiện thông qua hệ thống Đoàn Thanh niên, gây ra một số khó khăn nhất định.

mman4888.jpg
Sinh viên tình nguyện tham gia 'Tiếp sức mùa thi' 2025.

Tuy nhiên, với sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao, các đơn vị trong tỉnh đã triển khai chương trình hiệu quả. Một mô hình tiêu biểu là "Đội hình Kinh nghiệm số", được triển khai cả trực tiếp tại các điểm trường và trực tuyến trên mạng xã hội. Mô hình này giúp tăng cường tư vấn, hỗ trợ thông tin cho thí sinh và phụ huynh, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào công tác tình nguyện.

Ninh Bình cũng chỉ ra một số tồn tại trong việc triển khai nền tảng số, cụ thể là giao diện website của chương trình còn chưa hấp dẫn, chưa tạo được sự hứng thú cho học sinh tiếp cận.

Đề xuất T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục quan tâm nâng cấp và hoàn thiện hệ sinh thái số của chương trình, đặc biệt về giao diện, thiết kế phù hợp với thị hiếu học sinh.

Quảng Ninh: Phát huy tối đa lực lượng đoàn viên, ứng dụng công nghệ trong hỗ trợ

Theo báo cáo từ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, chương trình 'Tiếp sức mùa thi' năm 2025 được triển khai đồng bộ, sâu rộng, thu hút trên 20% đoàn viên, thanh niên của tỉnh tham gia, thành lập được 72 đội hình tình nguyện.

528217160-802087508817992-8983392807055332862-n.jpg
Đại diện Tỉnh Đoàn Quảng Ninh chia sẻ tại chương trình.

Điểm nổi bật là việc Quảng Ninh triển khai ứng dụng mã QR tại các điểm thi để đăng ký nhu cầu hỗ trợ của phụ huynh và thí sinh. Cách làm này giúp việc tiếp nhận và phân phối sự hỗ trợ được nhanh chóng, chính xác, thuận tiện.

Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức các đội hình tư vấn tâm lý – sức khỏe, phòng chống bạo lực học đường và hỗ trợ khẩn cấp. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của Quảng Ninh năm nay.

Đề xuất T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nên tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cho tình nguyện viên, tập trung vào kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và sơ cứu, nhằm chuẩn hóa đội hình trên toàn quốc.

Nghệ An: Gần 4.000 tình nguyện viên đồng hành cùng sĩ tử

Với đặc điểm là tỉnh có diện tích rộng, số lượng điểm thi và thí sinh đông, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã triển khai chương trình một cách chủ động, hiệu quả. Tổng cộng có gần 4.000 tình nguyện viên, trong đó hơn 2.100 người trực tiếp tham gia hỗ trợ tại các điểm thi.

dsc-7744.jpg
Đại diện Tỉnh Đoàn Nghệ An chia sẻ tại chương trình.

Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ người – rõ việc – rõ nhiệm vụ cho từng đội hình. Các hoạt động như hỗ trợ nước uống, xe ôm miễn phí, hỗ trợ nơi ăn chốn ở, tư vấn thông tin… được thực hiện đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Nghệ An đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo an toàn, sức khỏe cho tình nguyện viên, đồng thời phát huy tính chủ động, linh hoạt từ cấp huyện đến cơ sở.

Đề xuất T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục quan tâm, nghiên cứu phát triển hệ sinh thái số thân thiện, dễ dùng, thuận lợi cho phụ huynh và thí sinh tiếp cận.

Cùng hướng tới "mùa thi hạnh phúc"

Từ thực tiễn của các địa phương, nhiều đại biểu tại hội nghị thống nhất rằng chương trình 'Tiếp sức mùa thi' nên được truyền thông rộng rãi hơn theo lộ trình 3 giai đoạn: Trước – trong – sau kỳ thi, nhằm hỗ trợ thí sinh không chỉ trong ngày thi mà cả quá trình đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng và nhập học.

z6741451453541-f7369e8ce22b41dc1d51190e696d3242-4725-8617.jpg
Sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Ngoài ra, việc chuẩn hóa nội dung tuyên truyền, đầu tư nâng cấp các công cụ truyền thông trực tuyến cũng được nhấn mạnh, để tạo sự hấp dẫn và phù hợp với đối tượng học sinh THPT.

'Tiếp sức mùa thi' không chỉ là tiếp nước, tiếp xe mà là tiếp sức mạnh tinh thần, sự sẻ chia, và niềm tin cho các sĩ tử trước ngưỡng cửa lớn của cuộc đời. Những cách làm sáng tạo từ Ninh Bình, Quảng Ninh và Nghệ An đang góp phần viết tiếp một mùa thi đầy nhân văn và tích cực.

Dương Triều Dương Triều
#Tiếp sức mùa thi 2025 #địa phương hỗ trợ thi #ứng dụng công nghệ số #tình nguyện viên thi #hỗ trợ thí sinh #quảng Ninh #Nghệ An

Xem thêm

Cùng chuyên mục