Nhiều cách làm hay từ địa phương trong chương trình ‘Tiếp sức mùa thi’ 2025

SVO - Tại Hội nghị tổng kết chương trình ‘Tiếp sức mùa thi’ năm 2025, các Tỉnh Đoàn Ninh Bình, Quảng Ninh và Nghệ An đã chia sẻ những mô hình, giải pháp sáng tạo trong triển khai hoạt động hỗ trợ thí sinh, đồng thời đề xuất nhiều kiến nghị để chương trình ngày càng phát huy hiệu quả.

Ninh Bình: Khó khăn do chưa có Hội Sinh viên cấp tỉnh, vẫn nỗ lực sáng tạo

Đại diện Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, chương trình 'Tiếp sức mùa thi”l' năm nay được triển khai trong điều kiện đặc biệt, khi tỉnh đang thực hiện chủ trương sáp nhập 3 Tỉnh Đoàn: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam. Đồng thời, cả ba tỉnh đều chưa có Hội Sinh viên cấp tỉnh. Do đó, toàn bộ chỉ đạo và tổ chức chương trình được thực hiện thông qua hệ thống Đoàn Thanh niên, gây ra một số khó khăn nhất định.

Sinh viên tình nguyện tham gia 'Tiếp sức mùa thi' 2025.

Tuy nhiên, với sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao, các đơn vị trong tỉnh đã triển khai chương trình hiệu quả. Một mô hình tiêu biểu là "Đội hình Kinh nghiệm số", được triển khai cả trực tiếp tại các điểm trường và trực tuyến trên mạng xã hội. Mô hình này giúp tăng cường tư vấn, hỗ trợ thông tin cho thí sinh và phụ huynh, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào công tác tình nguyện.

Ninh Bình cũng chỉ ra một số tồn tại trong việc triển khai nền tảng số, cụ thể là giao diện website của chương trình còn chưa hấp dẫn, chưa tạo được sự hứng thú cho học sinh tiếp cận.

Đề xuất T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục quan tâm nâng cấp và hoàn thiện hệ sinh thái số của chương trình, đặc biệt về giao diện, thiết kế phù hợp với thị hiếu học sinh.

Quảng Ninh: Phát huy tối đa lực lượng đoàn viên, ứng dụng công nghệ trong hỗ trợ

Theo báo cáo từ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, chương trình 'Tiếp sức mùa thi' năm 2025 được triển khai đồng bộ, sâu rộng, thu hút trên 20% đoàn viên, thanh niên của tỉnh tham gia, thành lập được 72 đội hình tình nguyện.

Đại diện Tỉnh Đoàn Quảng Ninh chia sẻ tại chương trình.

Điểm nổi bật là việc Quảng Ninh triển khai ứng dụng mã QR tại các điểm thi để đăng ký nhu cầu hỗ trợ của phụ huynh và thí sinh. Cách làm này giúp việc tiếp nhận và phân phối sự hỗ trợ được nhanh chóng, chính xác, thuận tiện.

Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức các đội hình tư vấn tâm lý – sức khỏe, phòng chống bạo lực học đường và hỗ trợ khẩn cấp. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của Quảng Ninh năm nay.

Đề xuất T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nên tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cho tình nguyện viên, tập trung vào kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và sơ cứu, nhằm chuẩn hóa đội hình trên toàn quốc.

Nghệ An: Gần 4.000 tình nguyện viên đồng hành cùng sĩ tử

Với đặc điểm là tỉnh có diện tích rộng, số lượng điểm thi và thí sinh đông, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã triển khai chương trình một cách chủ động, hiệu quả. Tổng cộng có gần 4.000 tình nguyện viên, trong đó hơn 2.100 người trực tiếp tham gia hỗ trợ tại các điểm thi.

Đại diện Tỉnh Đoàn Nghệ An chia sẻ tại chương trình.

Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ người – rõ việc – rõ nhiệm vụ cho từng đội hình. Các hoạt động như hỗ trợ nước uống, xe ôm miễn phí, hỗ trợ nơi ăn chốn ở, tư vấn thông tin… được thực hiện đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Nghệ An đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo an toàn, sức khỏe cho tình nguyện viên, đồng thời phát huy tính chủ động, linh hoạt từ cấp huyện đến cơ sở.

Đề xuất T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục quan tâm, nghiên cứu phát triển hệ sinh thái số thân thiện, dễ dùng, thuận lợi cho phụ huynh và thí sinh tiếp cận.

Cùng hướng tới "mùa thi hạnh phúc"

Từ thực tiễn của các địa phương, nhiều đại biểu tại hội nghị thống nhất rằng chương trình 'Tiếp sức mùa thi' nên được truyền thông rộng rãi hơn theo lộ trình 3 giai đoạn: Trước – trong – sau kỳ thi, nhằm hỗ trợ thí sinh không chỉ trong ngày thi mà cả quá trình đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng và nhập học.

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Ngoài ra, việc chuẩn hóa nội dung tuyên truyền, đầu tư nâng cấp các công cụ truyền thông trực tuyến cũng được nhấn mạnh, để tạo sự hấp dẫn và phù hợp với đối tượng học sinh THPT.

'Tiếp sức mùa thi' không chỉ là tiếp nước, tiếp xe mà là tiếp sức mạnh tinh thần, sự sẻ chia, và niềm tin cho các sĩ tử trước ngưỡng cửa lớn của cuộc đời. Những cách làm sáng tạo từ Ninh Bình, Quảng Ninh và Nghệ An đang góp phần viết tiếp một mùa thi đầy nhân văn và tích cực.