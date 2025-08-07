Hơn 327.000 tình nguyện viên tham gia 'Tiếp sức mùa thi' 2025

SVO - Chương trình 'Tiếp sức mùa thi' 2025 thu hút hơn 327.000 tình nguyện viên, triển khai trên toàn quốc, với nhiều hoạt động hỗ trợ sĩ tử, ứng dụng công nghệ và lan tỏa thông điệp 'Mùa thi hạnh phúc'.

Đẩy mạnh hỗ trợ trước – trong – sau kỳ thi

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025, xác định 'Tiếp sức mùa thi' là một trong 5 nội dung trọng tâm. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thủ tướng cũng ký Công điện 58/CĐ-TTg yêu cầu tổ chức thi nghiêm túc, an toàn.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng MC Khánh Vy đồng hành cùng thí sinh vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Ngay sau đó, T.Ư Đoàn – T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo triển khai chương trình 'Tiếp sức mùa thi' trên toàn quốc, hỗ trợ thí sinh xuyên suốt ba giai đoạn: Trước, trong và sau kỳ thi.

Theo thống kê, năm nay, có 6.565 đội hình, với 327.737 tình nguyện viên tham gia chương trình: Kỳ thi vào lớp 10: 2.826 đội hình, 121.092 tình nguyện viên; Kỳ thi tốt nghiệp THPT: 3.739 đội hình, 206.645 tình nguyện viên

Tình nguyện viên tham gia hướng dẫn thí sinh tại các điểm thi, phân luồng giao thông, giữ đồ, phát nước uống, bút máy, máy tính đạt chuẩn... Ngoài ra, nhiều đội hình còn tổ chức đưa đón miễn phí thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hoặc khuyết tật.

Tổ chức học bổng và talkshow truyền cảm hứng

Năm 2025, chương trình đẩy mạnh chuyển đổi số, ra mắt cổng thông tin 'Tiếp sức mùa thi' tích hợp 12 tính năng hỗ trợ như: 1 triệu khóa học và đề luyện thi miễn phí; Trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp (MBTI); AI tư vấn tâm lý và ôn luyện cùng thủ khoa 2024. Tổng lượt truy cập cổng thông tin đạt hơn 3,3 triệu, các kênh Zalo, TikTok chính thức cũng được khai thác để tăng khả năng tiếp cận học sinh.

Lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Chương trình năm nay trao 150 suất học bổng cho học sinh khó khăn, trong đó có 50 suất dành riêng cho học sinh chọn ngành khoa học – công nghệ. Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), chương trình tổ chức ngày hội tuyển sinh khối ngành KHCN, với sự tham gia của gần 30 trường đại học và học viện.

Chuỗi talkshow “Vững tâm lý – Vượt mùa thi” được tổ chức tại 10 trường THPT, với sự tham gia của chuyên gia: TS Đào Lê Hòa An; PGS. TS Phạm Mạnh Hà; cùng các KOLs như MC Khánh Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, thu hút hơn 15.000 học sinh.

Các buổi livestream trực tuyến như “Ứng dụng AI trong luyện thi”, “Tâm lý vững vàng, dễ dàng vượt khó” đạt hơn 42.000 lượt xem, gần 1.000 lượt chia sẻ. Ngoài ra, chương trình cũng livestream giải đề thi 30 phút sau khi kết thúc mỗi môn, thu hút 100.000 lượt xem.

Truyền thông lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội

Chiến dịch truyền thông thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng: 8.176 bài viết trên báo chí; 16.068 bài mạng xã hội; hơn 20 triệu lượt tiếp cận; các chiến dịch như “Mùa thi hạnh phúc” và “Gen Z đi thi” lan tỏa thông điệp tích cực, giúp học sinh giảm áp lực, giữ vững tâm lý.

Theo anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhận định: “Chương trình Tiếp sức mùa thi không ngừng đổi mới theo hướng số hóa, ứng dụng công nghệ. Mục tiêu là đồng hành hiệu quả với từng thí sinh đúng lúc, đúng nhu cầu, đúng phương thức”.

Ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long, đơn vị đồng hành 24 năm liên tiếp cho biết: “Chúng tôi mong muốn mỗi thí sinh sẽ cảm nhận được sự tiếp sức đúng nghĩa, từ công cụ học tập đến sự sẻ chia tinh thần. Chương trình không chỉ hướng đến điểm số, mà còn lan tỏa cảm xúc tích cực và tinh thần nỗ lực vượt khó”.