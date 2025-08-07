Riêng tư nhưng không bí mật - cách yêu mới của Gen Z

SVO - Nhiều người trẻ đang có xu hướng giữ những mối quan hệ ở chế độ riêng tư. Tại sao lại như vậy?

Khi lướt qua trang Instagram của Val, không ai biết rằng: Val, ở tuổi 22, đã đính hôn với bạn trai của mình cách đây chín tháng sau hai năm hẹn hò.

Val chưa bao giờ và cũng không có ý định đăng bài về lời cầu hôn. “Chúng tôi hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, sống cuộc sống riêng tư bên nhau… không có người ngoài nhòm ngó” - Val chia sẻ.

Val là một trong số nhiều người trẻ thuộc Gen Z, đang lựa chọn "những mối quan hệ thầm lặng", trong đó đời sống tình cảm của họ - cả tốt lẫn xấu - đều được giữ kín và không bị bạn bè và gia đình nhìn thấy.

Trên các nền tảng như TikTok, những video chia sẻ sở thích về các mối quan hệ "im lặng" hoặc "riêng tư" thu hút hàng nghìn lượt xem, và trên Pinterest, lượt tìm kiếm "chạy trốn khỏi tòa thị chính" đã tăng vọt hơn 190% từ năm 2023 đến năm 2024.

Đối với một thế hệ lớn lên cùng mạng xã hội, việc từ chối áp lực phải đăng bài là một bước phát triển mới mẻ - và các chuyên gia cho rằng điều này có thể định nghĩa lại sự thân mật trong tương lai.

Mạng xã hội đã phá vỡ sự lãng mạn

Sự chuyển hướng sang riêng tư của Gen Z một phần xuất phát từ sự không hài lòng ngày càng tăng với cách mạng xã hội định hình và bóp méo các mối quan hệ lãng mạn - Rae Weiss - một chuyên gia tư vấn hẹn hò cho Gen Z đang theo học Thạc sĩ Tâm lý học tại Đại học Columbia ở Thành phố New York, cho biết.

Gen Z đã quen với mạng xã hội đủ lâu để hiểu rằng tất cả những bài đăng về những kỳ nghỉ xa hoa cùng nhau, những buổi hẹn hò hoàn hảo, trang phục đôi và những cử chỉ lãng mạn hoành tráng chỉ là một chiêu trò được dàn dựng cẩn thận.

"Mọi người đều biết trên mạng xã hội, bạn chỉ đăng những khoảnh khắc đẹp nhất, những góc chụp đẹp nhất, và cả những bộ lọc nữa", Weiss chia sẻ. Những người trẻ đang ngày càng nhận thức được rằng việc này có thể khiến họ bất an khi mối quan hệ của họ không phải lúc nào cũng như vậy.

Vì vậy, việc đón nhận các mối quan hệ riêng tư một phần là cách Gen Z từ chối những áp lực ngột ngạt của sự hoàn hảo và quay trở lại với giá trị của việc thể hiện tình cảm ngoài đời thực.

Tiến sĩ Pamela Rutledge, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Truyền thông và giáo sư về Tâm lý Truyền thông tại Đại học Fielding Graduate ở Santa Barbara, California, cho biết: "Họ ít có động lực để theo dõi các bài đăng của người khác hơn. Điều này có thể bảo vệ họ khỏi sự ghen tị trong mối quan hệ hoặc những kỳ vọng méo mó, so sánh mối quan hệ với những bài đăng công khai của người khác".

Người khác không thể phá hỏng những thứ họ không thấy

Jason, 21 tuổi, đã hẹn hò gần một năm nhưng không đăng bất kỳ bức ảnh nào của hai người. Anh thừa nhận lý do chính là tránh khiến mối quan hệ của mình bị soi mói như bạn bè anh thường làm với các cặp đôi khác.

Đối với Jason, việc anh ngần ngại chia sẻ về chuyện tình cảm không hẳn là vì sợ bị bêu riếu hay bắt nạt công khai, mà là vì những cuộc trò chuyện nhóm, tin nhắn riêng tư và các cuộc “điều tra” trên Instagram mà anh có thể phải chịu đựng.

Rối loạn lo âu xã hội không phải là điều gì mới mẻ, nhưng đối với một thế hệ lớn lên trên mạng, một hình thức mới của nó đã trở nên quen thuộc trong cách chúng ta tương tác với nhau, Brooke Duffy, Phó Giáo sư ngành Truyền thông tại Đại học Cornell ở Ithaca, New York, cho biết. Bà gọi đây là “giám sát tưởng tượng” - cảm giác mọi hành động của bạn đều bị theo dõi và soi mói bởi một đối tượng mơ hồ, và bà cho biết đó là hậu quả của việc mạng xã hội đã bình thường hóa việc “nhìn trộm”.

Nỗi sợ hãi nằm ở chỗ người khác không chỉ nhìn vào mối quan hệ mà họ đang nhìn chằm chằm, đào sâu vào nó và đưa ra những phán xét đạo đức về bạn và đối phương. Jillian St. Onge, 26 tuổi, cho biết tất cả những điều đó, dù là thật hay tưởng tượng, đều có thể làm lu mờ đánh giá của bạn về đối phương, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của mối quan hệ.

Nhưng mặc dù rất ý thức về tính riêng tư, người trẻ vẫn tìm ra những cách mới để thỏa mãn mong muốn chia sẻ. Ví dụ, họ có thể chia sẻ sự thật rằng họ đang trong một mối quan hệ mà không tiết lộ danh tính của đối phương.

Pinterest tràn ngập những ý tưởng khởi nghiệp mềm: hai chiếc đĩa trên bàn ăn, hai bóng người in trên bức tường trống, hai đôi giày đặt cạnh nhau.

“Riêng tư nhưng không bí mật” - làm sao để phân biệt?

Lia Huynh, một nhà trị liệu hôn nhân và gia đình tại San Jose, California, cho biết: “Sự riêng tư và bí mật có động cơ khác nhau. Sự riêng tư nhằm mục đích bảo vệ, thận trọng và cẩn thận. Người muốn có sự riêng tư không muốn che giấu mối quan hệ, nhưng cảm thấy cần phải bảo vệ mối quan hệ”. Mặt khác, sự bí mật gây bất lợi cho người kia, và thường có động cơ ích kỷ hơn như cảm giác xấu hổ hoặc ngượng ngùng.

Để phân biệt được sự khác biệt, ông khuyến nghị các cặp đôi riêng tư nên chia sẻ quan điểm với nhau. Điều quan trọng đối với người muốn có sự riêng tư là phải đảm bảo rằng họ không xấu hổ về nửa kia của mình, cũng không phải họ làm vậy để giữ trạng thái độc thân của mình.

Weiss cho biết giao tiếp có thể trở nên khó khăn khi phải đối mặt với sự không đồng nhất về kỳ vọng, khi một trong hai người coi trọng ý kiến đóng góp từ vòng tròn xã hội hơn người kia.

Điều quan trọng nữa là phải có ít nhất một hoặc hai người ngoài mối quan hệ mà bạn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện khi cần trút bầu tâm sự hoặc nếu xung đột trở nên quá khó để tự mình giải quyết, Weiss nhận định.

Đối với Rutledge, người đã nghiên cứu mạng xã hội, “mối quan hệ thầm lặng” là một bước ngoặt hoàn toàn tích cực đối với cách những người trẻ tuổi sống cuộc sống cá nhân của họ.