Nữ sinh dẫn đầu ngành Quan hệ công chúng: Bốn năm rèn tư duy, giữ kỷ luật và sống trách nhiệm

SVO - Trương Thị Kim Ngân (2004), sinh viên ngành Quan hệ công chúng, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, hiện dẫn đầu ngành về thành tích học tập nhờ bốn năm học tập kỷ luật, tư duy chủ động và tinh thần thanh niên năng động. Hành trình đó giúp cô trưởng thành từ một nữ sinh rụt rè thành người tự tin, biết cân bằng giữa học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào.

Trưởng thành trong tư duy và tinh thần kỷ luật

Nhìn lại bốn năm tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Kim Ngân nói sự thay đổi lớn nhất của bản thân nằm ở tư duy, kỷ luật và cách nhìn nhận chính mình. Từ một cô gái rụt rè, lo sợ không đủ giỏi để thích nghi với môi trường mới, Ngân trở thành người chủ động trong học tập và bình tĩnh trong xử lý áp lực.

Trương Thị Kim Ngân (2004), sinh viên ngành Quan hệ công chúng, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

“Trước đây mình học theo khuôn mẫu, thầy cô giao gì thì làm nấy. Nhưng khi lên đại học, mình phải tự học, tự tìm tài liệu, tự đặt câu hỏi,” Ngân chia sẻ. Những môn học về tư duy phản biện và cách tiếp cận vấn đề ở tầm rộng hơn khiến cô nhận ra mục tiêu của việc học không chỉ nằm ở điểm số mà còn ở kiến thức và kỹ năng gắn với nghề nghiệp tương lai.

Bên cạnh việc thay đổi tư duy, Ngân rèn cho mình kỷ luật. Việc phải cân bằng giữa học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia hoạt động các câu lạc bộ khiến cô học cách quản lý thời gian và tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định. Ngân duy trì thói quen lập kế hoạch theo tuần, theo ngày để nắm bắt được tiến độ và không bị cuốn vào áp lực.

“Mình nhìn nhận bản thân rõ ràng hơn: biết điểm mạnh, điểm yếu và tự tin hơn rất nhiều. Học viện đã giúp mình có tư duy vững vàng và một cái nhìn trưởng thành về chính mình,” Ngân chia sẻ.

Giữ thành tích xuất sắc giữa áp lực và thử thách

Với Ngân, điều khó khăn nhất trong hành trình học tập là áp lực phải cân bằng quá nhiều nhiệm vụ: bài tập lớn, thuyết trình, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào. Nhiều giai đoạn, cô vừa chạy ‘deadline’, vừa chuẩn bị đề tài, vừa lo tiến độ nghiên cứu khiến bản thân rơi vào trạng thái căng thẳng.

“Có lúc mình sợ không thể làm tốt mọi thứ một lúc. Nhưng sau tất cả những nỗi sợ đó, mình vẫn luôn động viên bản thân phải cố gắng hết sức để vượt qua, nếu như làm được thì mình sẽ chiến thắng bản thân,” Ngân nhớ lại.

Cách để vượt qua của cô là thay đổi từ những thói quen nhỏ: lập kế hoạch rõ ràng, chia nhỏ công việc, ưu tiên việc quan trọng, đồng thời chủ động trao đổi với thầy cô và học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè. Ngân giữ tinh thần bình tĩnh, không để áp lực nuốt chửng mình.

Cô đặc biệt tâm đắc với câu nói của nhà báo Lại Văn Sâm: “Đừng bao giờ ngại ngùng trước bất kỳ thử thách nào. Nếu như chúng ta không thử, chúng ta sẽ không biết có thể vượt qua hay không. Còn khi chúng ta thử, có thể chúng ta vượt qua, có thể chúng ta không vượt qua đi chăng nữa thì ít nhất chúng ta đã dám thử thách. Và đấy là thanh xuân”. Mỗi lần gặp thử thách, cô lại nhớ đến câu nói ấy để nhắc mình không được dừng lại.

"Chúng ta phải dám thử thì mới biết được năng lực và khả năng của mình tới đâu", Ngân chia sẻ.

Nhờ vậy, Ngân không chỉ giữ được phong độ học tập mà còn trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và tự tin hơn vào năng lực của mình.

Học tập - Nghiên cứu - Hoạt động: cách sống năng động nhưng không ôm đồm

Trong bốn năm đại học, Ngân đảm nhận nhiều vai trò: MC trong nhiều hoạt động, tuyên truyền viên, tình nguyện viên đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học. Để không rơi vào tình trạng quá tải, Ngân coi học tập và nghiên cứu là trục chính, các hoạt động khác được sắp xếp linh hoạt tùy theo tiến độ và quỹ thời gian.

Kim Ngân tham gia các hoạt động của Đoàn.

Cô cho biết mình không cố tham gia quá nhiều cùng lúc: “Giai đoạn ôn thi hoặc nhiều bài tập nhóm, mình sẽ chủ động không nhận lời mời làm MC. Khi lịch học nhẹ hơn, mình đón nhận những cơ hội phù hợp để rèn kỹ năng mềm.”

Theo Ngân, trong thời đại ai cũng có thể tự truyền thông cho bản thân, sinh viên sẽ chỉ thật sự nổi bật khi có bản sắc cá nhân và lan tỏa được giá trị tích cực đến cộng đồng. Thời gian học tại Học viện giúp cô hiểu rằng truyền thông về bản thân không phải khoe thành tích mà là cách sống, cách tạo ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho người khác.

Kim Ngân tham gia hỗ trợ Học viện Kỹ thuật quân sự là đơn vị kết nghĩa với Học viện em thi hội thi “Tuyên truyền viên trẻ Toàn quân khu vực phía Bắc năm 2024".

Với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Ngân cho rằng môi trường ở đây tạo cơ hội để sinh viên phát triển toàn diện, từ kiến thức chuyên ngành đến kỹ năng thực hành, từ trải nghiệm thực tế đến các hoạt động Đoàn sôi nổi. “Nhờ sự kết hợp giữa tri thức và trải nghiệm, sinh viên được rèn bản lĩnh, kỹ năng và tinh thần cống hiến,” Ngân nói.

Gửi thông điệp đến các sinh viên khác, Ngân gói gọn: “Hãy đặt mục tiêu rõ ràng, lên kế hoạch cụ thể và quản lý thời gian kỷ luật. Khi biết mình muốn gì, bạn sẽ học tốt và sống trọn vẹn tuổi trẻ”.

Một số thành tích của Trương Thị Kim Ngân: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đồng chủ biên sách chuyên khảo “Ứng dụng sản phẩm đa phương tiện trong giáo dục giá trị gia đình cho thanh niên dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên hiện nay” cùng TS Nguyễn Diệu Linh.

Bằng khen đạt Giải Nhì giải thưởng Khoa học Công nghệ cấp Bộ năm 2025

Giải Nhất Nghiên cứu khoa học cấp Khoa và cấp Học viện

3 năm liên tiếp nhận giấy khen sinh viên Giỏi của Giám đốc học viện

Đạt học bổng giỏi và xuất sắc các học kỳ.

12 năm học sinh giỏi liên tiếp

Tác giả bài báo “Những vấn đề cơ bản về giáo dục giá trị gia đình cho thanh niên dân tộc thiểu số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” đăng trên Tạp chí Thanh niên Nghiên cứu Khoa học năm 2024.

Tác giả bài viết “APPLICATION OF MULTIMEDIA PRODUCTS IN FAMILY VALUES EDUCATION FOR ETHNIC MINORITY YOUTH IN GIA LAI PROVINCE AT PRESENT” đăng trên Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (số Khoa học Giáo dục tiếng Anh) năm 2025

Báo cáo tại Hội thảo Quốc tế về Khoa học dạy học lần thứ X năm 2024 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tình nguyện viên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Tình nguyện viên Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX

Ảnh: NVCC