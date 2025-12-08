Nam sinh Đại Nam biến đam mê truyền thông thành động lực chinh phục học bổng Xuất sắc

SVO - Trần Minh Vũ (nam sinh năm 2006) hiện đang là sinh viên năm 2, ngành Quan hệ công chúng Trường Đại học Đại Nam. Cậu gây ấn tượng với ba kỳ liên tiếp đạt học bổng (hai kỳ loại Giỏi, một kỳ Xuất sắc) và điểm trung bình gần nhất 9.3/10. Không chỉ nổi bật trong học tập, Vũ còn là Trưởng ban Tổ chức sự kiện PMI, dẫn dắt nhiều chương trình lớn và giữ vai trò lớp trưởng, thể hiện bản lĩnh của một sinh viên năng động, giàu nhiệt huyết.

Chọn ngành từ những ngã rẽ và quyết định đúng thời điểm

Hành trình chọn ngành của Vũ không đi theo những dự định ban đầu mà được định hình từ một chuỗi rẽ hướng nhưng đầy duyên đúng lúc. Vũ cho biết mình từng đỗ vào một số trường đại học bằng phương thức xét học bạ, tuy nhiên đó lại là những ngành mà cậu không thực sự mong muốn theo đuổi. Trong lúc còn phân vân, gia đình từng gợi ý một lựa chọn an toàn: “tạm dừng một năm để học tiếng, rồi sang một nước khác học tập và sinh sống”.

Bước ngoặt đến khi chị gái khuyên Vũ thử tìm hiểu về lĩnh vực truyền thông – một hướng đi mà trước đó chưa từng nghĩ tới. Từ gợi ý ấy, Vũ bắt đầu chủ động khám phá: đọc chương trình đào tạo, xem sản phẩm sinh viên, tìm hiểu cơ hội việc làm. “Càng đọc, mình càng cảm thấy truyền thông là môi trường phù hợp với tính cách và mong muốn phát triển của bản thân”, Vũ chia sẻ. Nhận thấy sự đồng điệu giữa năng lực cá nhân và những giá trị của ngành, Vũ quyết định lựa chọn Quan hệ công chúng và chính thức trở thành sinh viên Trường Đại học Đại Nam, bắt đầu hành trình theo đuổi đam mê một cách đầy tự tin và chủ động.

Trưởng thành từ những lựa chọn không hoàn hảo và hành trình nỗ lực không ngừng

Vũ luôn tin rằng “không phải lựa chọn nào cũng hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng nếu mình dám bước đi và chịu trách nhiệm với nó, thì chính mình sẽ làm cho lựa chọn ấy trở nên xứng đáng”. Với niềm tin đó, Vũ chọn biến quyết định theo học Quan hệ công chúng thành điểm khởi đầu cho một hành trình đáng tự hào của tuổi trẻ. Những năm đầu đại học với Vũ không hề dễ dàng, nhất là khi bước vào một lĩnh vực đòi hỏi sự chủ động, giao tiếp linh hoạt và khả năng xử lý tình huống liên tục. Điều khiến Vũ gặp khó nhất không nằm ở kiến thức, mà ở việc thích nghi với môi trường năng động hơn rất nhiều so với những trải nghiệm trước đây. Có thời điểm, Vũ không đủ tự tin để đứng trước đám đông, lúng túng khi làm việc nhóm hay xoay xở giữa những deadline dồn dập.

Song chính những va vấp ấy lại trở thành nền tảng để Vũ trưởng thành. Cậu học cách lắng nghe, chuẩn bị kỹ hơn và rèn cho mình sự bình tĩnh trước mỗi nhiệm vụ. Từng dự án nhỏ, từng hoạt động câu lạc bộ, từng lần viết nội dung hay đứng ra điều phối đều giúp Vũ vững vàng hơn trên con đường PR mà mình đã chọn. “Mình nhận ra rằng nỗ lực mới là thứ định nghĩa thành công, chứ không phải may mắn”, Vũ chia sẻ.

Và rồi hành trình kiên trì ấy đã bắt đầu có trái ngọt. Ngay trong kỳ học đầu tiên, Vũ giành học bổng loại Giỏi – thành tựu đầu tiên khẳng định sự cố gắng không ngừng. Từ một tân sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ, Vũ đã có ba kỳ liên tiếp đạt học bổng, gồm hai kỳ loại Giỏi và một kỳ loại Xuất sắc, với điểm số gần nhất đạt 9.3/10 (tương đương 3.72/4).

Đam mê sự kiện và trưởng thành qua từng trải nghiệm thực tế

Song song với việc học, Vũ luôn tin rằng trải nghiệm thực tế chính là người thầy dẫn lối cho tương lai của mình. Niềm đam mê lớn nhất của Vũ là tổ chức sự kiện – một lĩnh vực mà cậu tìm thấy sự hứng khởi ngay từ những ngày đầu năm nhất. Vũ chủ động tham gia hỗ trợ các chương trình lớn nhỏ bên ngoài để được quan sát, va chạm và hiểu cách một sự kiện vận hành thực sự. Càng trải nghiệm, nam sinh càng nhận ra mình phù hợp với nhịp độ nhanh, áp lực cao và tinh thần teamwork đặc trưng của ngành này.

Ngày đầu Minh Vũ chạy sự kiện môi trường bên ngoài.

Niềm đam mê ấy đã đưa Vũ đến với Câu lạc bộ Truyền thông PMI, nơi cậu có cơ hội tham gia nhiều sự kiện đa dạng, từ những công việc hậu cần đến việc đảm nhận vai trò leader ở các mảng quan trọng. “Mỗi sự kiện là một bài học, mỗi vị trí là một lần trưởng thành”, Vũ chia sẻ. Nhờ sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, hiện tại Vũ đang là Trưởng ban Tổ chức sự kiện của PMI. Ở vị trí này, Vũ đã dẫn dắt nhiều hạng mục lớn như: Leader team Sự kiện tại “Cuộc thi nhiếp ảnh The Moments 2025”, Leader team Đối Ngoại của cùng cuộc thi, phụ trách chính sự kiện “Tổ Dân Phố PMI”, Lead tổng sự kiện chào tân K19 của Khoa, hay Lead hậu cần tại chương trình “FOC 1 năm nhìn lại”.

Ảnh Tổ chức sự kiện tại CLB truyền thông PMI.

Bên cạnh đó, Vũ còn là lớp trưởng lớp QHCC 18-02, một cương vị mang lại cho nam sinh cơ hội được khoa và thầy cô tin tưởng giao tổ chức nhiều chương trình quan trọng. Ở bất kỳ vai trò nào, Vũ cũng nỗ lực hết mình để mang lại kết quả tốt nhất, coi mỗi nhiệm vụ là một bước tiến trong hành trình theo đuổi nghề PR.

Tri ân những người đồng hành và vững bước với niềm tin

Nhìn lại chặng đường đã qua, Minh Vũ luôn dành sự tri ân sâu sắc cho thầy cô và mái trường Đại học Đại Nam – nơi đã tạo nên nền tảng quan trọng trong hành trình trưởng thành của mình. Với Vũ, chính môi trường học tập năng động, cởi mở và khuyến khích sinh viên thể hiện bản thân đã giúp anh mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn. Mỗi môn học, dự án hay bài thuyết trình đều trở thành chất liệu quý giá để nam sinh trau dồi kỹ năng và hiểu sâu hơn về ngành Quan hệ công chúng mà mình theo đuổi. “Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn truyền cảm hứng, trao cho mình góc nhìn rộng mở hơn về xã hội, về nghề và về chính mình”, Vũ chia sẻ. Sự tận tâm, kiên nhẫn và tinh thần đồng hành của thầy cô đã nuôi dưỡng ở anh bản lĩnh, sự trưởng thành và thái độ làm việc nghiêm túc.

Ảnh Gia đình.

Bên cạnh nhà trường, gia đình luôn là điểm tựa quan trọng nhất đối với Minh Vũ trong mọi lựa chọn. Dù không ai trong gia đình có chuyên môn về truyền thông, nhưng sự ủng hộ và tin tưởng của họ chưa từng thiếu vắng. Mỗi khi Vũ mệt mỏi vì deadline căng thẳng, lo lắng khi sự kiện gặp trục trặc hay phân vân trước những quyết định quan trọng, gia đình luôn là nơi đầu tiên lắng nghe và chở che. Những câu hỏi rất đời thường như “hôm nay ổn không?”, những bữa cơm đợi giờ muộn hay những lời động viên giản dị đã trở thành nguồn sức mạnh giúp anh đứng vững trước áp lực. “Gia đình không thể chỉ cho mình phải làm thế nào, nhưng luôn cho mình niềm tin rằng mình có thể làm được”, Vũ tâm sự.

Với cậu, không phải lựa chọn nào cũng hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng nếu mình dám bước đi và dám chịu trách nhiệm với nó, thì chính mình sẽ làm cho lựa chọn ấy trở nên xứng đáng. Vũ hiểu rằng bản thân vẫn còn nhiều mục tiêu lớn phía trước và cần tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện mình hơn nữa. Nhưng thay vì nản lòng, anh chọn kiên định với con đường đã chọn – biến lựa chọn ấy thành một hành trình rực rỡ, xứng đáng và đầy tự hào.

(Ảnh: NVCC)