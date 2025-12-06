Hành trình từ cô bé yêu nhạc đến Top 6 Hoa khôi Văn Lang

SVO - Từ niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng thuở bé, Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 2004) đang nỗ lực khẳng định bản thân trên con đường nghệ thuật, không chỉ bằng giọng hát mà còn bằng sự dũng cảm vượt qua giới hạn của bản thân. Câu chuyện của cô gái trẻ đến từ TP.HCM, hiện đang theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại trường Đại học Văn Lang, là nguồn cảm hứng cho những ai dám ước mơ và nỗ lực theo đuổi đam mê.

Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 2004) sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Sài Gòn phồn hoa. Mang trong mình tình yêu với âm nhạc từ rất sớm, cô cho biết: "Mình được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ. Khi ấy, mình đã rất năng nổ tham gia các hoạt động văn nghệ và may mắn được thừa hưởng năng khiếu hát của ba mình".

Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 2004) đang là sinh viên chuyên ngành Thanh nhạc tại trường Đại học Văn Lang.

Từ những năm tháng tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, Hồng Nhung luôn là gương mặt quen thuộc trong các chương trình văn nghệ của trường. Cô được thầy cô tin tưởng, lựa chọn tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, đại diện trường đi thi cấp Quận. Nhờ những trải nghiệm quý báu đó, Hồng Nhung nhận ra rằng âm nhạc không chỉ là sở thích mà còn là đam mê thật sự, là nơi cô được sống trọn vẹn với cảm xúc, được thể hiện bản thân và theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ.

Ước mơ lớn nhất của Hồng Nhung là trở thành một ca sĩ - nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, có thể vừa hát vừa trình diễn trên sân khấu. Cô mong muốn mang âm nhạc, màu sắc cá nhân độc đáo của bản thân đến gần hơn với khán giả. Không chỉ ca hát, Hồng Nhung còn thử sức trong lĩnh vực sáng tác và chơi nhạc cụ. Sản phẩm âm nhạc đầu tay do cô sáng tác mang tên "Ánh Dương" đã phần nào cho thấy tài năng và sự sáng tạo của cô gái trẻ.

Tình yêu với âm nhạc của Hồng Nhung nảy mầm từ rất sớm.

Để hiện thực hóa ước mơ, Hồng Nhung không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng. Ngoài việc đi hát, cô còn làm giáo viên dạy thanh nhạc và piano tại một số trung tâm âm nhạc.

Hồng Nhung tâm sự: “Việc giảng dạy giúp mình rèn luyện mỗi ngày và tích lũy thêm kinh nghiệm để tự tin phát triển con đường nghệ sĩ biểu diễn trong tương lai”. Bên cạnh đó, cô còn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật khác như làm mẫu ảnh, diễn viên, và người mẫu.

Từ những năm tháng tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, Hồng Nhung luôn là gương mặt quen thuộc trong các chương trình văn nghệ của trường.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của Hồng Nhung là hành trình tham gia cuộc thi Hoa khôi Văn Lang 2023. Vốn quen thuộc với các chương trình âm nhạc, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ thử sức trong một cuộc thi sắc đẹp. Với chiều cao khiêm tốn so với các thí sinh khác, Hồng Nhung không tránh khỏi cảm giác tự ti.

Cô chia sẻ: "Bình thường, mình chỉ tham gia các chương trình liên quan đến âm nhạc, nên thật sự mình chưa bao giờ nghĩ sẽ bước vào một cuộc thi sắc đẹp. Với chiều cao khiêm tốn và nhỏ con nhất so với mặt bằng chung các thí sinh khác, khiến mình khá tự ti và nghĩ là sẽ không có nhiều lợi thế hơn các bạn còn lại".

Ước mơ lớn nhất của Hồng Nhung là trở thành một ca sĩ - nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, có thể vừa hát vừa trình diễn trên sân khấu.

Tuy nhiên, với mong muốn thử thách bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn, Hồng Nhung đã quyết định đăng ký tham gia cuộc thi. Quá trình tập luyện về dáng đi, ứng xử, catwalk diễn ra khá vất vả. Việc làm quen với đôi guốc cao 20 cm cũng là một thử thách không nhỏ đối với cô.

Và điều bất ngờ đã xảy ra, Hồng Nhung xuất sắc lọt vào Top 6 Hoa khôi Văn Lang 2023. Đồng thời, giành thêm 2 giải thưởng: "Thí sinh Tài năng” tại cuộc thi Hoa Khôi Văn Lang 2023 và giải "Nhóm có dự án cộng đồng tốt nhất - Thắp Sáng Nụ Cười". Thành tích này không chỉ là niềm vui mà còn là minh chứng cho sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của Hồng Nhung.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của Hồng Nhung là hành trình tham gia cuộc thi Hoa khôi Văn Lang 2023.

Hồng Nhung chia sẻ: "Thành tích này đối với mình không chỉ là niềm vui, mà còn là minh chứng cho sự cố gắng, nỗ lực rất nhiều, rằng đôi khi mình thật sự có thể làm được nhiều hơn những gì bản thân đã nghĩ. Nếu mình dám thử, dám tin, thì cơ hội luôn rộng mở". Cô hy vọng, qua câu chuyện của bản thân sẽ truyền cảm hứng, khuyến khích mọi người mạnh dạn bước lên và khám phá những tiềm năng ẩn chứa bên trong.

Trên con đường theo đuổi đam mê, Hồng Nhung cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là áp lực tự chứng minh bản thân. Cô luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho chính mình, cảm thấy bản thân phải tốt hơn, giỏi hơn để xứng đáng với những gì mình đang theo đuổi. Khi không thể hiện được phần trình diễn tốt, cô lo sợ những lời gièm pha, đánh giá từ người khác.

Hồng Nhung xuất sắc lọt vào Top 6 Hoa khôi Văn Lang 2023.

Đã có những lúc, Hồng Nhung cảm thấy chênh vênh, lạc lõng trước sự lựa chọn của bản thân. Cô tự hỏi, liệu mình có đủ khả năng để tiếp tục với con đường này hay không? Tuy nhiên, Hồng Nhung đã nhận ra rằng, áp lực không phải lúc nào cũng xấu. Nó xuất hiện vì cô có ước mơ và nghiêm túc với nó. Điều quan trọng là không để áp lực lấn át và trở thành chướng ngại vật.

Đồng thời, Hồng Nhung cũng nhận ra rằng, làm nghệ thuật không nhất thiết phải hoàn hảo và đưa nó vào khuôn khổ. Nghệ thuật cần sự sáng tạo, và sự sáng tạo đôi khi đi kèm với sai sót. Nhưng chính những sai sót đó lại tạo nên sự khác biệt và bản chất thật của người nghệ sĩ.

Trong những năm qua, Nguyễn Thị Hồng Nhung đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

Trong những năm qua, Nguyễn Thị Hồng Nhung đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, bao gồm: Á Quân The Reborn - Music Band Contest; Top 6 Hoa khôi Văn Lang 2023; Thí sinh tài năng cuộc thi Hoa khôi Văn Lang 2023; Đạt học bổng năm học 2024 - 2025; Góp phần giọng hát lồng tiếng trong bộ phim The Witcher 2022,...

Trong thời gian tới, Hồng Nhung dự định ra mắt các sản phẩm âm nhạc để đánh dấu màu sắc cá nhân, xuất hiện nhiều hơn về mặt hình ảnh, và lan tỏa âm nhạc của bản thân đến nhiều đối tượng khán giả hơn. Cô cũng sẽ tiếp tục trau dồi thêm các kỹ năng về âm nhạc để có thể xuất hiện trước công chúng với một phiên bản mới và đa năng hơn.

Không chỉ ca hát, Hồng Nhung còn thử sức trong lĩnh vực sáng tác và chơi nhạc cụ, cùng nhiều hoạt động nghệ thuật khác.

Nguyễn Thị Hồng Nhung luôn tâm niệm hai câu nói: "Chỉ có một điều khiến ước mơ không thể đạt được đó là nỗi sợ thất bại". Và "Nghệ thuật cần sáng tạo mà một khi đã sáng tạo thì không thể tránh sai sót - chính điều đó tạo nên sự khác biệt và bản chất của nghệ sĩ". Những câu nói này là nguồn động lực to lớn giúp Hồng Nhung vượt qua mọi khó khăn và tiếp tục vững bước trên con đường mình đã chọn.

(Ảnh: NVCC)