Nguyễn Gia Bảo - Từ học sinh giỏi Quốc gia bộ môn Văn đến một sinh viên Sư phạm đầy hoài bão

SVO - Nguyễn Gia Bảo, sinh năm 2007 hiện đang là sinh viên lớp Chất lượng cao K75, khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội đến từ mảnh đất Hoà Bình (nay là Phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ) đã có một hành trình vô cùng đặc biệt trước khi đến với quyết định lựa chọn ngôi trường Sư phạm là nơi gửi gắm thanh xuân.

Xuất phát điểm là một học sinh có thành tích vô cùng xuất sắc ngay từ những năm ngồi trên hàng ghế THPT. Nguyễn Gia Bảo từng giành cho mình giải Nhì tại kỳ thi Học sinh giỏi Cấp Quốc gia môn Ngữ Văn năm học 2024-2025. Bước vào ngưỡng cửa Đại học, bạn đứng giữa nhiều sự lựa chọn: Học viện An ninh, trường Sĩ quan Chính trị,… Nhưng rồi cuối cùng bạn quyết định chọn Đại học Sư phạm Hà Nội, và theo học khoa Ngữ Văn, ngành sư phạm Ngữ Văn. Nguyễn Gia Bảo chia sẻ: “Quyết định này của mình không hoàn toàn được tất cả mọi người ủng hộ, thế nhưng may mắn là mình được bố mẹ và gia đình luôn tôn trọng những quyết định bản thân mình đưa ra”.

Bảo chia sẻ thêm: “Mình rất yêu thích nghề giáo, một phần là do mình tự cảm nhận mình có khả năng truyền đạt tốt và tính cách của mình cũng khá phù hợp với công việc này. Một phần nữa là do truyền thống gia đình mình theo nghề giáo, từ ông bà nội mình, các ông, bà trong họ; cô, bác đến cả chị ruột của mình. Thế nên đó cũng là động lực rất lớn để mình theo đuổi ngôi trường này, dù mọi người thường có định kiến rằng dạy Văn là công việc của các cô giáo, không phải lựa chọn lý tưởng với các thầy giáo”.

Khi bản thân được sống với đúng đam mê

Bước vào môi trường Sư phạm với một trái tim tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, Nguyễn Gia Bảo không chỉ làm tốt ở những giờ học trên lớp, ngay từ năm đầu tiên bạn đã sẵn sàng trang bị thêm cho mình những kiến thức thực tế về ngành học của mình. “Mình có một số lớp dạy online, trực tiếp môn Ngữ Văn cho các em học sinh lớp 9, lớp 12. Công việc đó giúp mình được rèn giũa tri thức của mình, cho mình thêm kinh nghiệm truyền đạt tri thức cho các em học sinh, xây dựng những kỹ năng và nền tảng cơ bản để trở thành người thầy thực thụ mai sau”.

Không chỉ học tập và làm việc rất chăm chỉ, Nguyễn Gia Bảo còn dành thời gian cho các hoạt động phong trào ở môi trường mới. “Mình có may mắn được học tập kinh nghiệm, trải nghiệm hoạt động của một tình nguyện viên hiến máu, trong câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu Đại học Sư phạm Hà Nội”. Tại đây, Bảo được tham gia vào các buổi đào tạo tình nguyện viên hiến máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, được bổ sung các kiến thức về hiến máu và an toàn truyền máu, đó đều là những kiến thức mang tính chuyên môn cao. Bảo được học hỏi thêm nhiều kỹ năng về giao tiếp, xử lý tình huống, điều phối và quản lý thời gian,… Đặc biệt, sau đó bạn đã nhận được giấy chứng nhận “Tình nguyện viên Xuất sắc” trong công tác vận động hiến máu của Ban tổ chức.

Cuộc sống tràn đầy những thử thách mới

Chia sẻ về những ngày đầu xa nhà, Bảo xúc động kể lại: “Những ngày đầu tiên đi học với mình khá khó khăn vì phải xa nhà, phải thích nghi với cuộc sống độc lập, thậm chí là đối mặt với những sự cô đơn, nhiều lúc cũng nản lòng, không biết lựa chọn của mình có đúng không, muốn bỏ cuộc; khó khăn trong làm quen và giao tiếp với thầy cô và các bạn ở ngôi trường mới; hình thức học, kiến thức học mới so với ngôi trường cấp 3; cũng khá choáng ngợp và e dè trước các bạn từ các tỉnh lớn, có nền tảng kiến thức vững vàng,….” . Nhưng có lẽ, những khó khăn ấy không thể nào lớn hơn lòng nhiệt huyết, sức trẻ của tuổi đôi mươi, “ Mình tự học cách chấp nhận rằng bản thân mình không hoàn hảo, cởi mở hơn để thay đổi và tốt lên từng ngày, không được tự ti hay e dè trước bất kỳ một vấn đề nào xảy đến”. Bên cạnh đó, sự đồng hành đến từ bạn bè, thầy cô cũng là một trong những động lực vô cùng lớn đối với Bảo trong những ngày đầu bước vào trang sách mới của cuộc đời.

Châm ngôn sống của bạn trẻ đầy nhiệt huyết

Sau khi vượt qua và thích ứng được với môi trường mới, Bảo nhận ra rằng với mỗi khó khăn, thách thức đều là một bài học để bản thân ngày càng hoàn thiện trên con đường trưởng thành. Chỉ cần luôn sống đúng, hết mình với đam mê và lựa chọn mà bản thân theo đuổi thì ắt sẽ nhận được những thành công xứng đáng. “Hãy sống đúng với bản thân của mình, sống đúng với giá trị, với ước mơ mà mình đang theo đuổi”, Bảo kết lời.