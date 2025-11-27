Khi ‘nghề chọn người’: Hành trình tìm thấy đam mê Báo chí giữa những ngã rẽ tuổi trẻ

SVO - Quá trình đến với nghề báo của Đặng Trần Ngọc Huyền không trải hoa hồng, nhưng lại chứa đựng những lựa chọn dứt khoát và niềm tin mạnh mẽ vào đam mê. Từ một cô gái từng loay hoay giữa kỳ vọng và thực tế, Ngọc Huyền đã tìm thấy con đường của mình qua những trải nghiệm thực tế, để rồi nhận ra rằng tuổi trẻ chỉ rực rỡ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn và sống hết mình với điều mình yêu.

Từ “trượt nguyện vọng 1” đến với nghề báo

Trong câu chuyện chia sẻ về hành trình chọn trường, chọn nghề, Đặng Trần Ngọc Huyền (22 tuổi) vừa tốt nghiệp ngành Báo in, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - nhìn nhận con đường mình đi qua là một trải nghiệm rất đặc biệt. Xuất thân là học sinh lớp Chuyên Văn của một trường chuyên tỉnh, Ngọc Huyền ban đầu chưa thực sự có định hướng rõ ràng về ngành nghề sẽ theo đuổi. “Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản rằng, sau ba năm cấp ba, thành tích mà mình phải đạt được là vào một trường đại học top đầu trong khối thi”, Ngọc Huyền nhớ lại.

Nguyện vọng đầu tiên của cô là Trường Đại học Luật Hà Nội, nhưng kết quả lại không như mong muốn. Trượt nguyện vọng tâm huyết nhất, Ngọc Huyền bước vào nguyện vọng hai với tâm trạng đan xen: “Mình thực sự cũng không hẳn vui nhưng cũng chẳng quá buồn. Không vui vì đó không phải kỳ vọng cao nhất, nhưng cũng không buồn vì đó vẫn là một môi trường rất tốt để mình phát triển”.

Chọn Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong khoảnh khắc ấy có phần ngẫu nhiên, nhưng càng học, Ngọc Huyền càng cảm nhận rõ mối duyên của mình với báo chí. Cô bước vào nghề với tâm thế tự tin, háo hức và một trái tim đầy nhiệt huyết. “Mình luôn tin vào sự sắp đặt của nhân duyên. Có lẽ trường Báo đã chọn mình. Và mình chỉ luôn nhắc bản thân phải làm hết sức để tuổi thanh xuân rực rỡ nhất”, Ngọc Huyền chia sẻ.

Khi trải nghiệm trở thành thước đo trưởng thành

Chia sẻ về quãng đường của mình, Ngọc Huyền thẳng thắn nhìn nhận bản thân không phải là người có thành tích học tập quá nổi trội. Nhưng với cô, điểm số chưa bao giờ là thước đo duy nhất để đánh giá năng lực một con người. Ngọc Huyền luôn tin rằng trải nghiệm thực tế mới là cách giúp mình hiểu rõ bản thân, hiểu nghề và trưởng thành bền vững nhất.

“Ngay từ năm hai, mình đã nung nấu ý định đi làm thêm để có trải nghiệm thật, để xem ngành học của mình ngoài đời vận hành như thế nào”, cô kể. Trong hành trình ấy, Ngọc Huyền thử sức ở một vài đơn vị truyền thông, tích lũy thêm nhiều kỹ năng và cũng nhận ra những điểm mạnh chưa từng được bộc lộ. Thế nhưng sau thời gian va chạm thực tế, cô lại nhận thấy môi trường truyền thông doanh nghiệp không thực sự phù hợp với mình.

Cơ hội đến khi Ngọc Huyền được làm đúng với chuyên ngành Báo chí. Cô hiểu rằng nhiều người vẫn nghĩ nghề báo quá vất vả và “không dành cho một cô gái như mình”. Không ít lời khuyên bảo cô nên chọn con đường “an phận”, tìm một công việc văn phòng ổn định để đỡ nhọc nhằn. Nhưng Ngọc Huyền chọn tin vào cơ duyên đầu tiên đã đưa mình đến nghề.

Với cô, báo chí không chỉ là một nghề - đó là hành trình được tiếp xúc với con người, chạm vào những câu chuyện, và thu về những góc nhìn mà không phải lĩnh vực nào cũng có thể mang lại. “Mỗi lần đi thực tế, có đề tài rồi hoàn thành một tác phẩm báo chí của riêng mình, mình đều có cảm giác như chinh phục thêm một điều gì đó rất mới của bản thân”, Ngọc Huyền chia sẻ.

Tuổi trẻ chỉ đẹp khi ta dám sống hết mình

Từ những trải nghiệm của bản thân, Ngọc Huyền cho rằng điều quan trọng nhất đối với người trẻ là phải hiểu rõ mình thực sự thích gì và đam mê điều gì. “Chỉ khi thực sự đam mê, mình mới có thể đặt hết tâm vào nó, hết mình vì nó mà không ngại bất kỳ khó khăn nào”, Ngọc Huyền chia sẻ.

Sau những trải nghiệm thực tế, cô càng thấm thía rằng tuổi trẻ cần được sống trọn vẹn - dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Với cô, đó không chỉ là một câu nói khẩu hiệu mà là kim chỉ nam mà mỗi bạn trẻ nên ý thức để biến thanh xuân của mình trở thành quãng thời gian rực rỡ nhất. “Tuổi trẻ chỉ có một lần. Nếu bạn không tận dụng tối đa, nó sẽ trôi qua rất phí hoài. Và khi không còn có thể rực rỡ nữa, bạn sẽ là người tiếc nuối nhất”, Ngọc Huyền nhắn gửi.

Cô khuyến khích người trẻ đừng sợ sai, đừng sợ thua kém. Bởi không ai khác ngoài chính mình có thể hoàn thiện và dẫn dắt bản thân tốt nhất. “Hãy cứ làm. Hãy sống hết mình và biến tuổi trẻ trở nên đẹp hơn bao giờ hết”, cô kết lời.

(Ảnh: NVCC)