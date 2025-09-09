Không còn sợ bị bỏ lại phía sau: Chàng trai vùng cao và hành trình trưởng thành tại AJC

SVO - Ba năm trước, từ một cậu học trò dân tộc thiểu số còn nhiều bỡ ngỡ, Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2005, quê Kỳ Sơn - Phú Thọ) nay đã trở thành sinh viên năm ba chuyên ngành Báo Truyền hình (Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Nhìn lại hành trình hai năm vừa qua, Hiếu luôn tự hào và biết ơn chính bản thân mình vì đã dám bước qua nỗi sợ của chính mình, bước ra khỏi vùng an toàn để bứt phá giới hạn, làm nền tảng cho những lần đối diện với khó khăn sau này.

Những ngày đầu bước vào bậc Trung học Phổ thông, Hiếu ước mơ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, cầm micro đứng dưới ánh đèn lung linh và kết nối với mọi người bằng giọng. Âm nhạc là nơi cậu tìm thấy niềm vui, sự tự tin và bản ngã của bản thân mình. Thế nhưng, đứng trước ngưỡng cửa vào đại học, Hiếu nhận ra mình cần đi một con đường khác để vừa giữ được đam mê, vừa có thể góp phần tạo ra giá trị cho cộng đồng, đất nước.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trở thành nguyện vọng duy nhất của Hiếu: “Tiếng Anh vốn luôn là điểm yếu lớn của mình. Nhưng khi đưa ra sự lựa chọn, mình đã quyết tâm: ‘Nếu không thử, thì sẽ mãi mãi là kẻ thất bại ngay từ vạch xuất phát’. Quyết tâm đã hạ xuống, mình bắt đầu lại tất cả mọi thứ, may mắn là mình đã chinh phục được mục tiêu là ngành Báo Truyền hình CLC - Học viện Báo chí và Tuyên truyền”, Trọng Hiếu nhớ lại.

Cậu học trò dân tộc thiểu số với khát vọng vừa giữ được ngọn lửa đam mê, vừa góp sức mình xây dựng đất nước.

Đứng trước cánh cổng Học viện Báo chí và Tuyên truyền - ngôi trường Hiếu mơ ước và dành trọn tâm sức theo đuổi, những hứa hẹn về tương lai tươi sáng luôn rộng mở lối đi chào đón. Nhưng cũng mang đến phần áp lực cho chàng trai tân sinh viên lúc đó, xuất thân từ mái trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Hoà Bình, Hiếu luôn e ngại vì cùng lớp là 85% các bạn là học sinh trường Chuyên đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một tháng đầu là tân sinh viên, mình thật sự thấy ngợp. Có lúc tự ti, nghĩ mình sẽ bị bỏ lại phía sau. Nhưng rồi, mình đặt ra câu hỏi ‘Sợ sệt thì tuổi trẻ của mình sẽ đáng giá bao nhiêu?’ Và từ đó, mình đã mở lòng nhiều hơn, kết bạn, dám thử thách chính mình và bước lên gạt đi nỗi sợ trong bản thân. Khi mình dấn thân nhiều hơn, mọi thứ sẽ thay đổi ngay từ bên trong cảm xúc và hành động”, Hiếu kể.

‘Thoát kén’, Hiếu góp mặt trong nhiều hoạt động của sinh viên AJC.

Trọng Hiếu (bên phải) biểu diễn trong sự kiện chào tân sinh viên của Viện Báo chí - Truyền thông (AJC) 2024.

‘Năng động, sáng tạo, chủ động’ là hình ảnh sinh viên mà Hiếu hướng tới, cậu không ngồi yên chờ cơ hội tới. Hiếu trở thành cộng tác viên của Báo Xây dựng trong vòng 8 tháng, học cách quan sát, cách làm việc trong một môi trường báo chí chuyên nghiệp, làm nền tảng cho những bước đi sau khi ra trường. Song song đó, Hiếu tham gia dẫn chương trình ở các sự kiện, vừa để rèn luyện sự tự tin, vừa trau dồi thêm kỹ năng ứng xử trước công chúng. Hơn nữa, là xây dựng hình ảnh của một người làm báo ‘đa - di - năng’ ở các vị trí trước và sau ống kính.

Âm nhạc vẫn luôn đồng hành cùng Trọng Hiếu, cậu lọt Top 18 Cuộc thi Tiếng hát Sinh viên AJC 2025, đồng thời tham gia biểu diễn trong nhiều sự kiện lớn nhỏ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và mới đây, Hiếu góp mặt trong chương trình Giai Điệu Kết Nối phát sóng trên VTV3. “Cầm bút cho mình nền tảng nghề nghiệp vững chắc, cầm micro giúp mình tự tin hơn. Hai điều ấy không loại trừ mà bổ trợ cho nhau, giúp mình phát triển”, Trọng Hiếu chia sẻ.

Trọng Hiếu (thứ 3 từ phải sang) góp mặt trong bài hát ‘Non sông ngàn năm gấm vóc’ (ST: Mai Kiên) trong chương trình Giai Điệu Kết Nối VTV3.

Trọng Hiếu dẫn chương trình trong Chung kết Cuộc thi Hùng biện, tranh biện do Viện Báo chí - Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) tổ chức tại Hội Báo toàn quốc 2025.

Không chỉ để lại dấu ấn trên giảng đường và sân khấu, Hiếu còn để lại dấu ấn của bản thân qua các hoạt động cộng đồng. Cậu sinh viên đến từ Phú Thọ luôn nhớ mãi chuyến đi tình nguyện tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An vào mùa hè năm 2024.

“Khi nhìn các bác thương binh trở về phải sống với những ký ức chiến tranh, mình mới thực sự hiểu thế nào là sự hy sinh của cha ông để Tổ quốc mình được đứng lên. Có bác vẫn còn mặc nguyên bộ quân phục cũ, chỉ ngủ trên sàn nhà, vì trong tiềm thức bác nghĩ rằng cán bộ y tế là quân địch đóng giả cung cấp quần áo, giường, chăn, gối để lừa lấy thông tin về đồng đội về cách mạng… Trải nghiệm đó khiến mình thêm day dứt và càng thôi thúc mình phải sống trách nhiệm hơn, tử tế hơn với đất nước”, Hiếu bày tỏ.

Từ trải nghiệm này, Hiếu thực hiện dự án báo chí nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) mang tên “‘Tiếng trống, tiếng kèn và tiếng bút’ - Mỗi bước đi là một lời thề với Tổ quốc”. Bài viết khắc hoạ chân dung người chiến sĩ trên mặt trận quân hành và người chiến sĩ trên chiến tuyến thông tin, như một lời nhắc nhở trong nhận thức và hành động của chính bản thân và nhiều bạn trẻ khác về trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam với đất nước. Dự án đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ công chúng, lan toả.

Giờ đây, những bước chân có thêm phần tự tin, Hiếu luôn giữ cho mình một châm ngôn sống rõ ràng: “Dám nghĩ, dám thử, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

“Tuổi đôi mươi chỉ đến một lần và được sai là đặc quyền của tuổi trẻ. Nhưng sau mỗi cú vấp té, cách chúng ta đứng dậy, gom nhặt những bài học để trưởng thành chính là điều quan trọng nhất. Mình tin rằng, không có đóng góp nào là nhỏ, miễn là được xuất phát từ trái tim”, Hiếu nhắn nhủ.

