Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Bạn trẻ hào hứng trải nghiệm bắn súng tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Dương Triều Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Khu vực trải nghiệm bắn súng trong Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước luôn đông kín khách, đặc biệt là học sinh, sinh viên lần đầu được thử cảm giác cầm súng và bóp cò.

Trước màn hình mô phỏng, người tham gia được hướng dẫn cách đứng bắn, chỉnh đường ngắm và bóp cò đúng kỹ thuật. Mỗi phát súng được ghi nhận kết quả ngay lập tức, tạo cảm giác chân thực như trên thao trường. “Mình hồi hộp khi cầm khẩu súng, nhưng khi bóp cò trúng hồng tâm thì rất thích thú. Trò chơi giúp mình hiểu hơn về sự rèn luyện của bộ đội”, Nguyễn Duy Nam (trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ.

a80-ban-sung40.jpg
a80-ban-sung23.jpg
a80-ban-sung22.jpg
a80-ban-sung21.jpg
Gian hàng trải nghiệm vũ khí quân sự thu hút bạn trẻ trải nghiệm. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều em nhỏ cũng được cha mẹ đưa tới trải nghiệm. Các em xếp hàng trật tự, háo hức chờ đến lượt cầm súng thử bắn. Tiếng reo hò vang lên mỗi khi có người bắn trúng mục tiêu.

a80-ban-sung29.jpg
a80-ban-sung30.jpg
a80-ban-sung31.jpg
Trải nghiệm bắn súng AK.

Hoạt động trải nghiệm bắn súng ngắn được bố trí trong khu trưng bày của Bộ Quốc phòng, nằm trong chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”. Đây là một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo công chúng tại triển lãm, tạo cơ hội để người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu thêm về môi trường huấn luyện của quân đội và vai trò của vũ khí cá nhân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

a80-ban-sung26.jpg
a80-ban-sung27.jpg
a80-ban-sung28.jpg
a80-ban-sung32.jpg
Tại đây, mọi người trải nghiệm đều được cán bộ giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị.
a80-ban-sung38.jpg
a80-ban-sung25.jpg
Trải nghiệm súng ngắn luôn thu hút bạn trẻ.

Với nhiều bạn trẻ, việc trực tiếp cầm súng, ngắm bắn không chỉ là một trải nghiệm giải trí mà còn khơi dậy sự tò mò, tìm hiểu về truyền thống quân đội và ý thức trách nhiệm với đất nước. “Sau buổi tham quan, mình càng thêm ngưỡng mộ sự kiên trì, rèn luyện của các chiến sĩ khi sử dụng thành thạo vũ khí”, Nguyễn Thị Hồng Nhung (ĐHQG Hà Nội) thổ lộ.

a80-ban-sung34.jpg
a80-ban-sung37.jpg
a80-ban-sung39.jpg
a80-ban-sung20.jpg
Nhiều trẻ em cũng có cơ hội trải nghiệm này.
a80-ban-sung35.jpg
Bia đạn điện tử tại gian hàng trải nghiệm.
a80-ban-sung36.jpg
Gian hàng sôi động trong khuôn khổ triển lãm.
a80-ban-sung33.jpg
Hàng trăm người luôn xếp hàng chờ tới lượt trải nghiệm.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước diễn ra tại Hà Nội, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày. Trong đó, khu trải nghiệm bắn súng ngắn trở thành điểm hẹn sôi động, vừa mang tính giáo dục quốc phòng, vừa tạo không khí gần gũi, gắn kết quân đội với nhân dân.

Dương Triều Dương Triều
#Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước #trải nghiệm bắn súng #quân đội #giáo dục quốc phòng #bắn súng mô phỏng #gian hàng quân sự #truyền thống quân đội

Xem thêm

Cùng chuyên mục