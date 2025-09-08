Bạn trẻ hào hứng trải nghiệm bắn súng tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

SVO - Khu vực trải nghiệm bắn súng trong Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước luôn đông kín khách, đặc biệt là học sinh, sinh viên lần đầu được thử cảm giác cầm súng và bóp cò.

Trước màn hình mô phỏng, người tham gia được hướng dẫn cách đứng bắn, chỉnh đường ngắm và bóp cò đúng kỹ thuật. Mỗi phát súng được ghi nhận kết quả ngay lập tức, tạo cảm giác chân thực như trên thao trường. “Mình hồi hộp khi cầm khẩu súng, nhưng khi bóp cò trúng hồng tâm thì rất thích thú. Trò chơi giúp mình hiểu hơn về sự rèn luyện của bộ đội”, Nguyễn Duy Nam (trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ.

Gian hàng trải nghiệm vũ khí quân sự thu hút bạn trẻ trải nghiệm. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều em nhỏ cũng được cha mẹ đưa tới trải nghiệm. Các em xếp hàng trật tự, háo hức chờ đến lượt cầm súng thử bắn. Tiếng reo hò vang lên mỗi khi có người bắn trúng mục tiêu.

Trải nghiệm bắn súng AK.

Hoạt động trải nghiệm bắn súng ngắn được bố trí trong khu trưng bày của Bộ Quốc phòng, nằm trong chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”. Đây là một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo công chúng tại triển lãm, tạo cơ hội để người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu thêm về môi trường huấn luyện của quân đội và vai trò của vũ khí cá nhân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại đây, mọi người trải nghiệm đều được cán bộ giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị.

Trải nghiệm súng ngắn luôn thu hút bạn trẻ.

Với nhiều bạn trẻ, việc trực tiếp cầm súng, ngắm bắn không chỉ là một trải nghiệm giải trí mà còn khơi dậy sự tò mò, tìm hiểu về truyền thống quân đội và ý thức trách nhiệm với đất nước. “Sau buổi tham quan, mình càng thêm ngưỡng mộ sự kiên trì, rèn luyện của các chiến sĩ khi sử dụng thành thạo vũ khí”, Nguyễn Thị Hồng Nhung (ĐHQG Hà Nội) thổ lộ.

Nhiều trẻ em cũng có cơ hội trải nghiệm này.

Bia đạn điện tử tại gian hàng trải nghiệm.

Gian hàng sôi động trong khuôn khổ triển lãm.

Hàng trăm người luôn xếp hàng chờ tới lượt trải nghiệm.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước diễn ra tại Hà Nội, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày. Trong đó, khu trải nghiệm bắn súng ngắn trở thành điểm hẹn sôi động, vừa mang tính giáo dục quốc phòng, vừa tạo không khí gần gũi, gắn kết quân đội với nhân dân.