Hàng nghìn người dân tiễn cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80 tại ga Hà Nội

SVO - Chiều muộn, sân ga Hà Nội rợp cờ hoa, tiếng vỗ tay và những lời hô vang ‘Việt Nam muôn năm’, khi hàng nghìn người dân cùng sinh viên tình nguyện tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ lên đường sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực trước cổng ga đã chật kín người dân. Nhiều gia đình mang theo cờ Tổ quốc, trẻ nhỏ trên tay bố mẹ háo hức chờ nhìn thấy những người lính vừa xuất hiện đầy trang nghiêm trong màn diễu binh sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Hàng nghìn người dân tiễn cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80 tại ga Hà Nội. Ảnh: DUY KHÁNH

Trên sân ga, từng đoàn cán bộ, chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, vai khoác ba lô, hàng ngũ thẳng tắp tiến về các toa tàu. Khi tiếng loa vang lên hiệu lệnh chuẩn bị khởi hành, cả biển người đồng loạt vỗ tay, hô vang những lời chúc tốt đẹp.

Trong đám đông, hình ảnh một cựu chiến binh ở Ba Đình (Hà Nội), gương mặt hằn nhiều nếp nhăn nhưng ánh mắt sáng rực, đứng nghiêm giơ tay chào các chiến sĩ khiến nhiều người xúc động.

Hình ảnh ấn tượng tại buổi tiễn đoàn.

“Tôi từng được dự diễu binh năm 1975 sau ngày đất nước thống nhất. Hôm nay, nhìn lớp trẻ tiếp bước, lòng tôi thấy trọn vẹn niềm tin. Các đồng chí chính là thế hệ tiếp nối vững vàng của Tổ quốc”, bác cựu chiến binh nói.

Sinh viên tình nguyện chia tay các chiến sĩ về đơn vị.

Hòa cùng dòng người tiễn đưa, hàng trăm sinh viên tình nguyện mang áo xanh cũng có mặt từ sớm. Các bạn đứng thành hàng dài, tay cầm cờ nhỏ, vừa vẫy vừa hô vang “Cảm ơn các anh, các chị”. Nhiều sinh viên xúc động khi chuyến tàu bắt đầu lăn bánh.

Hình ảnh cờ và hoa ngập tràn trong sân ga.

“Bọn mình tự hào khi được đồng hành, hỗ trợ các hoạt động trong những ngày diễn ra Đại lễ và hôm nay có mặt tại ga Hà Nội để gửi lời cảm ơn, lời chào đến những người hùng thầm lặng của đất nước”, Nguyễn Thu Hằng (trường ĐH Thuỷ lợi) nói.

Các chiến sĩ vui vẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Không khí tiễn đưa trang nghiêm nhưng ấm áp. Những bó hoa, những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc “thượng lộ bình an” vang khắp sân ga. Nhiều người dân nán lại, vẫy tay cho đến khi đoàn tàu khuất hẳn.

Sân ga Hà Nội chiều 3/9.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 2/9, với sự tham gia của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân đã để lại ấn tượng mạnh mẽ về sức mạnh đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. Khoảnh khắc tiễn đưa tại ga Hà Nội chiều nay, đặc biệt với hình ảnh người cựu chiến binh tóc bạc vẫy tay chào thế hệ tiếp nối, một lần nữa khắc họa rõ nét tình cảm gắn bó quân – dân, sự tri ân và niềm tin dành cho những người đã góp phần tạo nên một sự kiện lịch sử đặc biệt.