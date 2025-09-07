Dàn khí tài hiện đại hút giới trẻ tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

SVO - Tên lửa Scud-B, hệ thống phòng không S-125-VT cùng nhiều xe tăng, radar, thiết giáp do Việt Nam sản xuất được trưng bày ngoài trời, thu hút đông đảo người dân tới tham quan.

Tại khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng, thuộc chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”, hàng chục loại khí tài hiện đại lần lượt xuất hiện, trong đó có tên lửa đạn đạo Scud-B với tầm bắn 300 km, nặng gần 6 tấn, diện tích sát thương 4 - 6 ha. Loại vũ khí này hiện có trong biên chế lực lượng Pháo binh - Tên lửa và góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành 2/9.

Dàn khí tài hiện đại hút giới trẻ tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Bên cạnh đó, hệ thống tên lửa phòng không S-125-VT được nhiều khách tham quan chú ý nhờ khả năng cơ động nhanh, tiêu diệt hiệu quả mục tiêu bay thấp, kích thước nhỏ trong điều kiện nhiễu phức tạp.

Triển lãm còn trưng bày các dòng xe tăng đã được cải tiến động cơ, bổ sung hệ thống điều khiển hỏa lực thông minh; xe radar điều khiển hỏa lực, bệ phóng tên lửa do Viettel sản xuất; hay xe thiết giáp chở quân bánh lốp XTC-02 trang bị tháp pháo điều khiển từ xa, do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chế tạo.

Khu trưng bày ngoài trời rộng hơn 23.000 m² trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ. Nguyễn Minh Quân (ĐH Bách khoa Hà Nội) chia sẻ: “Lần đầu tiên, mình được tận mắt thấy những loại tên lửa và xe thiết giáp mà trước đây chỉ xem qua sách báo. Triển lãm giúp mình hiểu rõ hơn về sự phát triển của công nghiệp quốc phòng nước nhà”.

Ngoài việc chiêm ngưỡng vũ khí, nhiều người dân còn tranh thủ chụp ảnh, tìm hiểu thông số kỹ thuật, trong khi các em nhỏ thích thú đứng cạnh xe tăng hay nòng pháo để trải nghiệm.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, TP. Hà Nội).

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước là dịp để công chúng nhìn lại những dấu ấn trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cho thấy bước tiến của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, hướng tới hiện đại, tự chủ và ngày càng gắn bó với đời sống xã hội.