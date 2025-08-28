Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

80 năm hành trình giáo dục Việt Nam được tái hiện tại Triển lãm thành tựu đất nước

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Gian trưng bày của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Triển lãm thành tựu đất nước đã thu hút đông đảo người dân khi tái hiện hành trình 80 năm phát triển của nền giáo dục cách mạng Việt Nam.

Sáng 28/8, gian trưng bày của Bộ GD - ĐT tại Triển lãm thành tựu đất nước thu hút đông đảo người dân, khi tái hiện 80 năm phát triển của nền giáo dục cách mạng Việt Nam.

trien-lam-giao-duc25.jpg
80 năm hành trình giáo dục Việt Nam được tái hiện tại Triển lãm thành tựu đất nước.

Triển lãm với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, nhân Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có quy mô lớn, tập hợp gian trưng bày của nhiều bộ, ngành, trong đó giáo dục được xem là một điểm nhấn đặc biệt.

trien-lam-giao-duc29.jpg
trien-lam-giao-duc30.jpg
trien-lam-giao-duc31.jpg
Bộ trưởng GD - ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cũng trực tiếp tham quan gian trưng bày, trò chuyện với khách tham quan và sinh viên.

Với diện tích gần 400 m², gian triển lãm của Bộ GD - ĐT được thiết kế theo phong cách hiện đại, ứng dụng công nghệ số và công nghệ tương tác. Không gian trưng bày chia thành 6 giai đoạn, từ phong trào "Diệt giặc dốt" sau năm 1945, các cuộc cải cách giáo dục, cho đến công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục từ năm 2013 đến nay.

trien-lam-giao-duc26.jpg
Các đại biểu thuộc mọi tầng lớp tham quan triển lãm.

Nhiều đại biểu, khách tham quan dừng lại lâu ở từng hiện vật, bức ảnh. Ông Phạm Văn Tứ (Hải Phòng) xúc động khi nhớ về thời đi học trong những năm Mỹ đánh phá miền Bắc: “Trường lớp sơ tán, điều kiện thiếu thốn, nhưng tinh thần học tập không bao giờ vơi. Nhìn lại 80 năm, tôi thấy giáo dục Việt Nam đã thay đổi vượt bậc, cả về phương pháp lẫn chất lượng”.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội).

trien-lam-giao-duc23.jpg
trien-lam-giao-duc24.jpg
trien-lam-giao-duc27.jpg
Nhiều học sinh tò mò tại triển lãm giáo dục.

Chung cảm xúc, bà Vương Thị Định (76 tuổi, Hà Nội), một cựu chiến binh, cho rằng triển lãm không chỉ khắc họa sự phát triển của ngành mà còn gợi lại ký ức của từng thế hệ. “Mỗi kỷ vật gắn với một thời gian khó. Xem triển lãm, tôi như được sống lại một phần tuổi trẻ của mình”, bà nói.

trien-lam-giao-duc28.jpg
Trải nghiệm tại gian hàng.

Ở góc nhìn của người trẻ, anh Nguyễn Thế Dũng, cựu sinh viên trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, bày tỏ ấn tượng khi thấy những đồ dùng học tập xưa cũ được gìn giữ: “Những chiếc bút, cuốn vở đã úa màu khiến tôi xúc động. Đây là lời nhắc nhở thế hệ trẻ cần nỗ lực học tập, cống hiến nhiều hơn để tiếp nối truyền thống quý báu của nền giáo dục dân tộc”.

trien-lam-giao-duc21.jpg
trien-lam-giao-duc20.jpg
trien-lam-giao-duc22.jpg
Nhiều sản phẩm của các đơn vị trong ngành giáo dục được giới thiệu tại đây.

Theo Ban tổ chức, triển lãm nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật của giáo dục, khẳng định vai trò then chốt của ngành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời lan tỏa tinh thần “tôn sư trọng đạo”, cổ vũ học sinh, sinh viên tiếp bước cha anh.

Dương Triều
