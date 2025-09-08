Tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền 'phá kén' hòa mình vào hành trình mới

SVO - Ngày hội tiếp sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền không chỉ là cột mốc chính thức hóa giấc mơ đại học, mà còn là khởi điểm cho một hành trình bứt phá. Các bạn tân sinh viên khóa 45 được hòa mình vào không gian sôi động qua những hoạt động chào tân đầy nhiệt huyết.

Ngày 7/9, khuôn viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở nên náo nhiệt và tràn ngập năng lượng. Các tân sinh viên cùng phụ huynh đến làm thủ tục nhập học, đánh dấu một chương mới trong cuộc đời.

Bên cạnh đó, ngày tiếp sinh đã trở thành một lễ hội thực sự, nơi các câu lạc bộ, các ban tổ chức sự kiện chào tân tạo nên một không gian sôi động và đầy màu sắc, giúp các "tân binh" nhanh chóng hòa nhập.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền bùng nổ ngày nhập học.

Tân sinh viên "thoát kén"

"Vui nhộn, nhiệt huyết và đam mê" là ba từ mà bạn Mộng Quyền, thành viên Đội Báo chí sự kiện chào tân Spotlight 2025, dùng để miêu tả bầu không khí trong buổi tiếp sinh. Theo Mộng Quyền, Ban Tổ chức đã chuẩn bị các gian hàng, standee và nhiều trò chơi tương tác để thu hút tân sinh viên.

"Em nghĩ những hoạt động này góp phần kết nối các anh chị khóa cũ với các bạn tân sinh viên, tạo không gian vui chơi để các bạn dễ dàng hòa nhập hơn với môi trường mới", Mộng Quyền chia sẻ.

Mộng Quyền (bên phải, áo hồng) tràn ngập năng lượng chào đón tân sinh viên.

Bầu không khí ngày hội cũng đã mang lại sự phấn khởi cho các bậc phụ huynh. Cô Đoàn Thị Cúc, mẹ của tân sinh viên Nguyễn Tuệ Minh, bày tỏ niềm vui khi con gái đỗ vào ngôi trường và ngành học mơ ước: "Hôm nay tới đây tôi cảm thấy không khí tại trường nhộn nhịp, tôi rất mừng. Tôi mong rằng trong 4 năm học, con sẽ trang bị được những hành trang cần thiết, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng để vững bước trên con đường tương lai".

Đối với Tuệ Minh, cảm giác hân hoan và háo hức càng lớn hơn khi nhìn thấy sự sôi động và đa dạng của các hoạt động. "Em rất mong muốn trong thời gian tới, em có thể tham gia nhiều câu lạc bộ và có nhiều trải nghiệm đáng nhớ tại trường", Tuệ Minh bộc bạch.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở ra chương mới cho hàng ngàn tân sinh viên.

Sức hút từ các câu lạc bộ, đội nhóm

Sự "thoát kén" của tân sinh viên không chỉ thể hiện qua niềm vui, mà còn là sự chủ động tìm kiếm các cơ hội. Các bạn tân sinh viên sẵn sàng khám phá và dấn thân. Các sự kiện chào tân chính là cầu nối đầu tiên giúp mỗi bạn sinh viên khóa 45 thực hiện điều đó.

Bạn Trần Thị Giang, Phó đội Quay dựng của chương trình chào tân sinh viên "Premiere 2025" chia sẻ: "Mỗi năm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đều có các hoạt động chào tân sinh viên để các bạn có cơ hội tìm hiểu và hòa nhập với môi trường mới. Em nghĩ rằng các hoạt động này rất cần thiết với tân sinh viên".

Giang cho rằng các hoạt động ngoại khóa giúp tân sinh viên dễ dàng hòa nhập.

Để có được một ngày hội tiếp sinh thành công, công tác chuẩn bị đã được tiến hành từ rất sớm. Bạn Nguyễn Phương Nhi, Trưởng Ban Nội dung CLB Văn hóa Hàn Quốc cho biết: "Câu lạc bộ đã lên kế hoạch cho ngày tiếp sinh từ 1-2 tháng trước. Chúng em triển khai các trò chơi và tiết mục văn nghệ để thu hút các bạn tân sinh viên. Các bạn tân sinh viên tham gia rất nhiệt tình, đến kín bàn".

Phương Nhi cùng các bạn trong câu lạc bộ hướng dẫn tân sinh viên tham gia trò chơi.

Sức hút của các câu lạc bộ không chỉ đến từ sự chuẩn bị chu đáo mà còn từ sự đa dạng trong lĩnh vực hoạt động, từ học thuật, truyền thông, nghệ thuật đến các hoạt động xã hội. Đây là môi trường lý tưởng để tân sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ và phát triển toàn diện.

Hành trình 4 năm phía trước sẽ là một cuộc phiêu lưu đầy thách thức nhưng cũng tràn ngập cơ hội cho các bạn tân sinh viên. Với hành trang là sự tự tin, lòng nhiệt huyết và sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè, thế hệ sinh viên mới này hứa hẹn sẽ viết nên những câu chuyện đầy ấn tượng.

Ảnh: Minh Anh