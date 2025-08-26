Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vì sao điểm chuẩn vào ngành Báo chí vẫn rất cao?

SVO - Bất chấp việc nhiều cơ quan báo chí phải sáp nhập, tinh gọn trong thời gian qua, năm nay điểm chuẩn vào các cơ sở đào tạo có ngành Báo chí uy tín như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội (28.20/30 – C00) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM (28.55/30 – C00)... vẫn cao nhất nhì.

pham-chien-thang.jpg
PGS.TS Phạm Chiến Thắng.

PGS.TS Phạm Chiến Thắng – Trưởng khoa Báo chí Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, ĐH Thái Nguyên cho rằng điểm chuẩn ngành báo chí ở các cơ sở đào tạo giáo dục đại học trong những năm gần đây luôn ở mức cao, bất chấp những sự thay đổi trong quá trình tinh gọn, quy hoạch báo chí: “Theo tôi, hiện tượng này cho thấy rằng sự tin tưởng của xã hội với một lĩnh vực nghề nghiệp quan trọng như báo chí luôn ở mức cao. Bên cạnh đó, báo chí cũng là một nghề hoạt động linh hoạt trên nhiều vị trí công việc khác nhau, các bạn sinh viên tốt nghiệp báo chí không chỉ làm nhà báo, họ còn có thể trở thành các chuyên gia truyền thông trong các tổ chức, doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung độc lập, hoặc có thể khởi nghiệp với các ý tưởng riêng của mình”.

PGS.TS Phạm Chiến Thắng cũng cho biết trong bối cảnh số hiện nay, báo chí truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục, định hình các chuẩn mực văn hóa, do đó, những người học báo chí tuyền thông ngày càng nắm giữ những vị trí không thể thiếu trong xã hội. Với các kiến thức được đào tạo trong nhà trường, họ dễ dàng phát triển và tìm thấy định hướng nghề nghiệp một cách rõ ràng. Đó là những lý do khiến cho các học sinh ưu tú tìm kiếm cơ hội với ngành học này.

sinh-vien-bao-chi.jpg
Sinh viên Báo chí thực hành tại một sự kiện trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Với các tân sinh viên ngành Báo chí, PGS.TS Phạm Chiến Thắng nhắn nhủ: “Nghề báo là một nghề thiêng liêng, đóng vai trò hết sức quan trọng trong xã hội. Tôi hy vọng các bạn tân sinh viên ngành báo chí sẽ rèn luyện được tinh thần học tập nghiêm túc, tu dưỡng đạo đức để có thể tìm tới những chân lý đúng đắn. Bên cạnh kiến thức học tập trong nhà trường, các bạn cũng cần tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, thực tập nghề nghiệp để rèn luyện kỹ năng. Chỉ khi được trang bị kiến thức tốt, cùng với những kỹ năng hiện đại thì các bạn mới có thể trở thành những người làm báo, người làm truyền thông có trách nhiệm với xã hội và mang tới giá trị cho cộng đồng”.

Trần Anh
