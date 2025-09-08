Nữ thủ khoa toàn năng HLU với bí kíp học tập có kế hoạch

SVO - Với sự nỗ lực có kế hoạch và niềm đam mê cháy bỏng với ngành luật, Khánh Linh (sinh năm 2003, nữ Thủ khoa trường Đại học Luật Hà Nội) đã ghi dấu với loạt thứ hạng đầu bảng trong suốt 4 năm qua.

Để có được những “trái ngọt” trên giảng đường đại học, Khánh Linh luôn tâm niệm: “Thành công không đến từ may mắn, mà đến từ những lần không bỏ cuộc”. Ngay từ khi bước vào trường, nữ sinh Trường Đại học Luật Hà Nội đã xác định rõ mục tiêu và xây dựng một lộ trình học tập khoa học.

Khánh Linh vinh dự nhận bằng khen thủ khoa đầu ra từ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật

﻿ Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng trường.

Bên cạnh việc học trên lớp, Linh còn chủ động tìm kiếm thêm tài liệu chuyên sâu như sách chuyên khảo, luận văn, án lệ để mở rộng góc nhìn. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ học thuật và các cuộc thi pháp lý trong và ngoài trường để rèn luyện kỹ năng thực tiễn.

Một trong những bước đi chiến lược của Linh là tham gia Trung tâm Tư vấn pháp luật của trường và đi thực tập sớm ngay từ năm thứ hai. Kinh nghiệm này đã giúp cô kết hợp nhuần nhuyễn kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực tiễn, tự tin hơn trong việc định hình con đường sự nghiệp.

Khánh Linh là một trong số ít sinh viên toàn diện được khen thưởng về cả học tập

﻿ lẫn hoạt động trong buổi lễ tốt nghiệp đại học.

Hành trình của Khánh Linh không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, nhưng chính những thử thách đã rèn giũa bản lĩnh của cô. Điển hình là tại cuộc thi “Phiên tòa giả định - Vmoot năm 2023”, khi đối mặt với lượng kiến thức khó và nằm ngoài phạm vi học trên lớp, Linh đã không nản lòng. Nữ thủ khoa chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy cô và các anh chị khóa để nhận được định hướng và chỉ dẫn, cuối cùng xuất sắc chinh phục ngôi vị Quán quân của cuộc thi.

Với sự tích lũy chuyên môn không ngừng, Linh xuất sắc giành chiến thắng tại

﻿cuộc thi Phiên tòa giả định - Vmoot cấp quốc gia năm 2023.

Thành quả của sự nỗ lực không ngừng ấy đã được minh chứng qua một bảng thành tích ấn tượng. Về học thuật, Linh đã xuất sắc tốt nghiệp Thủ khoa ngành Luật Kinh tế với điểm trung bình chung 3.74/4.0 và giành 6 học bổng xuất sắc và giỏi liên tiếp. Cô nàng đã ghi dấu ấn với 5 giải Nhất tại các cuộc thi pháp lý lớn, bao gồm cả giải Quốc gia tại Vmoot 2023, cùng nhiều giải thưởng khác. Về nghiên cứu khoa học, nữ sinh có 2 bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí Công thương và đạt các giải thưởng tại cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp trường.

Khánh Linh nhận học bổng từ nhà tài trợ Indochine Counsel trong khuôn khổ

﻿Học bổng Kỷ nguyên hội nhập năm 2024 - Globalized Era Scholarship 2024.

Không chỉ vậy, Linh còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cựu nữ sinh đã nhận 2 Giấy khen của Đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội vì thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn - Hội sinh viên. Với vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Luật Gia Trẻ, Khánh Linh đã đóng góp tích cực vào việc tổ chức thành công nhiều chương trình và cuộc thi học thuật uy tín.

Cựu thủ khoa (đứng thứ 5 từ trái sang) cũng xuất sắc ghi danh giải thưởng cao nhất

﻿cùng đội nhóm tại “Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về đất đai E-golden năm 2024”.

Bên cạnh việc học, Khánh Linh còn cân bằng tốt các hoạt động ngoại khóa. Cựu nữ sinh tin rằng đam mê chính là động lực lớn nhất: “Khi thật sự yêu thích lĩnh vực mình đang theo đuổi, việc học tập và rèn luyện không còn là nghĩa vụ, mà trở thành hành trình khám phá”.

Sau 4 năm học, Linh đã vượt qua định kiến về ngành luật khô khan. Nhờ sự động viên, khích lệ từ thầy cô và những tiết học sinh động, cô đã được tiếp thêm nguồn động lực to lớn. Trong tương lai, Linh định hướng trở thành một giảng viên pháp luật, tiếp tục lan tỏa tình yêu và đam mê với ngành tới nhiều bạn sinh viên hơn nữa.

Khánh Linh với vai trò Ban giám khảo vòng Bán kết tại chương trình “Cuộc thi Precourt for Gifted Lawyer” năm 2024 dành cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

“Mình tin rằng cánh cửa thành công sẽ không mở rộng trong một sớm một chiều, nhưng sẽ không khép lại đối với những ai có đủ bản lĩnh, sự bền bỉ, quyết tâm và kiên trì đi đến tận cùng ước mơ của chính mình”, Khánh Linh cho hay.

