Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Gương mặt sinh viên

Google News

Nữ thủ khoa vượt nam sinh trở thành ‘ánh sáng’ ngành Điện

Hồng Hoa
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Vượt qua định kiến về ngành kỹ thuật chỉ dành cho nam giới, Trịnh Thị Minh Thư đã xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử tại Đại học Công nghiệp Hà Nội với điểm GPA 3.75.

Thành tích từ những mục tiêu rõ ràng

Đối với Minh Thư, danh hiệu thủ khoa là sự tri ân chân thành gửi đến ba mẹ, thầy cô và bạn bè - những người đã luôn là động lực to lớn. “Thành tích này đã giúp mình tự tin hơn để dấn thân vào những thử thách lớn hơn trong sự nghiệp. Cũng chính nhờ danh hiệu thủ khoa, mình đã đạt được một học bổng để học thạc sĩ”, cô chia sẻ.

anh-1.jpg
Minh Thư đại diện tân cử nhân tốt nghiệp đợt 1 bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ về hành trình bốn năm qua tại HaUI và sự tri ân sâu sắc tới Quý Thầy cô và Quý phụ huynh.

Ngay từ năm nhất, Minh Thư đã xác định mục tiêu rõ ràng: Không chỉ học để nhận một tấm bằng, mà phải trở thành một kỹ sư giỏi, có khả năng tạo ra giá trị cho xã hội. Chính sự kiên trì và tầm nhìn ấy đã giúp cựu nữ sinh HaUI duy trì phong độ xuất sắc trong suốt 4 năm đại học.

“Nếu coi thủ khoa giống như một chiếc cúp thì đó không phải là chiếc cúp để mình trưng bày, mà chính là một lời cam kết với bản thân mình rằng, mình đã làm tốt trong quá khứ và phải có trách nhiệm làm tốt hơn trong tương lai”, Minh Thư ví von.

anh-2-526.jpg
Nữ thủ khoa khép lại 4 năm đại học bằng bảng thành tích dài và ấn tượng.

Không chỉ học tập giỏi, nữ thủ khoa còn khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực khác. Cô đã tham gia và đạt nhiều thành tích ấn tượng như: Giải thưởng Sao Tháng Giêng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố, hai năm liên tiếp nhận bằng khen của Thành phố vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội, một giải Nhất và hai giải Nhì trong ba năm liên tiếp tham gia nghiên cứu khoa học.

Định kiến không phải rào cản

Yêu thích môn Vật lý từ cấp 3, Minh Thư chọn theo đuổi ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và không hề e ngại trước những định kiến xã hội. “Không có ngành học nào chỉ dành riêng cho nam hay nữ. Ngành điện đòi hỏi sự kiên nhẫn, sức bền, nhưng cũng cần sự tỉ mỉ, chính xác, sáng tạo - những điều mà các bạn nữ hoàn toàn có thể làm rất tốt”, nữ thủ khoa khẳng định.

anh-3-4136.jpg
Minh Thư tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các chương trình liên quan để nâng cao kiến thức chuyên môn.
anh-4-1.jpg

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình học tập là khi Minh Thư tham gia Cuộc thi Lý luận trẻ 2024. Vượt qua sự tự ti ban đầu khi cho rằng sinh viên ngành kỹ thuật “khô khan, thô ráp”, cô đã kêu gọi sức mạnh tập thể và cùng đồng đội giành giải Nhất. Trải nghiệm này không chỉ mang lại chiến thắng mà còn giúp cô gái trẻ xóa bỏ định kiến về bản thân và nhận ra dù là nữ học kỹ thuật, cô không hề bị lạc lõng.

anh-5.jpg
Minh Thư trình bày tham luận về Đảng viên trẻ tại Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2024-2027.

Trên hành trình của mình, Minh Thư tự nhận không phải là người thông minh bẩm sinh hay học nhanh. Cách để cô duy trì kết quả học tập tốt là “học sâu, đi vào gốc rễ của từng vấn đề, gắn lý thuyết với thực hành”. Cựu nữ sinh HaUI cũng thường xuyên giảng giải kiến thức cho bạn bè, việc này vừa giúp đỡ người khác vừa giúp cô khắc sâu kiến thức hơn.

anh-6.jpg
Minh Thư tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Với Minh Thư, 4 năm đại học là một hành trình đầy màu sắc, nơi cô không ngừng tôi rèn bản lĩnh và chinh phục ước mơ. Sau khi tốt nghiệp, Minh Thư đang tiếp tục hành trình học thạc sĩ để nâng cao kiến thức, hướng tới trở thành một kỹ sư chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào giải quyết các bài toán thực tiễn và đóng góp cho xã hội.

Cựu thủ khoa ngành điện cũng dành lời nhắn nhủ chân thành đến các bạn nữ khác: “Hãy tin vào khả năng của bản thân. Đừng ngần ngại dấn thân vào những lĩnh vực mình yêu thích”. Thư tin rằng, mọi rào cản chỉ là thử thách để chúng ta vượt qua và trưởng thành hơn, miễn là có sự yêu thích và kiên trì.

(Ảnh: NVCC)

Hồng Hoa
#Nữ thủ khoa ngành Điện #Đại học Công nghiệp Hà Nội #Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử #Học bổng du học thạc sĩ #Định kiến giới trong kỹ thuật #Thành tích sinh viên xuất sắc #Chinh phục ngành kỹ thuật nữ giới #Nghiên cứu khoa học trong kỹ thuật #Khám phá ngành Điện cho nữ #Tinh thần vượt khó trong học tập

Xem thêm

Cùng chuyên mục