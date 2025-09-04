Trường Đại học Thủy lợi tổ chức nhập học tân sinh viên Khóa 67 nhanh chóng, hiệu quả

Để đảm bảo an toàn và thuận tiện, Nhà trường linh hoạt thời gian nhập học của tân sinh viên theo các Khoa từ nay cho đến hết ngày 8/9/2025.

Ngay từ đầu giờ sáng, GS.TS Nguyễn Trung Việt – Hiệu trưởng (chính giữa) đã có mặt

﻿ kiểm tra công tác nhập học cho tân sinh viên, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Với quy trình được tối ưu hóa, lần đầu tiên Nhà trường sử dụng máy phát số thứ tự nhằm đảm bảo sự nhanh chóng, trật tự và hiệu quả.

Tình nguyện viên hỗ trợ tân sinh viên lấy số tự động.

Cán bộ tư vấn nhiệt tình hướng dẫn thủ tục cho tân sinh viên.

Hệ thống máy phát số thứ tự được triển khai tại các quầy làm thủ tục, giúp phân luồng thí sinh hợp lý, giảm thời gian chờ đợi. Tân sinh viên được hướng dẫn chi tiết về các bước nhập học, nộp hồ sơ, đóng học phí đến đăng ký nơi ở. Theo đó, hệ thống ký túc xá cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng đón tiếp sinh viên với các tiện ích hiện đại; Ngoài ra, Trường cũng phối hợp với Công ty Rencity triển khai tư vấn miễn phí chỗ ở giá rẻ cho tân sinh viên.

Ngoài ra, các Khoa, Trung tâm cũng bố trí khu vực tư vấn chuyên sâu về các ngành học, chương trình đào tạo và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, giúp sinh viên định hướng rõ ràng ngay từ ngày đầu nhập học. Các hoạt động chào đón như triển lãm câu lạc bộ, giới thiệu hoạt động ngoại khóa và chương trình hỗ trợ, tư vấn từ gian hàng của các doanh nghiệp cũng được tổ chức sôi nổi, tạo không khí hào hứng cho tân sinh viên.

Theo bà Vũ Thị Lan Hương (Hiệp Hòa – Bắc Ninh) – Phụ huynh của tân sinh viên Nguyễn Thu Phương (lớp 67LUATKT) cho biết: Gia đình cảm thấy rất phấn khởi khi con có quyết định lựa chọn vào Trường Đại học Thủy lợi và khi đến trường ngày hôm nay, gia đình cảm thấy quyết định đó hoàn toàn đúng đắn. Trường không chỉ có cảnh quan đẹp mà đội ngũ cán bộ tư vấn rất nhiệt tình, giúp công tác nhập học của sinh viên diễn ra nhanh chóng.

Phụ huynh Vũ Thị Lan Hương (ngoài cùng bên trái) bày tỏ vui mừng khi hoàn thiện thủ tục nhập học cùng con một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Quy trình nhập học diễn ra suôn sẻ, với nhiều điểm mới đã nhận được phản hồi tích cực từ thí sinh và phụ huynh. Đây là bước tiến trong công tác tổ chức, khẳng định sự chuyên nghiệp và đổi mới của Trường Đại học Thủy lợi trong việc chào đón thế hệ sinh viên mới.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc thời gian nhập học, tân sinh viên sẽ bước vào Tuần định hướng tương lai đầu khóa diễn ra từ 9/9-19/9/2025.