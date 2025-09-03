Thủ khoa ngành Quản trị nhân lực biến thử thách thành cơ hội phát triển bản thân

SVO - Trong buổi lễ tốt nghiệp, khi cái tên Lê Minh Hiền Thảo vang lên trong tiếng vỗ tay chúc mừng, ít ai nghĩ rằng cô gái trẻ này từng bắt đầu hành trình đại học với sự rụt rè và e ngại. Thế nhưng, bằng nỗ lực học tập, nghiên cứu và tích cực hoạt động phong trào, Hiền Thảo đã khẳng định mình với danh hiệu thủ khoa chuyên ngành Quản trị nhân lực của Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP. Đà Nẵng.

Lê Minh Hiền Thảo - Thủ khoa chuyên ngành Quản trị nhân lực của Phân hiệu Học viện

﻿ Hành chính và Quản trị công.

Từ rụt rè đến tự tin qua các hoạt động phong trào

Trong buổi lễ tốt nghiệp tại Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công, Hiền Thảo được xướng lên với danh hiệu thủ khoa chuyên ngành Quản trị nhân lực. Ở tuổi 22, cô bạn không chỉ mang về tấm bằng loại Giỏi mà còn ghi dấu bằng một hành trình trưởng thành đáng nhớ từ một sinh viên rụt rè đến thủ khoa năng động, tỏa sáng như hôm nay.

Gia đình là điểm tựa giúp Hiền Thảo vượt qua những thử thách khi học tập trên giảng đường đại học.

“Khoảnh khắc đứng trên bục vinh danh, điều đầu tiên mình nghĩ đến là bố mẹ và em gái. Gia đình đã luôn tin tưởng và ủng hộ, ngay cả khi mình muốn bỏ cuộc. Danh hiệu thủ khoa chính là món quà lớn nhất để gửi tặng gia đình. Khoảnh khắc được xướng tên là thủ khoa mình cảm thấy rất vui và tự hào vì mọi nỗ lực đã không uổng phí. Đây là một cột mốc và động lực để mình tiếp tục cố gắng, học hỏi và đóng góp cho ngành mà mình theo đuổi” Thảo xúc động chia sẻ.

Lựa chọn theo học ngành Quản trị nhân lực từ những ngày đầu bước vào giảng đường, Thảo cho rằng đây không chỉ là một ngành học về con người mà còn là “nghệ thuật kết nối, phát triển và khai thác tối đa tiềm năng nguồn nhân lực trong tổ chức”.

Hiền Thảo năng nổ trong các hoạt động, phong trào sinh viên.

Trong suốt 4 năm, cô đặc biệt yêu thích môn Hành vi tổ chức - môn học vừa cung cấp kiến thức lý thuyết vừa tạo điều kiện cho sinh viên thực hành qua những buổi viết mô tả công việc, sàng lọc hồ sơ hay phỏng vấn giả định. Chính những trải nghiệm ấy giúp Thảo hình dung rõ hơn con đường nghề nghiệp tương lai và nuôi dưỡng tình yêu với ngành.

Không chỉ nỗ lực trên giảng đường, Thảo còn tích cực tham gia phong trào sinh viên. Với vai trò Ủy viên CLB Tình nguyện và Lớp phó học tập, cô gái trẻ đã góp mặt trong nhiều hoạt động như: Đông ấm xứ Quảng, Xuân yêu thương, Tình nguyện xanh… Những chương trình ấy không chỉ giúp Thảo lan tỏa tinh thần sẻ chia mà còn trở thành “sân khấu” để rèn giũa kỹ năng mềm.

“Những hoạt động tình nguyện đã dạy mình cách tổ chức, quản lý, phối hợp tập thể và quan trọng nhất là học cách lắng nghe người khác. Đây chính là kỹ năng thiết yếu cho nghề nhân sự,” Thảo tâm sự.

Nhờ sự nỗ lực, Thảo đã nhận được nhiều kỳ học bổng khuyến khích học tập, giải thưởng nghiên cứu khoa học, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện cùng nhiều giấy khen trong công tác Đoàn - Hội.

Có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động cấp khoa và học viện.



Kinh nghiệm thực tế sẽ nền tảng cho tương lai

Song song với việc học, Thảo chủ động tìm kiếm cơ hội thực tập để “chạm tay” vào thực tế ngành nghề tại DaNang Mikazuki Japanese Resort & Spa, Le Sands Oceanfront DaNang Hotel… Ở những môi trường này, Thảo được tiếp xúc trực tiếp với công việc tuyển dụng, quản lý hồ sơ, bảo hiểm xã hội, thuế cá nhân…

“Thực tập không chỉ giúp mình có thêm kỹ năng nghiệp vụ mà còn mang lại cái nhìn thực tế về văn hóa công sở và cách quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Những trải nghiệm thực tế giúp mình hiểu rõ hơn về ngành nghề góp phần định hình tư duy và kỹ năng cần thiết cho con đường phát triển sự nghiệp sau này” Thảo chia sẻ.

Đạt thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Học viện.

Nhìn lại hành trình đại học, Thảo đã thay đổi của bản thân: từ một cô sinh viên rụt rè trở thành một người tự tin, dám thử thách và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.

Nhiệt huyết trong những chuyến tình nguyện.

Thảo chia sẻ đến các sinh viên đang miệt mài theo đuổi ước mơ: “Chúng ta hãy tận hưởng hành trình đại học, đừng chỉ chạy theo điểm số, phải tham gia nhiều hoạt động, thử sức với những điều mới và kiên trì với mục tiêu. Có lúc bạn sẽ thấy mệt, nhưng hãy tin rằng mọi nỗ lực đều đáng giá. Cứ đi từng bước nhỏ, bạn sẽ đến được đích đến mà mình muốn. Đặc biệt với ngành Quản trị nhân lực, đây là ngành làm việc với con người, thú vị nhưng cũng đầy thử thách. Vì vậy, điều quan trọng nhất là chúng ta phải học cách lắng nghe và thấu hiểu để phát triển bản thân trong ngành học này”.

Con đường phía trước còn dài, nhưng với nền tảng kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm đã tích lũy, Lê Minh Hiền Thảo đang tự tin từng bước khẳng định bản thân, mang theo ước mơ trở thành một người làm nhân sự giỏi, đóng góp cho sự phát triển của tổ chức và cộng đồng.

Một số thành tích nổi bật của Lê Minh Hiền Thảo: - Thủ khoa chuyên ngành Quản trị nhân lực của Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công; - Giấy khen “Đạt giải Ba trong hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên cấp Học viện năm học 2023 - 2024”; - Giấy khen “Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Học viện năm học 2023-2024”; - Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào của CLB Tình nguyện” năm học 2022 - 2023 và 2023 - 2024; - Giấy khen “Đã có đóng góp tích cực trong công tác hỗ trợ các hoạt động của Khoa Quản trị nhân lực & Quản trị văn phòng năm học 2023 - 2024”; - Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2023-2024”.

Ảnh NVCC