Mừng Tết độc lập, bạn trẻ nô nức chọn Bảo tàng Lịch sử quân sự làm điểm check-in

SVO - Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón hàng nghìn lượt khách. Không chỉ là điểm tham quan, nơi đây còn trở thành địa chỉ “check-in” của nhiều bạn trẻ.

Địa chỉ "đỏ" của nhiều bạn trẻ

Hòa trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trở thành điểm đến được nhiều gia đình và các bạn học sinh, sinh viên lựa chọn. Không chỉ là nơi lưu giữ những hiện vật, câu chuyện lịch sử sống động từ thời dựng nước, bảo tàng còn mang sứ mệnh giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.

Đó cũng là lý do Hoàng Văn Thái (sinh năm 2002) chọn nơi đây làm điểm đến trong dịp nghỉ lễ: "Để hòa chung vào không khí của ngày lễ kỷ niệm, mình mong muốn đến một nơi vừa để tham quan trải nghiệm, vừa để ghi nhớ công lao của thế hệ cha ông đi trước đã nằm xuống để thế hệ hôm nay được đứng lên, làm chủ đất nước, làm chủ tương lai của chính mình," Thái chia sẻ.

Hoàng Văn Thái cùng người yêu đến tham quan và chụp ảnh tại bảo tàng

Cũng chung cảm xúc, bạn Phí Thị Thủy (sinh năm 2003) cho biết: "Nhân dịp 2/9, một ngày đặc biệt của cả đất nước, mình quyết định chọn nơi đây để lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa. Bảo tàng là nơi lưu giữ tất cả những dấu mốc lịch sử, hiện vật và sự kiện quan trọng. Mình đã chọn mặc áo dài trắng và quàng khăn cờ đỏ sao vàng để đến một địa điểm đặc biệt như thế này, giúp mình lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi 22 rực rỡ".

Bạn Phí Thị Thủy cùng bạn thân đến chụp ảnh tại bảo tàng.

Lần đầu tiên đến tham quan dù đã nhiều lần đi ngang qua, bạn Nguyễn Hoàng Anh (học sinh lớp 10, THPT Cầu Giấy) cũng xem đây là một điểm đến hết sức ý nghĩa. Hoàng Anh cho biết, chuyến đi này không chỉ giúp nam sinh tìm hiểu thêm về những cột mốc lịch sử đáng nhớ của dân tộc mà còn là cơ hội để kết hợp làm công tác truyền thông cho câu lạc bộ của trường.

Bạn Nguyễn Hoàng Anh trong màu áo xanh của Đoàn Thanh Niên đến tham quan bảo tàng.

Giao thoa giữa quá khứ và hiện tại

Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thế hệ trẻ khi ấy đã gác lại bút nghiên, đặt trong tim ngọn lửa quyết tâm giải phóng dân tộc để thế hệ mai sau được sống trong hòa bình, được cắp sách tới trường, làm chủ tương lai.

Ngày nay, được sống trong nền hòa bình đổi bằng xương máu của cha ông, thế hệ trẻ không giấu được niềm xúc động, tự hào và lòng biết ơn sâu sắc. Hình ảnh nhiều bạn trẻ duyên dáng trong tà áo dài trắng, vai khoác trên mình chiếc khăn mang màu cờ Tổ quốc khiến không gian bảo tàng thêm phần sinh động và trang trọng.

Với Hoàng Văn Thái, một bạn trẻ có truyền thống gia đình ba đời tham gia cách mạng, những hiện vật tại bảo tàng mang một ý nghĩa đặc biệt: "Bố mình là bộ đội thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, nên trong tim mình luôn đầy ắp niềm tự hào. Khi đến đây, mình vẫn thích thú nhất với các khí tài như radar, tên lửa hay máy bay, vì mình là con của lính phòng không mà", Thái tự hào chia sẻ.

Trong khi đó, Phí Thị Thủy lại ấn tượng sâu sắc với không gian tái hiện khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập: "Trong không gian ấy, trên màn hình ánh đỏ màu cờ, cùng lời Bác vang lên 'Hỡi đồng bào cả nước,...', mình thấy tinh thần yêu nước của mình sôi sục hơn bao giờ hết. Mình cảm thấy biết ơn ông cha ta đã anh dũng hy sinh để chúng ta có được nền hòa bình như ngày hôm nay", Thủy xúc động chia sẻ.

"Với tư cách của một người trẻ được thừa hưởng nền hòa bình, nếu được đứng trước anh linh của các thế hệ cha anh, mình xin hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc. Mình sẽ sống sao cho xứng đáng và góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, để nền hòa bình này luôn bền vững," Hoàng Văn Thái bày tỏ quyết tâm.

Được sự đồng ý của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sẽ mở cửa miễn phí cho khách tham quan trong 4 ngày nghỉ lễ, từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9/2025.

Ảnh: Hiền Anh