Sinh viên hào hứng trải nghiệm tại triển lãm 'Thành tựu đất nước'

SVO - Hào hứng nhập vai biên tập viên, phát thanh viên hay diễn giả Liên Hợp Quốc, sinh viên tham gia triển lãm “Thành tựu đất nước” không chỉ được học hỏi kỹ năng mới mà còn nuôi dưỡng niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Trải nghiệm nhập vai đa dạng từ trường quay ảo đến bục Liên Hợp Quốc

Hào hứng và ấn tượng - đó là cảm xúc chung của đông đảo sinh viên khi tham gia triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Tại gian hàng của Đài Truyền hình Việt Nam, nhiều bạn trẻ được thử sức làm biên tập viên trong trường quay ảo, dẫn dắt bản tin ngay trước ống kính. Ngay tại sự kiện đã được nhận ảnh và bản ghi hình khi dẫn chương trình. Không ít sinh viên thích thú khi trở thành phát thanh viên tại không gian trưng bày của VOV, nghe chính giọng mình vang lên trong phòng thu chuyên nghiệp.

Sinh viên trải nghiệm làm biên tập viên tại trường quay ảo của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trải nghiệm phát thanh viên tại đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Đặc biệt, bục phát biểu mô phỏng diễn đàn Liên Hợp Quốc của Bộ Ngoại giao trở thành điểm nhấn thu hút. Ngoài ra, họ còn được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, tìm hiểu thành tựu khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, văn hóa - giáo dục, cũng như tương tác trực tiếp với nhiều gian trưng bày.

﻿ Sinh viên trải nghiệm tại bục phát biểu mô phỏng diễn đàn Liên Hợp Quốc của Bộ Ngoại giao.

Những hoạt động phong phú này không chỉ dành cho sinh viên Báo chí - Truyền thông, mà còn mở ra cơ hội cho các bạn trẻ thuộc nhiều lĩnh vực khác như Ngoại giao, Luật, Kinh tế hay Công nghệ thông tin.

Không gian truyền cảm hứng từ hành trình 80 năm

Sự kiện kéo dài từ ngày 28/8 đến 5/9, quy tụ hơn 230 gian trưng bày của 28 bộ, ngành, 34 tỉnh thành và nhiều tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu.

Đoàn sinh viên đến tham gia trải nghiệm tại diễn đàn.

Không gian của TTXVN, VOV, Đài Truyền hình Việt Nam mang lại trải nghiệm mới mẻ: từ nguồn tin ảnh suốt 80 năm, đến công nghệ thực tế ảo giúp công chúng nghe lại giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm giúp thế hệ trẻ trực tiếp quan sát, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc.

Trần Thị Thúy Vân (2005), sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ: “Được hóa thân thành biên tập viên hay phát thanh viên ngay tại triển lãm giúp mình học hỏi thêm kỹ năng và hiểu rõ hơn công việc tương lai. Quan trọng hơn, mình cảm thấy tự hào khi đứng trong không gian tái hiện hành trình 80 năm của đất nước, để thấy nghề nghiệp mình theo đuổi gắn liền với trách nhiệm truyền tải giá trị dân tộc đến công chúng”.

Trải nghiệm là hành trang của tuổi trẻ

Nguyễn Hoàng Bảo Minh (2005), sinh viên khoa Tuyên truyền, cũng bày tỏ: “Khoảnh khắc được cầm micro và tưởng tượng như mình đang phát biểu trước bạn bè quốc tế là một trải nghiệm khó quên. Mình nghĩ rằng không chỉ riêng lĩnh vực Ngoại giao, mà bất kỳ sinh viên nào cũng sẽ học được sự tự tin và trách nhiệm qua hoạt động này”.

Tiến sĩ Trần Thị Vân Anh tại triểm lãm "Thành tự đất nước".

Tiến sĩ Trần Thị Vân Anh, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhấn mạnh: “Tôi mong muốn sinh viên của mình được tận mắt chứng kiến những thành tựu của đất nước để thêm tự hào, có thêm tinh thần và nhiệt huyết trong học tập, nghiên cứu và xây dựng đất nước. Tôi cũng hi vọng các em sẽ có nhiều ý tưởng mới, thú vị cho từng bài tập, để rồi trở thành thế hệ đóng góp nhiều hơn cho dân tộc, cho Tổ quốc”.

Bạn trẻ tham gia các hoạt động tại triển lãm "Thành tựu đất nước".

Triển lãm “Thành tựu đất nước” không chỉ tôn vinh lịch sử và thành tựu quốc gia, mà còn mang đến cho sinh viên những trải nghiệm quý giá. Từ khoảnh khắc nhập vai biên tập viên, phát thanh viên, diễn giả quốc tế đến việc khám phá công nghệ hiện đại. Mỗi hoạt động đều trở thành hành trang để các bạn trẻ nuôi dưỡng niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Ảnh: Thiện Nhân