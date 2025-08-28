Ngày Quốc khánh trong tim những người trẻ

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo

Đối với bạn Lăng Thùy Linh, sinh viên năm 3 chuyên ngành Văn hóa phát triển tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lòng yêu nước của người trẻ ngày nay không phải là những khẩu hiệu hô vang, mà là điều được thấm vào máu thịt, hiện hữu trong từng suy nghĩ và việc làm. Lòng yêu nước ấy được thể hiện qua việc dám ước mơ, dám khát vọng, dám sống tử tế và cống hiến.

Thùy Linh, một người con dân tộc Nùng, tự hào khi biết hát Then – một di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Cô xem việc cất tiếng hát Then vào dịp Quốc khánh là một cách để bày tỏ tình yêu với quê hương, đất nước và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống.

Thùy Linh trân trọng và nỗ lực giữ gìn bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Cùng chung sự tự hào với Thùy Linh, bạn Trần Lan Anh, sinh viên năm 4 chuyên ngành Quản lý giải trí và sự kiện tại Đại học Quốc gia Hà Nội, định nghĩa lòng yêu nước là “sự khao khát phát triển đất nước trong một thế giới toàn cầu hóa”.

Theo cô, người trẻ chính là những nhân lực nòng cốt, đóng góp vào sự phát triển chung bằng tri thức và sự sáng tạo. Lan Anh đã thể hiện niềm tự hào ấy thông qua việc tham gia đội tình nguyện cho A80, một trải nghiệm mà cô khẳng định là đáng nhớ và ý nghĩa nhất trong quãng đời sinh viên.

Lan Anh thấu hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước.

Sống có trách nhiệm và tiếp nối truyền thống

Với bạn Lê Thị Huyền Lương, sinh viên năm 3 chuyên ngành Biên tập xuất bản tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lòng yêu nước là “tình yêu đối với quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng, năng lực, suy nghĩ của bản thân mình để phục vụ lợi ích của quê hương và đất nước mình”.

Huyền Lương cho rằng, thế hệ trẻ hiện nay đang làm tốt điều đó để giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn. Cô đã lên kế hoạch tham gia Lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cũng như đi xem phim "Mưa Đỏ" để hiểu thêm về lịch sử đất nước.

Huyền Lương tự nhắc nhở bản thân về giá trị của hòa bình.

Một kỷ niệm đáng yêu và ý nghĩa của Huyền Lương là lời hứa với bạn bè rằng năm nào cũng sẽ cùng nhau ra quảng trường chụp ảnh với áo cờ đỏ sao vàng để chào mừng ngày Quốc khánh. Việc giữ lời hứa này suốt 4 năm đã chứng tỏ một điều: tình yêu Tổ quốc thể hiện qua những hành động nhỏ bé, bền bỉ và chân thành.

Việc thế hệ trẻ check-in tại các địa điểm lịch sử hay khoác lên mình trang phục truyền thống trong dịp lễ này cũng được các bạn đánh giá là một cách hiệu quả để lan tỏa tinh thần yêu nước. Với Thùy Linh, trong bối cảnh truyền thông và mạng xã hội phát triển, mỗi bức ảnh được chia sẻ sẽ nhanh chóng lan tỏa, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng, đặc biệt là với giới trẻ.

Trong khi đó, Lan Anh hiểu rằng đây là phương pháp truyền đạt không hề khô khan; vô cùng sống động qua âm thanh, ánh sáng, công nghệ và trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, việc này phải được thực hiện một cách khéo léo, sáng tạo để không làm mất đi bản sắc.

Quốc Khánh 2/9 là một dịp đặc biệt ý nghĩa để thế hệ trẻ kết nối với cội nguồn, thể hiện lòng yêu nước và trách nhiệm của mình. Từ những hành động nhỏ như nhặt rác, giữ vệ sinh môi trường đến những việc làm lớn hơn như tham gia các dự án cộng đồng hay cống hiến cho sự phát triển của đất nước, mỗi người trẻ đang thể hiện lòng yêu nước theo cách rất riêng, rất hiện đại.

Ảnh: NVCC