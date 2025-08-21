Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn trẻ háo hức đón xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Hiếu Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Chiều tối ngày 21/8, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) và các tuyến phố lân cận để đón xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành quy mô lớn, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo ghi nhận từ phóng viên Chuyên trang Sinh viên Việt Nam tại tuyến phố Nguyễn Thái Học, từ khoảng 16 giờ đến 17 giờ chiều ngày 21/8, nhiều nhóm bạn trẻ đã tụ tập trên các tuyến phố để tìm vị trí đẹp. Điện thoại, máy ảnh được chuẩn bị sẵn, sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc hiếm có. Từng hàng ghế nhựa tự phát, phông bạt trải vội trên vỉa hè, bậc tam cấp các cửa hàng mặt phố đều kín chỗ.

z6930572021271-e36ff4d53c0df6718a2ea9d21e458b7b.jpg
z6930572007819-20fe86ae99e634f6a03103ff30712820.jpg
Không khí nhộn nhịp trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chiều 21/8. (Ảnh: Hiếu Nguyễn)

Giữa đám đông háo hức, Nguyễn Thu Phương (24 tuổi, Ngọc Hồi, Hà Nội) nổi bật với chiếc áo phông đỏ in hình quốc kỳ. Cô nàng cho biết đã lên kế hoạch đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành cả tuần trước:

Mình đi xe máy với bạn từ nhà, gửi ở phố Nguyễn Thái Học rồi đi bộ ra đây. Xuất phát từ 14h để kịp chọn vị trí sát hàng rào an ninh, nhìn rõ nhất đoàn diễu binh. Lâu lắm rồi mới có dịp tận mắt xem, dù chỉ là luyện tập nhưng cảm giác rất háo hức.

Trong lúc trò chuyện với phóng viên, Phương thỉnh thoảng quay ống kính máy ảnh, thử góc chụp, điều chỉnh ánh sáng: “Phải chuẩn bị từ sớm thì mới ghi lại được những khoảnh khắc đẹp nhất”, cô nàng 24 tuổi tươi cười, tay vẫy vẫy chiếc cờ nhỏ và nón lá vừa mua tại một quầy lưu niệm gần đó.

z6931049947526-07e2711e78463ad07c671bacf65baac2.jpg
z6931049439053-e9874583bc4bdf41b0ac5d84628320a0.jpg
Thu Phương rạng rỡ trước buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. (Ảnh: Hiếu Nguyễn)

Cùng nhóm bạn 6 người di chuyển gần 25km từ ngoại thành lên trung tâm Hà Nội từ trưa, bạn Dương Quế Linh (25 tuổi), giáo viên trường Tiểu học Tứ Hiệp, xã Thanh Trì, Hà Nội không giấu nổi niềm vui, háo hức khi được hòa mình vào không khí rộn ràng của những ngày mùa thu lịch sử. Linh cho biết, cả nhóm 6 người đã lên kế hoạch từ tuần trước, chuẩn bị kỹ lưỡng từ cờ, áo in hình cờ đỏ sao vàng và cả đồ ăn nhẹ, thanh năng lượng để có thể ở lại đến tối xem diễu binh, diễu hành.

z6930611378900-41d9516edb2c93e2f290a52a50fd1acc.jpg
z6930610384149-649f30411f5bffa7e8995edd7dd6b51e.jpg
Quế Linh cùng nhóm bạn 6 người đã bắt xe lên trung tâm thành phố từ đầu giờ chiều. (Ảnh: Hiếu Nguyễn)

Khác với Quế Linh, Nguyễn Hà Vy (25 tuổi) chỉ mất vài phút đi bộ để có mặt tại trung tâm thành phố. Không vội vã di chuyển, lo lắng về chỗ ngồi, Vy cùng nhóm bạn thân đã có mặt từ sớm, háo hức chờ đợi khoảnh khắc đoàn quân tiến qua. Cô nàng chia sẻ:

“Chưa bao giờ mình thấy Hà Nội vừa đẹp vừa hào hùng đến thế. Hôm nay, mình và các bạn đã hẹn nhau từ sớm để chọn được vị trí quan sát tốt nhất. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên trong quãng đời thanh xuân của chúng mình”.

z6930611299030-c9ad70f33232a5b3ad49c7f828621b28.jpg
z6931014084297-820ae61dee3a35cb4a2ad2adf7c4c0dc.jpg
"Chưa bao giờ mình thấy Hà Nội vừa đẹp vừa hào hùng đến thế. Hôm nay, mình và các bạn đã hẹn nhau từ sớm để chọn được vị trí quan sát tốt nhất. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên trong quãng đời thanh xuân của chúng mình”. (Ảnh: Hiếu Nguyễn)

Trong khi đó, người bạn thân đi cùng Vy là Thu Cúc không giấu được vẻ mặt rạng ngời. Trong không khí hân hoan của những ngày thu lịch sử, Thu Cúc chia sẻ: “Bình thường giờ này mình đang bận rộn với công việc, nhưng hôm nay quyết định gác lại mọi thứ để cùng bạn bè ra phố cảm nhận không khí phố phường".

Tại điểm cầu phố Quán Thánh, phóng viên có dịp trò chuyện với chị Lê Ngọc, nhân viên văn phòng đang làm việc tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Chị chia sẻ, do bận công việc nên đã bỏ lỡ dịp xem diễu binh trong chương trình kỷ niệm 30/4 vừa qua, vì vậy lần này chị đặc biệt háo hức: “Tôi đã mong chờ suốt nhiều ngày, chỉ muốn được tận mắt chứng kiến không khí hợp luyện hôm nay. Cảm giác thật khó tả, vừa hồi hộp vừa phấn khích”, chị Ngọc bộc bạch.

Trao đổi về lịch trình của mình, chị Ngọc cho biết đã cùng 4 người đồng nghiệp khác xin tan làm sớm từ đầu giờ chiều để đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, dù biết trước đường rất đông và tắc. Đoàn của chị sẽ ở lại cả chiều hôm nay, đợi đến 20 giờ tối để được xem diễu hành, duyệt binh.

Chị Ngọc tâm sự:

Thế hệ chúng tôi may mắn không phải trải qua chiến tranh, nên những sự kiện như thế này là cơ hội quý báu để bồi đắp lòng tự hào dân tộc, để hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Nhìn thấy các khối diễu binh trang nghiêm, hùng dũng, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và biết ơn. Chúng tôi sẽ ở lại đây, cùng nhau hát vang Quốc ca khi đoàn diễu hành đi qua.

z6930522538974-9e6be5fc0762d067d22d2c1947af8e77.jpg
z6930522530029-bed2368784045246ab388dd3cc3bc7fc.jpg
Những hình ảnh ghi nhận được tại điểm cầu Quán Thánh từ chị Ngọc.

Trong dòng người đông đúc, xuất hiện những người con lặn lội từ miền Nam xa xôi. Anh Võ Thanh Tùng, 47 tuổi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội công tác, đã quyết định dời vé máy bay để ở lại thêm vài ngày.

Anh Tùng xúc động:

“Tôi đã có dịp xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và luôn ao ước một lần nữa được trải nghiệm không khí này tại Hà Nội. Thật may mắn khi chuyến công tác lần này lại trùng vào dịp đặc biệt của Thủ đô. Khi đứng ở đây, hòa vào dòng người, trái tim tôi như được hòa chung nhịp đập với trái tim của Thủ đô, của cả dân tộc”.

Theo kế hoạch, sau buổi hợp luyện tối nay (21/8), đợt hợp luyện thứ hai sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 24/8. Chương trình sơ duyệt sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 27/8 và tổng duyệt vào 6 giờ 30 phút ngày 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm chính thức được tổ chức vào 6 giờ 30 phút ngày 2/9.

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, các lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để phân luồng, hướng dẫn người dân. Nhiều tuyến đường trung tâm sẽ bị hạn chế phương tiện.

Người dân được khuyến cáo ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng, đồng thời chủ động điều chỉnh lộ trình để hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Hiếu Nguyễn
