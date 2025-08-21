Khi người trẻ viết tiếp câu chuyện hòa bình, hướng về ngày 2/9

Không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã lan tỏa khắp phố phường, len lỏi vào từng ngõ nhỏ. Đặc biệt, tinh thần yêu nước còn được thế hệ trẻ "khoác lên mình" bằng những cách vô cùng sáng tạo, tràn ngập niềm tự hào.

Muôn vàn cách thể hiện lòng yêu nước

Lòng yêu đất nước của thế hệ trẻ ngày nay đã được thể hiện một cách mới mẻ và đầy sáng tạo qua những cách làm độc đáo, gần gũi với cuộc sống hàng ngày.

Chẳng hạn, tinh thần yêu nước đã "khoác lên mình" những quán ăn, quán cà phê, trở thành những địa điểm được giới trẻ hưởng ứng mạnh mẽ. "Quán phở yêu nước" hay "cà phê yêu nước" không chỉ đơn thuần là nơi thưởng thức ẩm thực, mà còn là không gian để thể hiện lòng tự hào dân tộc.

Ngoài ra, việc vẽ cờ Tổ quốc lên má, lên tay hay khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng cũng là những hành động đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, minh chứng cho một tình yêu đất nước luôn sục sôi trong trái tim của mỗi bạn trẻ.

Yêu nước bằng những điều nhỏ bé, sáng tạo, thể hiện lòng yêu nước to lớn.

Chào mừng Đại lễ, nhiều quán cà phê ở Hà Nội đã trang trí không gian rợp cờ hoa, trở thành điểm đến "hot" bậc nhất. Những góc "check-in" độc đáo, được đầu tư tỉ mỉ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút một lượng lớn người ghé thăm. Điều này không chỉ tạo nên bầu không khí phấn khởi mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi người về giá trị của ngày độc lập.

Nhiều quán cafe rực rỡ cờ hoa, rộn ràng hân hoan cùng cả nước đón những sự kiện trọng đại.

Bạn Thùy Dương, 20 tuổi đến từ phường Định Công đã chia sẻ những cảm nhận chân thực nhất: "Không khí ở quán rất sôi nổi nhưng cũng ấm áp, tràn đầy niềm tự hào dân tộc. Nhìn những lá cờ đỏ sao vàng, tranh ảnh về lịch sử và các chi tiết trang trí mang đậm màu sắc ngày Quốc khánh, mình cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, sự biết ơn đối với thế hệ cha ông", Thùy Dương cho biết.

Với Thùy Dương, việc check-in tại những quán cà phê này không chỉ là một trào lưu, mà còn là một cách để thể hiện tình yêu quê hương:

"Check-in không chỉ là lưu giữ kỷ niệm cá nhân mà còn là cách lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần yêu nước. Khi giới trẻ chia sẻ hình ảnh trang trí cờ hoa, poster hay không gian kỷ niệm 2/9 trên mạng xã hội, điều đó góp phần tạo nên một bầu không khí chung, nhắc nhở bạn bè đồng trang lứa cùng hướng về ngày lễ trọng đại của dân tộc", cô bạn nói thêm.

Thùy Dương tự hào hòa mình vào không khí chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc. (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt, cô bạn còn ấn tượng mạnh với góc trang trí tái hiện Đài Tiếng Nói Việt Nam trong ngày Độc lập: "Có loa phóng thanh, máy cassette, điện thoại cổ và bức ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Không gian gỗ mộc mạc kết hợp cùng sắc đỏ rực rỡ khiến mình có cảm giác như được quay ngược thời gian, sống lại không khí hào hùng năm ấy", Dương bộc bạch.

Thùy Dương cũng bày tỏ mong muốn các quán cà phê sẽ lồng ghép thêm những câu chuyện lịch sử hay minigame để ngày lễ không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là cơ hội học hỏi, gắn kết thế hệ trẻ với lịch sử dân tộc. Cô bạn tin rằng, nếu được duy trì thường xuyên, những quán cà phê này sẽ trở thành không gian văn hóa nơi mọi người đến để cảm nhận và nuôi dưỡng tình yêu nước một cách tự nhiên.

Tự hào mặc trang phục mang tinh thần dân tộc

Bên cạnh việc đi cà phê, nhiều bạn trẻ đã chọn cách thể hiện tình yêu Tổ quốc qua trang phục. Bạn Nguyễn Bảo Yến, một cô gái 23 tuổi, đến từ Ngọc Hồi, Hà Nội, đã bày tỏ nhiều cảm xúc về ý nghĩa của hành động này.

"Có một câu nói rất viral thời gian gần đây là 'Yêu nước không phải là trend, yêu nước nằm trong gen chúng mình' nên mình nghĩ việc các bạn trẻ thể hiện tình yêu nước bằng các trang phục mang dấu ấn dân tộc trong dịp 2/9 có ý nghĩa rất lớn. Nó không chỉ là thể hiện tình yêu nước mà còn khẳng định bản sắc dân tộc, tiếp nối truyền thống yêu nước muôn đời qua nhiều thế hệ của dân tộc ta", Bảo Yến chia sẻ đầy tự hào.

Với Bảo Yến, việc khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng, hay những trang phục có khẩu hiệu yêu nước, là một niềm tự hào và sự biết ơn sâu sắc: "Đó là sự biết ơn cuộc sống hòa bình ngày hôm nay, biết ơn sự hy sinh của cha ông ta để giới trẻ ngày nay được tự hào khoác trên mình những trang phục thể hiện tình yêu nước", cô bạn xúc động nói.

Bảo Yến rạng rỡ trong những ngày lịch sử của đất nước. (Ảnh: NVCC)

Khi được hỏi về ý kiến cho rằng đây chỉ là một trào lưu, Bảo Yến khẳng định: "Nếu yêu nước là trend thì rồi cũng sẽ hết, nhưng vẫn có hàng ngàn bạn trẻ ngoài kia vẫn cống hiến cho đất nước, làm rạng danh Việt Nam trên bản đồ thế giới bằng nhiều cách khác nhau. Việc mặc những trang phục dân tộc check-in không phải là trào lưu bộc phát nhất thời mà là cách người trẻ thể hiện tình yêu với đất nước".

Theo Bảo Yến, tình yêu nước của người trẻ ngày nay không chỉ thể hiện qua trang phục hay check-in mà còn được lan tỏa bằng nhiều cách khác: "Nếu như xưa, cha ông ta dùng máu của mình để gìn giữ nền độc lập tự do thì ngày nay người trẻ dùng tinh thần, dùng tri thức, dùng mạng xã hội để đưa hình ảnh Việt Nam vươn tầm thế giới", cô bạn khẳng định.

Bảo Yến mong muốn tinh thần yêu nước không chỉ dừng lại ở những hành động mang tính biểu tượng, mà cần được nuôi dưỡng trong cuộc sống thường ngày: "Mình mong sẽ có thật nhiều những chương trình giáo dục tình yêu nước, đặc biệt là người trẻ cần tích cực tuân thủ hiến pháp, pháp luật, sống có ích, sống cống hiến để góp phần xây dựng quê hương đất nước", cô nhấn mạnh.

Hà Nội đang sống trong những ngày đầy tự hào và xúc động. Tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ đã và đang được thể hiện một cách sáng tạo, gần gũi và đầy ý nghĩa. Từ những góc quán cà phê nhỏ xinh đến những trang phục rực rỡ, tất cả đều góp phần làm nên một Đại lễ đầy tự hào và đáng nhớ.