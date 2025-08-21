Thế hệ trẻ ‘xuyên không’ trở về thời khắc lịch sử

SVO - Hàng nghìn người dân đã xếp hàng để chờ đợi giây phút được trở về thời khắc thiêng liêng, giây phút Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đặc biệt, với các bạn trẻ, được sống lại thời khắc hào hùng ấy là một trải nghiệm vô cùng khó quên.

Sống lại lịch sử bằng công nghệ

Sự háo hức, tò mò hiện rõ trên từng gương mặt những người có mặt tại triển lãm. Đối với những người trẻ như bạn Nguyễn Thu Hiền (21 tuổi, Hà Nội) hay bạn Cao Thị Quỳnh Anh (19 tuổi, Hà Nội), đây là lần đầu tiên họ có cơ hội cảm nhận sự kiện lịch sử không phải qua những hình ảnh đen trắng hay những dòng chữ khô khan trong sách giáo khoa.

Khoảnh khắc đeo kính thực tế ảo, mọi giác quan như được đánh thức. Tiếng chim hót líu lo, tiếng gió xào xạc trên những tán cây xanh và rồi tiếng reo hò của hàng vạn đồng bào vang lên, chân thực đến ngỡ ngàng. Không gian bỗng chốc mở ra một cách sống động: quảng trường Ba Đình rộng lớn, những chiếc xe đạp và những gương mặt người dân chất phác nhưng ánh lên niềm hy vọng. Tất cả đều là màu sắc, đều là âm thanh của một khoảnh khắc hào hùng.

Niềm tự hào dân tộc được thắp lên qua lăng kính công nghệ, chạm đến trái tim của Thu Hiền.

Hiền chia sẻ: "Đồ họa, âm thanh rất sống động, chân thật, mình cảm thấy như đang được xuyên không trở về quá khứ, được tận mắt chứng kiến khung cảnh lịch sử ấy. Cảm giác như có thể chạm vào những người dân xung quanh, cùng nắm tay cùng hô vang hai chữ: quyết tâm". Cùng cảm nhận đó, bạn Nguyễn Phan Diệu Ly, sinh viên chuyên ngành Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết cô ấn tượng nhất với cảm giác chân thực khi có thể nhìn 360 độ không gian Quảng trường Ba Đình.

Và rồi, giây phút thiêng liêng nhất đã đến. Bác Hồ xuất hiện trên lễ đài, giọng nói ấm áp, chậm rãi nhưng đầy uy lực của Người cất lên đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Từng câu, từng chữ vang vọng, không chỉ trong không gian ảo mà còn lay động sâu sắc trái tim người trải nghiệm.

Nhiều bạn trẻ đã lặng đi, xúc động đến rơi lệ, cảm nhận được sự vĩ đại và ý nghĩa của từng lời Bác nói. Đây không chỉ là một trải nghiệm công nghệ, mà là một cuộc hội ngộ cảm xúc, một sự kết nối thiêng liêng với quá khứ.

Khơi dậy niềm tự hào trong trái tim

Sau khi tháo kính VR, nhiều bạn trẻ vẫn còn bồi hồi, chưa thoát ra khỏi cảm xúc của ngày độc lập. "Bình thường mình chỉ nghe, chỉ đọc trong sách, còn khi trải nghiệm thì giống như được đứng giữa Quảng trường Ba Đình, mình được tự tai lắng nghe được lời của Bác vào thời khắc lịch sử ấy", Quỳnh Anh kể lại.

Diệu Ly cũng đồng tình, cho rằng công nghệ thực tế ảo đã giúp cô nàng đến gần với lịch sử một cách sống động hơn rất nhiều so với việc chỉ đọc sách báo: "Mình có thể cảm nhận chân thực không khí hào hùng và thiêng liêng tại thời khắc lịch sử ấy. Mình được cảm nhận lịch sử bằng cả giác quan và trái tim của một người trẻ yêu nước".

Trải nghiệm đầy cảm xúc, giúp Diệu Ly cảm nhận lịch sử bằng cả trái tim.

Triển lãm đã thành công trong việc xóa nhòa khoảng cách thế hệ và khiến lịch sử trở nên hấp dẫn hơn với giới trẻ. Không chỉ cung cấp kiến thức, triển lãm còn khơi gợi cảm xúc và tình yêu quê hương đất nước một cách tự nhiên nhất. Từ những bức ảnh "check-in" được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, đến những dòng trạng thái xúc động, có thể thấy, thế hệ trẻ đã thực sự đón nhận và tự hào về sự kiện này.

Quan trọng hơn, trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" đã không dừng lại ở sự xúc động nhất thời mà đã tiếp thêm động lực cho nhiều bạn trẻ, nhắc nhở họ về trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị mà cha ông đã đổ máu để có được. "Trải nghiệm này khiến mình vô cùng tự hào, có cảm giác háo hức, vui mừng và hạnh phúc như đang được về lại lịch sử", Thu Hiền chia sẻ.

Quỳnh Anh xúc động bày tỏ: "Mình nghĩ đây là một cách rất hay để lịch sử gần gũi hơn với giới trẻ. Bọn mình vốn quen với công nghệ, mạng xã hội, nên khi lịch sử được tái hiện bằng hình thức hiện đại, sẽ dễ tiếp cận, dễ nhớ và dễ tạo cảm xúc hơn".

Không khí hào hùng của quá khứ được tái hiện, khơi dậy lòng yêu nước mạnh mẽ của Quỳnh Anh.

Đồng thời, trải nghiệm này còn khơi gợi mong muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử. Diệu Ly cho biết: "Sau khi tham gia triển lãm, mình muốn tìm hiểu sâu hơn, hiểu rõ hơn những chặng đường lịch sử mà dân tộc ta đã đi qua". Cô tin rằng: "Tìm hiểu lịch sử không chỉ là học về quá khứ, mà còn là học cách gìn giữ, trân trọng và tiếp bước những giá trị mà thế hệ trước đã xây dựng".

Có thể thấy khi lịch sử được kể bằng một ngôn ngữ mới mẻ, hấp dẫn sẽ chạm đến trái tim của thế hệ trẻ một cách mạnh mẽ nhất. Bằng cách kết hợp công nghệ với câu chuyện lịch sử hào hùng, triển lãm không chỉ tái hiện một thời khắc thiêng liêng, mà còn lan tỏa niềm tự hào, tinh thần dân tộc và tiếp lửa cho một thế hệ mới, vững tin bước vào tương lai.

