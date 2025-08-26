Khi âm nhạc trở thành cầu nối lịch sử với thế hệ trẻ

SVO - Không khí tưng bừng hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) đang lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước. Tại Thủ đô Hà Nội, trên các tuyến phố rợp cờ đỏ sao vàng, hoạt động diễu binh, lễ hội và chương trình nghệ thuật diễn ra, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Năm nay, bên cạnh những sự kiện truyền thống, các đêm nhạc quy mô lớn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ đã trở thành điểm nhấn, thu hút hàng vạn khán giả, trong đó có đông đảo sinh viên.

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam nhận được sử ủng hộ và quan tâm từ các bạn trẻ.

Âm nhạc trong mùa kỷ niệm không chỉ là những tiết mục biểu diễn, mà đã trở thành nhịp cầu giúp thế hệ trẻ kết nối với lịch sử dân tộc. Mỗi giai điệu cách mạng, mỗi bản phối hiện đại của những ca khúc quen thuộc mang đến cho khán giả trẻ một cách tiếp cận vừa gần gũi, vừa thiêng liêng.

Âm nhạc - ngôn ngữ chung của cảm xúc và lịch sử

Theo Tiến sĩ (TS) Bùi Thị Như Ngọc, giảng viên chính khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, âm nhạc là loại hình nghệ thuật đặc biệt bởi có thể chạm đến trái tim, gợi ký ức và truyền tải lịch sử bằng cảm xúc:

“Âm nhạc cũng có sức mạnh khơi gợi ký ức, truyền tải lịch sử, văn hóa bằng cảm xúc và kết nối không biên giới cảm xúc của con người, kết nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai. Âm nhạc cũng là tổng hòa của sự kết hợp giữa thính giác, thị giác, với các biểu hiện đa dạng qua giọng hát, các nhạc cụ và bối cảnh… nên có khả năng dễ lan tỏa, dễ tiếp nhận một cách rộng rãi", bà nhận định.

TS. Bùi Thị Như Ngọc, giảng viên chính khoa Tuyên Truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

"Không phải ngẫu nhiên mà trong các chương trình kỷ niệm, những ca khúc cách mạng như Tiến quân ca, Cô gái mở đường, Tổ quốc gọi tên mình… vẫn vang lên trang trọng. Nhờ đó, các ca khúc vốn quen thuộc với cha anh lại trở thành trải nghiệm âm nhạc tươi mới đối với sinh viên hôm nay".

Trải nghiệm của giới trẻ trong các đêm nhạc kỷ niệm

Tại đêm nhạc V Fest - Thanh xuân rực rỡ ở Hà Nội, sinh viên Tô Hải Anh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: “Mình đăng ký tham gia chương trình trước hết vì tình yêu với âm nhạc và mong muốn được góp phần lan tỏa những ca khúc về quê hương, đất nước đến với mọi người. Điều khiến mình ấn tượng nhất là khi cùng các anh chị, bạn bè cất cao tiếng hát bài Tiến quân ca, không chỉ cảm nhận được không khí trang nghiêm, tự hào mà còn thấy sự gắn kết, tinh thần đồng đội, và đặc biệt là niềm xúc động khi âm nhạc chạm đến trái tim khán giả".

Hải Anh ấn tượng khoảnh khắc cùng mọi người tại concert cất cao tiếng hát bài Tiến quân ca.

Hình ảnh tại V Fest - Thanh xuân rực rỡ do Hải Anh chia sẻ.

Những trải nghiệm đó cho thấy âm nhạc không còn chỉ để giải trí, mà đã trở thành phương tiện tái hiện lịch sử qua cảm xúc. Nếu như sách vở thường mang tính khái quát, thì sân khấu âm nhạc lại giúp giới trẻ “sống lại” những thời khắc lịch sử bằng âm thanh, ánh sáng và sự hòa nhập tập thể.

Hiệu quả lan tỏa của các chương trình âm nhạc

Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đã giúp các chương trình kỷ niệm lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ lấp kín khán phòng, mà trên mạng xã hội, những clip hàng nghìn khán giả trẻ cùng hát vang Quốc ca cũng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ.

TS. Bùi Thị Như Ngọc nhấn mạnh: “Dù mỗi khán giả có sở thích âm nhạc riêng, nhưng tất cả đều hòa chung nhịp đập khi cất cao Quốc ca, tạo nên cảm xúc thiêng liêng, thúc đẩy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Khi được thể hiện sáng tạo, hấp dẫn, âm nhạc có thể khơi dậy tình yêu đất nước, sự biết ơn thế hệ cha anh, đồng thời giúp người trẻ thêm trân trọng hòa bình, độc lập và lịch sử dân tộc.”

Để âm nhạc thực sự trở thành cầu nối bền chặt giữa lịch sử và thế hệ trẻ, các chuyên gia cho rằng cần đầu tư đồng bộ cả về nội dung lẫn hình thức. Âm nhạc phải giữ được tinh thần gốc, đồng thời được làm mới để phù hợp thị hiếu giới trẻ.

TS. Bùi Thị Như Ngọc phân tích: "Mỗi chương trình âm nhạc kỷ niệm có thể có đặc trưng riêng, gắn với sự kiện kỷ niệm nhất định, đặt trong bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và yêu cầu, mục đích nhất định.

Do đó, về nội dung, trước hết vẫn luôn cần bám sát vào tính chất và đặc thù của kỷ niệm để đảm bảo tính phù hợp, cũng chính là để có cơ sở dựa trên tính chất và đặc thù đó mà tạo ra dấu ấn, đặc trưng, bản sắc riêng cho chương trình âm nhạc kỷ niệm. Đồng thời, cần có sự kết hợp, tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, sáng tạo trong nội dung, gắn với thông điệp ý nghĩa, có khả năng truyền cảm hứng tích cực.

Về cách thể hiện, nên có sự kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật và nghệ sĩ phù hợp, tăng cường tính sáng tạo trong thể hiện các tác phẩm âm nhạc trên cơ sở tôn trọng nguyên tác. Tăng cường tận dụng sự phát triển của khoa học - công nghệ hiện đại và mạng internet để sử dụng các công nghệ tiên tiến trong dàn dựng sân khấu nhằm đem lại hiệu quả tác động chân thực, hấp dẫn đến khán giả.

Về cách tiếp cận khán giả trẻ, cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông và tương tác, giao lưu với khán giả qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội,… cả trước, trong và sau chương trình nhằm tạo hiệu ứng, hiệu quả cả trước mắt và lâu dài của chương trình, cũng chính là góp phần tạo dựng hoặc phát triển thương hiệu, uy tín của chương trình âm nhạc kỷ niệm”.

Ở góc nhìn của người trẻ, nhiều sinh viên nhận thức được vai trò của thế hệ mình trong việc trở thành cầu nối giữa lịch sử hào hùng của cha anh với khát vọng, lý tưởng của thế hệ hôm nay. Nguyễn Minh Ngọc (Thái Bình) chia sẻ: “Mình nghĩ sinh viên chính là đại diện cho thế hệ trẻ - những người viết tiếp câu chuyện của cha anh. Không chỉ dừng ở việc thưởng thức hay biểu diễn, chúng mình còn có thể sáng tạo, viết nên những ca khúc mới gần gũi với giới trẻ. Nhờ vậy, lịch sử và niềm tự hào dân tộc sẽ được kể lại một cách sống động, dễ chạm tới trái tim hơn”.

Bạn Minh Ngọc cho rằng lịch sử và niềm tự hào dân tộc hiện nay được kể lại một cách sống động và dễ "chạm" tới trái tim người trẻ.

80 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, và mỗi khi giai điệu hào hùng vang lên, lịch sử lại sống động trong trái tim thế hệ hôm nay. Âm nhạc không chỉ tái hiện quá khứ, mà còn khích lệ tinh thần trách nhiệm, tình yêu nước và khát vọng cống hiến của giới trẻ cho tương lai đất nước.

Nhiều sinh viên chia sẻ, lịch sử sẽ không bao giờ cũ khi được cất lên bằng âm nhạc. Trong từng nhịp trống, từng tiếng hát, có sự cộng hưởng của cả một dân tộc - từ những người đi trước đến thế hệ hôm nay và mai sau.

Khi Quốc khánh 2/9 đang đến gần, không khí kỷ niệm càng thêm sôi động với hàng loạt chương trình nghệ thuật và đêm nhạc quy mô lớn được chuẩn bị trên khắp cả nước. Những giai điệu hào hùng, khi vang lên trong không gian lễ hội, sẽ tiếp tục là nhịp cầu nối liền quá khứ - hiện tại - tương lai, thắp lên niềm tự hào và khát vọng dựng xây Tổ quốc trong lòng thế hệ trẻ.

Ảnh: NVCC