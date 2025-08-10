Gen Z ‘lên dây cót’ tinh thần hòa mình vào Concert Quốc gia

SVO - Concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim" không chỉ là một chương trình thông thường mà còn là một đêm diễn ý nghĩa, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ.

Với mỗi bạn trẻ, đây không chỉ là một đêm để sống cùng âm nhạc mà còn là khoảnh khắc lắng đọng, cùng hàng vạn con tim hòa chung một nhịp đập, cất cao tiếng hát tự hào dân tộc.

Những cảm xúc hạnh phúc vỡ òa

Sức nóng của Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” đã lan tỏa ngay từ những ngày đầu công bố, biến chiếc vé trở thành một món đồ “hot” mà bất cứ người trẻ nào cũng khao khát sở hữu. Với nhiều bạn trẻ, hành trình để có được tấm vé trên tay cũng là một câu chuyện đầy cảm xúc, từ tiếc nuối đến vỡ òa trong hạnh phúc.

Bùi Thị Phương Thảo, 23 tuổi, một phóng viên trẻ sinh sống tại Ba Đình, Hà Nội, chia sẻ về cảm xúc của mình: “Mình đã tìm hiểu rất nhiều kinh nghiệm săn vé nhưng đến ngày đăng ký lại không thành công nên khá tiếc nuối”. Giống như Thảo, nhiều bạn trẻ đã trải qua cảm giác hụt hẫng khi không thể tự mình giành được tấm vé quý giá.

Tuy nhiên, sự may mắn đã mỉm cười với cô gái trẻ: “May mắn mình được chị đồng nghiệp tặng vé để đi cùng. Lúc đó mình vô cùng hạnh phúc và ngay lập tức tìm hiểu các thông tin cần thiết để chuẩn bị cho đêm nhạc”. Khoảnh khắc đó không chỉ là niềm vui được đến với concert, mà còn là sự ấm áp của tình đồng nghiệp, của cộng đồng.

Phương Thảo cảm thấy tự hào khi được là một phần của chương trình thiêng liêng và ý nghĩa này.

Đối với những chương trình nghệ thuật mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc như “Tổ quốc trong tim”, những người trẻ như Thảo đã có một cái nhìn rất khác. Thảo tin rằng, chính lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc sẽ là sợi dây vô hình gắn kết tất cả mọi người, dù là nghệ sĩ trên sân khấu hay khán giả dưới khán đài, để tất cả cùng “hòa chung một nhịp đập trong khoảnh khắc lịch sử đầy ý nghĩa”.

Trong khi đó, với Bùi Thành Đạt, 22 tuổi, niềm vui được sở hữu tấm vé concert lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Thành Đạt cảm thấy vô cùng may mắn khi được tham gia một sự kiện ý nghĩa, hướng về Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa. Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”, Thành Đạt cảm nhận rõ ràng tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc trong chính con người mình, được thắp sáng và truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Thành Đạt háo hức chờ đợi những màn trình diễn bùng nổ.

Một câu chuyện khác không kém phần tự hào là của Vũ Ngọc Minh, sinh viên năm tư, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với Ngọc Minh, concert quốc gia không chỉ là một đêm nhạc đơn thuần, mà là nơi “thắp lửa” cho tình yêu dân tộc, là cơ hội để cô được hòa mình vào những giai điệu hào hùng của lịch sử.

Đối với Kiều Trinh, 23 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, niềm hạnh phúc đến từ việc được cùng bạn bè tham gia một sự kiện chính luận có quy mô lớn lần đầu tiên trong đời. Điều này cho thấy, giới trẻ ngày nay không chỉ quan tâm đến các chương trình giải trí mà còn dành sự trân trọng đặc biệt cho những sự kiện mang giá trị lịch sử và văn hóa dân tộc.

Chuẩn bị chỉn chu cho khoảnh khắc tự hào

Với những người trẻ đã may mắn có được tấm vé trong tay, việc chuẩn bị cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” không chỉ đơn thuần là chọn một bộ trang phục đẹp mà còn là cách họ thể hiện tinh thần yêu nước của mình. Từ trang phục, phụ kiện đến cả những kế hoạch di chuyển, tất cả đều được tính toán một cách tỉ mỉ, chu đáo.

Thành Đạt chia sẻ rằng anh sẽ khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng. Với anh, đây không chỉ là một bộ trang phục mà còn là một biểu tượng ý nghĩa, mang màu sắc và tinh thần của “fandom yêu nước”. Cùng với bạn bè, Thành Đạt còn chuẩn bị thêm khăn quàng cổ, cờ vẫy để có thể “quẩy” hết mình tại chương trình.

Trong khi đó, Kiều Trinh và bạn bè cũng đã chuẩn bị sẵn trang phục có hình cờ đỏ sao vàng, với mong muốn góp phần phủ đỏ sân vận động Mỹ Đình. Điều này cho thấy tinh thần đồng lòng, quyết tâm tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu dân tộc, thể hiện sự đoàn kết và niềm tự hào chung của người trẻ.

Kiều Trinh chuẩn bị tinh thần hòa mình vào từng giai điệu hào hùng của Concert "Tổ quốc trong tim".

Ngoài trang phục, các bạn trẻ còn có những sự chuẩn bị khác cho đêm diễn. Ngọc Minh với kinh nghiệm tham gia concert dày dặn, đã chuẩn bị một cách rất đặc biệt: “Mình thấy bản thân cần chuẩn bị thật nhiều kẹo ngậm ho để bản thân sử dụng và chia cho mọi người xung quanh. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho bản thân mà còn là sự quan tâm đến cộng đồng xung quanh, thể hiện nét đẹp văn hóa của người trẻ”.

Ngọc Minh đã sẵn sàng hòa mình vào không khí âm nhạc đầy tự hào.

Tất cả những sự chuẩn bị đó đều hướng đến những khoảnh khắc mong chờ, tự hào nhất. Tinh thần và năng lượng nhiệt huyết này cho thấy một thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ sống hết mình với đam mê mà còn biết trân trọng những giá trị truyền thống, tự hào về quê hương đất nước và sẵn sàng lan tỏa tinh thần đó đến với cộng đồng.

Ảnh: NVCC