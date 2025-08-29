Hà Nội rực sắc đỏ chờ tổng duyệt A80 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

SVO - Chiều tối 29.8, hàng nghìn người từ khắp mọi miền đã có mặt ở Hà Nội để chờ đón buổi tổng duyệt rạng sáng 30.8. Từ Nam Bộ, miền Trung tới biên giới Campuchia, tất cả đều chung niềm háo hức, tự hào. Thủ đô rực sáng trong sắc cờ hoa, rộn ràng tiếng cười, tiếng hát.
Không khí sôi động trải khắp trung tâm thành phố. Tại khu vực Ngã tư Kim Mã – Liễu Giai (Nguyễn Chí Thanh), dòng người ken đặc hai bên đường, vừa đi vừa vẫy cờ, nhiều gia đình tranh thủ chọn chỗ đẹp để đón đoàn diễu duyệt.
Càng về khuya, ánh sáng từ đèn trang trí, từ những dãy cờ rực đỏ càng làm Thủ đô thêm huy hoàng. Lực lượng chức năng túc trực điều tiết giao thông, giữ gìn trật tự.
Hà Nội đêm 29.8 không chỉ rực rỡ cờ hoa, mà còn bừng sáng niềm tự hào dân tộc. Hàng vạn người háo hức chờ tiếng nhạc quân hành vang lên trong buổi tổng duyệt rạng sáng mai.