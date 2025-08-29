Hà Nội rực sắc đỏ chờ tổng duyệt A80 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

SVO - Chiều tối 29.8, hàng nghìn người từ khắp mọi miền đã có mặt ở Hà Nội để chờ đón buổi tổng duyệt rạng sáng 30.8. Từ Nam Bộ, miền Trung tới biên giới Campuchia, tất cả đều chung niềm háo hức, tự hào. Thủ đô rực sáng trong sắc cờ hoa, rộn ràng tiếng cười, tiếng hát.

Không khí sôi động trải khắp trung tâm thành phố. Tại khu vực Ngã tư Kim Mã – Liễu Giai (Nguyễn Chí Thanh), dòng người ken đặc hai bên đường, vừa đi vừa vẫy cờ, nhiều gia đình tranh thủ chọn chỗ đẹp để đón đoàn diễu duyệt.

Nhiều gia đình còn chia nửa: một nửa ở vỉa hè, một nửa dưới chân cầu để thay phiên nhau vừa có chỗ trú nắng trú mưa qua đêm nay, vừa giữ được “view đẹp” cho ngày mai.

“Vui như mở hội” dưới chân cầu Ngã tư Kim Mã – Liễu Giai – Nguyễn Chí Thanh hôm nay phủ đầy sắc đỏ cùng những nụ cười rạng rỡ.

Chị Trang (30 tuổi, đi cùng đoàn 10 người từ Hòa Bình) chia sẻ: “Sáng nay nhà mình 5h30 đã có mặt. Định chiều mới lên, nhưng thấy tối qua mọi người cắm chỗ sớm quá, nên quyết định ở lại luôn. Đồ ăn, nước uống chuẩn bị đầy đủ, cả đêm sẽ chờ ở đây.”

Không kém cạnh đội ở “chân cầu”, đội ở bên đường cũng khí thế, cờ hoa ngập tràn. Cô Hoa (60 tuổi, phường Đông Ngạc, Hà Nội) cười rạng rỡ: “Khí thế cả nước rực rỡ quá. Đội của cô với tinh thần “nhiệt tình bất chấp nhiệt độ”. Mưa gió cũng không ngăn được. Các cô đã chuẩn bị đầy đủ chiếu, áo cờ, đồ ăn, nước uống, chuẩn bị qua đêm để mai được tận mắt chứng kiến.”

Những nếp nhăn cười cùng Tổ quốc – hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt cụ bà 85 tuổi tại Kim Mã.

Vợ chồng anh Hoàng – chị Bé, 53 tuổi, cùng gia đình từ sát biên giới Campuchia, kể hành trình xuyên ngày đêm: “Vợ chồng tôi đi từ 1 giờ chiều 28.8, qua máy bay, ô tô mới tới Hà Nội lúc rạng sáng. Gian nan nhưng hạnh phúc, vì được sống trong ngày hội lớn. 80 năm Quốc khánh, chỉ thấy tự hào, không thấy mệt.”

Trên trục Kim Mã hướng lên Nguyễn Thái Học, sắc đỏ sao vàng phủ kín, tạo nên khung cảnh vừa náo nhiệt vừa trang nghiêm.

Đặc biệt, tại ngã tư Hùng Vương – Trần Phú, nơi chỉ cách Quảng trường Ba Đình vài trăm mét, không khí rực rỡ và cuồn cuộn khí thế. Người dân tập trung từ rất sớm, chiếu được trải dọc vỉa hè, nhiều đoàn thay phiên nhau giữ chỗ suốt đêm để sáng mai kịp chứng kiến

﻿khoảnh khắc lịch sử.

Càng về khuya, ánh sáng từ đèn trang trí, từ những dãy cờ rực đỏ càng làm Thủ đô thêm huy hoàng. Lực lượng chức năng túc trực điều tiết giao thông, giữ gìn trật tự.

Hà Nội đêm 29.8 không chỉ rực rỡ cờ hoa, mà còn bừng sáng niềm tự hào dân tộc. Hàng vạn người háo hức chờ tiếng nhạc quân hành vang lên trong buổi tổng duyệt rạng sáng mai.

Ảnh: Yến Chi