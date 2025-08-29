Nữ Đảng viên xuất sắc trở thành Thủ khoa HaUI

SVO - Lấy gia đình là động lực, Đinh Thị Thu Hà, cô gái sinh năm 2003, đến từ Lào Cai, đã xuất sắc ghi danh thủ khoa đầu ra Trường Kinh tế - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Xuất thân từ một gia đình thuần nông, Hà sớm hiểu được giá trị của sự cố gắng. Chứng kiến bố mẹ làm việc vất vả từ sáng đến tối, cô nàng luôn tự nhắc nhở bản thân phải kiên trì và nỗ lực hơn nữa. “Bố mẹ không tạo áp lực về thành tích mà chỉ động viên mình học tập nghiêm túc, sống tử tế và dám đi con đường mình chọn. Chính sự hy sinh và động viên thầm lặng ấy đã trở thành động lực lớn nhất”, Hà chia sẻ.

Khoảnh khắc nữ Thủ khoa Đinh Thị Thu Hà đại diện sinh viên toàn khóa phát biểu

﻿tại lễ tốt nghiệp Trường Kinh tế - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Trong suốt 4 năm đại học, Thu Hà không chỉ tập trung vào việc học mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện. Những trải nghiệm này giúp cô nhận thức rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng. Từ đó, Hà nhen nhóm lý tưởng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không chỉ để rèn luyện bản thân mà còn để có nhiều cơ hội cống hiến cho xã hội.

Thu Hà vinh dự đạt đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường” 3 năm liên tiếp 2021-2024 và “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp trường” năm học 2023 - 2024.

Để đạt được thành tích học tập ấn tượng, Thu Hà áp dụng phương pháp học tập: gắn lý thuyết với thực tế. Những trải nghiệm thực tế giúp cựu nữ sinh HaUI nắm vững kiến thức và tự tin hơn khi làm bài tập hay đi thi. Bên cạnh đó, việc rèn thói quen tự hệ thống lại bài học bằng sơ đồ tư duy giúp Thu Hà tiết kiệm thời gian ôn tập và luôn nắm chắc ý chính của bài.

Nữ sinh ghi dấu ấn đặc biệt với Giải nhất NCKH năm 2024-2025.

Dù là một “học bá”, Thu Hà cũng không tránh khỏi những lúc khó khăn trong học tập. Giai đoạn thử thách nhất đối với cô là khi Thu Hà phải cân bằng giữa việc học trên trường và công việc làm thêm tại một trung tâm tiếng Anh. Từng có lúc, vì đi làm quá nhiều mà việc học bị ảnh hưởng. Hà nhận ra: “Nếu không sắp xếp thì sẽ không thể duy trì lâu dài”. Từ đó, Thu Hà bắt đầu lập kế hoạch chi tiết từng ngày, ưu tiên việc học trước rồi mới sắp xếp giờ làm thêm.

Sự nỗ lực trong suốt 4 năm đại học mang đến cho Thu Hà nhiều “trái ngọt” xứng đáng.

Không chỉ vậy, việc nghiên cứu khoa học cũng đặt ra nhiều thử thách. “Khó khăn nhất là khi tìm ý tưởng và phương pháp nghiên cứu. “Có những lúc mình gần như bế tắc. Sau đó, mình nhận ra điều quan trọng là phải liên tục trao đổi với giáo viên, chủ động tìm kiếm tài liệu và không ngừng thử nghiệm”, Thu Hà nói. Sự kiên trì và nghiêm túc đã mang lại “trái ngọt” với ba giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp trường và một bài báo khoa học quốc tế.

Thành công này thôi thúc cô nghiêm túc hơn với con đường đã chọn. “Mình muốn dành thành tích này để tri ân bố mẹ, thầy cô và bạn bè. Đây cũng là lời nhắc nhở để bản thân tiếp tục cố gắng hơn nữa”, Thu Hà tâm sự. Cựu thủ khoa HaUI đặt mục tiêu sẽ tập trung phát triển công việc kinh doanh online một cách bài bản, từng bước xây dựng một thương hiệu riêng.

Thu Hà xuất sắc đạt Giải nhất cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2024”.

Danh hiệu thủ khoa không phải là đích đến cuối cùng, mà giống như một dấu mốc ý nghĩa đối với Thu Hà. “Mình muốn dành thành tích này để tri ân bố mẹ, thầy cô và bạn bè. Thành tích này không làm thay đổi kế hoạch tương lai, mà càng thôi thúc mình nghiêm túc theo đuổi con đường đã chọn và áp dụng những gì đã học vào thực tế công việc, đặc biệt là trong kinh doanh”, nữ thủ khoa HaUI tâm sự.

Thu Hà cũng gửi gắm đến người trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên: “Hãy tận dụng thời gian học để vừa trau dồi kiến thức, vừa trải nghiệm thực tế. Khi bắt đầu sớm, chúng ta sẽ có nhiều lợi thế hơn để biến ước mơ thành hiện thực. Đừng chờ mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu, hãy bắt đầu để mọi thứ dần hoàn hảo”.

Ảnh: NVCC