Hành trình tuyên truyền pháp luật qua 30 phiên tòa giả định của thủ khoa Nguyễn Hải Dương

SVO - Nguyễn Hải Dương (sinh năm 2003) là 01 trong 03 sinh viên đạt danh hiệu tốt nghiệp thủ khoa toàn khóa năm 2025 của Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP. Đà Nẵng. Không chỉ là danh hiệu thủ khoa cùng loạt giải thưởng từ Đoàn-Hội đến học thuật, Hải Dương còn gây ấn tượng đặc biệt với hành trình tổ chức 30 phiên tòa giả định để tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.

Nguyễn Hải Dương - sinh viên đạt danh hiệu tốt nghiệp thủ khoa toàn khóa năm 2025

﻿của Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP. Đà Nẵng.

Từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường, cậu sinh viên chuyên ngành Thanh tra (ngành Luật) đã mong muốn áp dụng hình thức truyền tải kiến thức pháp luật sinh động và dễ tiếp cận đến với cộng đồng. Năm 2022, khi tham gia cuộc thi “Phiên tòa giả định” và đạt danh hiệu “Thẩm phán xuất sắc nhất”, Dương nhận ra đây chính là hình thức phù hợp. “Phiên tòa giả định không chỉ diễn lại một vụ án. Nó giúp người xem hiểu rằng pháp luật không ở đâu xa mà hiện diện ngay trong đời sống hàng ngày. Mỗi hành vi đều có hậu quả pháp lý”, Dương chia sẻ.

Đội Diễn án do Dương làm Đội trưởng tổ chức phiên tòa giả định.

Trong những năm tháng sinh viên, Dương và Đội Diễn án đã đưa hình thức tuyên truyền pháp luật này đến nhiều trường học, cơ sở Đoàn, địa phương ở Quảng Nam (cũ) và Đà Nẵng với các chủ đề gần gũi: bạo lực học đường, phòng chống ma túy… Mỗi buổi diễn, hàng trăm học sinh, sinh viên vừa được “xem xử án” vừa được giải thích quy định pháp luật và cách phòng tránh vi phạm. Đề tài nghiên cứu khoa học “Ứng dụng mô hình phiên tòa giả định trong giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” của Dương đã giành giải Nhì cấp Học viện năm học 2024 - 2025.

Sinh ra trong một gia đình không khá giả, nhưng luôn đủ đầy tình thương, Dương trưởng thành từ tấm gương lao động bền bỉ, sống tử tế của ba mẹ. “Ba mẹ chưa từng dạy mình những điều lớn lao, nhưng cách họ âm thầm sống và nhẫn nại trước khó khăn và đó là bài học quý nhất dành cho mình”, Dương nói.

Nguyễn Hải Dương chụp ảnh với ba mẹ trong ngày tốt nghiệp.

Chọn ngành Thanh tra, Dương mong muốn góp phần gìn giữ công bằng xã hội. Dương tâm niệm: người làm, học Thanh tra không chỉ biết đúng sai theo quy định mà còn phải “thấu tình đạt lý”. Điều này được cậu sinh viên áp dụng không chỉ trong học tập mà cả trong các hoạt động cộng đồng.

Chia sẻ khoảnh khắc trở thành thủ khoa và đại diện sinh viên toàn trường phát biểu trong ngày tốt nghiệp, Hải Dương xúc động chia sẻ: “Khoảnh khắc ấy mình vừa xúc động, vừa biết ơn. Mình biết đó không chỉ là kết quả của riêng mình mà còn là thành quả của cả gia đình, thầy cô và những người đã đồng hành cùng mình suốt 4 năm qua. Đó là sự ghi nhận cho những đêm dài học tập, những lúc tưởng chừng mệt mỏi nhất nhưng vẫn cố gắng không bỏ cuộc. Với mình, danh hiệu thủ khoa không phải là điểm kết thúc mà là một dấu mốc đẹp để nhắc rằng: hành trình mình đã đi, dù có lúc mỏi mệt nhưng thật sự xứng đáng”.

Hải Dương đại diện sinh viên phát biểu trong ngày tốt nghiệp.

GS.TS. Nguyễn Quốc Sửu - Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công

﻿trao giấy khen cho 03 sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa.

Bên cạnh thành tích học tập đạt loại Giỏi, Dương giữ nhiều vai trò: Lớp trưởng, Ủy viên BCH Đoàn Phân hiệu, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ, Chủ nhiệm CLB Thanh niên vận động hiến máu, Đội trưởng Đội Diễn án. Điều Dương tự hào nhất không phải là số lượng giấy khen, thành tích đã đạt được mà là đã sống một thanh xuân “trọn vẹn” khi vừa học vừa cống hiến cho xã hội thông qua ngành học của mình. “Đảm bảo học tập tốt giúp mình tự tin hơn khi làm phong trào, còn phong trào cho mình kỹ năng sống, tư duy tổ chức và xử lý tình huống… Đó là những thứ không bài giảng nào thay thế được”, chàng thủ khoa bày tỏ.

Với các bạn sinh viên, Hải Dương gửi gắm: “Học ngành này không chỉ để biết luật mà để giữ gìn liêm chính. Có lúc bạn sẽ phải đặt mình vào vị trí người khác để hiểu vì sao sự việc lại như vậy. Nếu tin vào công lý và sự thật, con đường chúng ta đã chọn sẽ xứng đáng để đi đến cùng”.

