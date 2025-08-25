Sinh viên Thủy Lợi hóa thân người lính trong MV triệu view mới nhất của ca sĩ Tùng Dương

SVO - Từ giảng đường kỹ thuật đến trường quay nghệ thuật, các bạn sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi đã có trải nghiệm khó quên khi hóa thân thành đoàn quân ra trận trong MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của ca sĩ Tùng Dương - giọng ca gây tiếng vang với nhiều ca khúc 'hit' hiện nay.

20 sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi đã trải nghiệm cơ hội "có một không hai" khi tham gia vai diễn viên quần chúng trong MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Đây là sản phẩm âm nhạc mới nhất của ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Hóa thân thành những người lính trong đoàn quân ra trận, các bạn trẻ góp phần tái hiện ký ức hào hùng của dân tộc và tìm thấy cho mình những trải nghiệm quý giá trong hành trang vào đời.

Ca sĩ Tùng Dương cùng 20 diễn viên quần chúng Trường Đại học Thủy Lợi tại phim trường MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

“Hình ảnh người lính đẹp nhất khi quyết tử cho Tổ quốc”

Trong MV, ca sĩ Tùng Dương cùng ekip đã tái hiện khung cảnh chiến tranh với những đoàn quân tiến lên đầy khí thế. Sinh viên Thủy Lợi khoác tên mình bộ quân phục, chạy trong khói lửa với ánh mắt kiên định đã tạo nên những cảnh quay rất điện ảnh.

Sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi trong những cảnh quay hóa thân thành người lính.

Chia sẻ về quá trình làm việc với các bạn, Tùng Dương không giấu được sự bất ngờ và ngưỡng mộ: “Các bạn diễn viên thể hiện mà Dương tưởng như diễn viên chuyên nghiệp. Những đoàn quân chạy qua với tinh thần rất anh dũng, rất đẹp. Các bạn đã thể hiện được hình ảnh người lính luôn đẹp nhất khi họ sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đó là hình ảnh khiến ai cũng phải xúc động, bởi chính trong bi thương lại hiện lên vẻ đẹp bất tử.”

Ca sĩ Tùng Dương trong cảnh quay thể hiện ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Theo ca sĩ Tùng Dương, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã trở thành huyền thoại, là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ hôm nay. Anh chia sẻ thêm: “Chúng ta là một thế hệ sinh ra trong hòa bình, có cơ hội học tập, sáng tạo và tận hưởng tự do. Vì vậy, không bao giờ được quên ơn và luôn dành sự trân trọng tới những người anh hùng đã ngã xuống. Tiếp nối những giá trị ấy trong thời bình, mỗi người cần cống hiến bằng chính sức lực và nhân cách của mình.”

Sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi trong những cảnh quay hóa thân thành người lính.

Ca sĩ cũng bày tỏ niềm tin dành cho sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi - những bạn trẻ mà anh nhận xét là “thông minh, chịu khó, tâm hồn rộng mở và am hiểu lịch sử - xã hội”. “Tôi mong rằng, qua MV này, các bạn sẽ cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay: sống tử tế, học tập và cống hiến hết mình. Hãy viết tiếp câu chuyện hòa bình của cha anh, nhưng bằng chính tri thức, khát vọng và nhân cách của mình” – ca sĩ Tùng Dương.

Sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi trong những cảnh quay hóa thân thành người lính.

Sinh viên Thủy Lợi và “dấu ấn khó quên đời sinh viên”

Lần đầu đứng trước ống kính với vai trò diễn viên quần chúng, nhiều sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi vừa hồi hộp, vừa háo hức. Trần Vũ Anh Tuấn (66KTD2) cho biết: “Em cảm thấy rất vinh dự khi được gặp ca sĩ Tùng Dương và tự hào khi được góp phần nhỏ bé trong MV về đất nước nhân dịp đại lễ Quốc khánh 2/9. Hy vọng sản phẩm này sẽ lan tỏa tới nhiều khán giả, nhất là các bạn trẻ.”

Sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi trong những cảnh quay hóa thân thành người lính.

Điều khiến Anh Tuấn ấn tượng nhất sau trải nghiệm quý giá này là sự khác biệt giữa môi trường kỹ thuật quen thuộc và môi trường sáng tạo nghệ thuật: “Ở giảng đường kỹ thuật, mọi thứ đều rõ ràng, có công thức, có đáp án đúng sai. Nhưng trong nghệ thuật thì không có đáp án cố định. Tất cả phụ thuộc vào cảm xúc, sự sáng tạo và cách truyền tải.”

Sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi trong những cảnh quay hóa thân thành người lính.

Bài học mà Tuấn rút ra không chỉ là kỹ năng diễn xuất, mà còn là tinh thần chuyên nghiệp: “Mỗi cảnh quay chỉ vài giây nhưng ê-kíp mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Điều đó khiến cậu nhận ra, trong kỹ thuật cũng như nghệ thuật, sự tỉ mỉ và kiên nhẫn mới tạo nên giá trị lâu dài. Em học được cách trân trọng công sức tập thể và luôn cố gắng làm tốt nhất, dù chỉ ở một chi tiết nhỏ.”

Sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi trong những cảnh quay hóa thân thành người lính.

Cùng chung niềm tự hào, Trần Nam Anh (65KT) gọi trải nghiệm này là “dấu ấn khó quên trong quãng đời sinh viên”: “Được góp mặt trong MV của ca sĩ Tùng Dương, lại chính là ca khúc ‘Viết tiếp câu chuyện hòa bình’ mà em yêu thích từ lâu, thực sự là trải nghiệm đặc biệt. Khoảnh khắc đứng trước ống kính, em vừa hồi hộp vừa xúc động, nhưng trên hết là niềm tự hào dân tộc. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp.”

Nam Anh cũng nhận thấy sự kỷ luật trong môi trường nghệ thuật không hề thua kém môi trường kỹ thuật: “Điều quý giá nhất em học được chính là sự tự tin, khả năng làm việc dưới áp lực thời gian và biết dung hòa giữa tư duy logic của kỹ thuật với sự mềm mại của nghệ thuật. Điều này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc sau này.”

Khi nghệ thuật chạm tới trái tim sinh viên

Ca sĩ Tùng Dương trong cảnh quay thể hiện ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Tùng Dương tin rằng chính sự nhập vai của sinh viên sẽ giúp MV có sức lan tỏa mạnh mẽ: “Chúng ta vốn đã yêu nước rồi, nhưng khi bắt gặp hình ảnh của chính mình - những gương mặt sinh viên trẻ trung trong vai người lính - lòng yêu nước ấy sẽ được khơi dậy sâu sắc hơn. Nghệ thuật có thể chạm tới những gì tinh tế nhất trong tâm hồn, để mỗi người trẻ nhận ra trách nhiệm cống hiến cho Tổ quốc.”

Khi MV chính thức ra mắt, khán giả sẽ thấy trong từng khuôn hình không chỉ có câu chuyện lịch sử, mà còn là thông điệp thế hệ. Hình ảnh những “người lính sinh viên” Trường Đại học Thủy Lợi sẽ trở thành minh chứng cho sự tiếp nối: thế hệ trẻ hôm nay - trong hòa bình - vẫn luôn biết ơn quá khứ và sẵn sàng viết tiếp câu chuyện của đất nước bằng tri thức, khát vọng và sự dấn thân.

Ảnh: Thiện Nhân