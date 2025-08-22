Đường đến Á khoa và SSEAYP của chàng trai từng ‘học sai ngành’

SVO - Từ một chàng trai chọn sai ngành, Nguyễn Hoàng Đức Thịnh đã tạo ra những cú rẽ ngoạn mục trong cuộc đời khi quyết định “gap year” (năm tạm nghỉ) và chuyển trường, rồi trở thành Á khoa ngành Thiết kế đồ họa của Trường Đại học Hoa Sen. Không chỉ vậy, chàng trai này còn xuất sắc giành một vé trở thành đại biểu Việt Nam tại Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) năm 2026.

Nguyễn Hoàng Đức Thịnh (sinh năm 2000) thừa nhận rằng, trước đây, anh từng là một người “ai đặt đâu ngồi đó”. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh chọn theo học ngành Công nghệ thông tin chỉ vì nghĩ đó là con đường duy nhất để kiếm được nhiều tiền. Nhưng chỉ sau hai tháng, Thịnh nhận ra sự lạc lõng.

“Với mình, ‘gap year’ không đáng sợ lắm. Điều đáng sợ hơn là việc phải sống cả đời

﻿với thứ mình không thích,” Thịnh thẳng thắn chia sẻ

Đức Thịnh quyết định “gap year”, chủ động vừa học vừa làm để có một khoản tích lũy, chuẩn bị cho ‘cú rẽ’ sắp tới. Bất chấp những lo lắng từ người xung quanh, Thịnh vẫn chọn dừng lại một năm để nhìn sâu hơn và khám phá chính mình. “Nếu có thể chọn lùi một bước để tiến thêm ba bước thì đó là một khoản đầu tư rất xứng đáng”, anh khẳng định.

Khoảnh khắc ấn tượng của Đức Thịnh khi được vinh danh Á khoa ngành Thiết kế đồ họa.

Sau một năm “gap year” giàu trải nghiệm, Thịnh đã vượt ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Anh tham gia các trại giao lưu văn hóa quốc tế, gặp gỡ nhiều người hơn và nhận ra thế giới này đa dạng hơn gấp nhiều lần so với những gì anh được học ở trường.

Từ những chuyến đi và trải nghiệm ấy, anh đã ấp ủ hai dự án tâm huyết: Thổ địa - một nền tảng du lịch bền vững và Moving Vietnam - dự án thiết kế nhận diện thương hiệu. Thổ địa cũng chính là đồ án tốt nghiệp giúp anh đạt được danh hiệu Á khoa của Trường Đại học Hoa Sen.

Dự án “Thổ địa” đưa nam Á khoa đến nhiều giải thưởng lớn.

Nhớ lại hành trình chinh phục thành công tấm vé lên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP), Đức Thịnh cho biết, có ba yếu tố then chốt giúp anh ghi điểm tuyệt đối tại vòng tuyển chọn. Đó là nền tảng học thuật vững chắc, kinh nghiệm thực tế và sự tự tin cá nhân.

Đầu tiên, Thịnh cho rằng, việc sở hữu nền tảng học thuật vững chắc đóng vai trò quan trọng. Ngay từ khi nhen nhóm ý định ứng tuyển, anh đã tích cực tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của ASEAN và Nhật Bản. “Việc trau dồi kiến thức này đã giúp anh tự tin hơn khi tham gia các vòng thi”, chàng trai 10X nhấn mạnh.

Đức Thịnh tự tin thể hiện tại vòng tuyển chọn Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49 -

﻿chương trình ngoại giao thanh niên hằng năm lớn nhất khu vực

Tiếp theo, kinh nghiệm thực tế qua các hoạt động ngoại khóa là yếu tố không thể thiếu. Chàng Á khoa chia sẻ, anh đã tham gia nhiều dự án phi lợi nhuận và các trại giao lưu văn hóa quốc tế, đặc biệt là một trại ở Thái Lan. “Những hoạt động này tạo điều kiện để mình được tiếp xúc với sự đa dạng văn hóa. Việc làm quen với bạn bè từ nhiều vùng miền và văn hóa khác nhau đã giúp mình rèn luyện khả năng thích nghi, củng cố năng lực dần dần, từ trong nước ra quốc tế”.

Yếu tố cuối cùng giúp nam sinh ghi điểm là tài năng cá nhân và sự tự tin trên sân khấu. Vốn là một cây văn nghệ từ nhỏ, anh tự tin thể hiện khả năng ca hát của mình. Bên cạnh đó, Đức Thịnh cũng tận dụng chuyên ngành thiết kế để tham gia phần thi tài năng.

Cựu sinh viên trường Đại học Hoa Sen cũng góp mặt trong nhiều giải thưởng danh giá khác với chuyên môn thiết kế đồ họa.

Đến với Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2026, Đức Thịnh mong muốn mang đến hình ảnh người trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo, toàn diện và sẵn sàng hội nhập trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho các bạn trẻ đang loay hoay với lựa chọn ngành nghề, Thịnh nhấn mạnh: “Hãy chọn điều bạn thật sự thích, và hãy cho mình thật nhiều cơ hội để lao ra và thử. Lúc đó bạn sẽ biết rất rõ, còn hơn là mình cứ ngồi nhà suy nghĩ”.

(Ảnh: NVCC)