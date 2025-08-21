Nữ sinh Học viện Tài chính giành ‘cú đúp’ tốt nghiệp Thủ khoa và Sinh viên xuất sắc toàn khóa

SVO - Với bảng thành tích ấn tượng, Đào Hương Trà sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Tài chính – đã xuất sắc trở thành Thủ khoa tốt nghiệp khóa 2021–2025, đồng thời là Sinh viên xuất sắc toàn khóa. Cô ghi dấu với nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học, học bổng danh giá, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Á quân Festival Chuyển đổi số 2024 và là lớp trưởng năng động suốt 4 năm học.

Từ đam mê đến nỗ lực bền bỉ

Sinh năm 2003 tại Quảng Ninh, Đào Hương Trà – sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế, Học viện Tài chính – đã khẳng định mình khi trở thành Thủ khoa tốt nghiệp khóa 2021–2025 và đồng thời đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc toàn khóa.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Hương Trà bộc bạch: “Ngay khi bước vào giảng đường, mình đã tự đặt ra định hướng rằng học không chỉ dừng lại ở việc ‘học để qua môn’, ‘học để có cái bằng’, mà là thật sự học để nắm chắc kiến thức, phát triển kỹ năng và chuẩn bị cho tương lai”.

Hương Trà – Thủ khoa tốt nghiệp khóa 2021–2025, đồng thời là Sinh viên xuất sắc toàn khóa.

Không chỉ nổi bật ở kết quả học tập, Hương Trà còn đam mê nghiên cứu khoa học. Cô từng đạt Giải Nhì Nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2024–2025. Trong quá trình làm đề tài, Hương Trà và nhóm nghiên cứu từng gặp khó khăn lớn khi tiếp cận số liệu từ doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn vì rào cản bảo mật.

“Chính thách thức này khiến nhóm phải chủ động tìm kiếm nguồn dữ liệu công khai, đồng thời tự giả lập một số tình huống để kiểm thử mô hình” – Trà nhớ lại. Dù kết quả chưa thật sự hoàn thiện, nhưng trải nghiệm ấy giúp cô học được cách linh hoạt thích ứng, thấm thía giá trị của dữ liệu thực tế và hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc gắn kết nghiên cứu khoa học với nhu cầu xã hội.

Nữ thủ khoa chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên khỏe cấp Thành phố”

Ngay năm nhất, cô đã mạnh dạn viết và trình bày hai tham luận tại hội thảo khoa học cấp khoa. Trà chia sẻ: “Ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học, mình đã mang trong mình sự tò mò và mong muốn thử sức với những điều mới mẻ, nên việc tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học đến với mình rất tự nhiên. Việc viết tham luận và báo cáo tại hội thảo khoa học không chỉ giúp mình đào sâu kiến thức mà còn rèn luyện tư duy phản biện và kỹ năng nghiên cứu”.

Đối với Trà, động lực quan trọng nhất đến từ sự khích lệ và đồng hành tận tình của các thầy cô trong khoa, đặc biệt là cố vấn học tập - cô Hoàng Thị Thanh Liễu. Chính sự hỗ trợ ấy đã giúp cô thêm tự tin, mạnh dạn tham gia vào các hoạt động học thuật dù còn nhiều bỡ ngỡ, biến quãng thời gian đại học trở thành hành trình ý nghĩa với nhiều cơ hội rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm.

Không chỉ nổi bật trong học tập và nghiên cứu, cô còn đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Học viện” và “Sinh viên khỏe cấp Thành phố”. Ngay từ năm nhất, cô cũng đảm nhận vai trò lớp trưởng và gắn bó với vị trí này suốt 4 năm, trở thành cầu nối giữa thầy cô và sinh viên, góp phần gắn kết tập thể.

Hương Trà chia sẻ phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học cùng các sinh viên trong khoa.

Trà cũng không ngừng mở rộng khả năng hội nhập thông qua việc tham gia diễn đàn, tọa đàm về kỹ năng và nghề nghiệp. Với cô, sự đồng hành từ Hội Sinh viên Học viện và những định hướng cụ thể từ các kênh truyền thông của Hội đã giúp bản thân xây dựng lộ trình rèn luyện rõ ràng và đạt mục tiêu trở thành “Sinh viên 5 tốt”.

Từ Á quân Festival Chuyển đổi số đến hành trình chinh phục học bổng lớn

Năm 2024 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình sinh viên của Hương Trà khi cô xuất sắc giành ngôi Á quân Festival Chuyển đổi số. Với Trà, đây không chỉ là một giải thưởng, mà còn là trải nghiệm quý giá để hiểu rõ hơn vai trò của sinh viên trong kỷ nguyên số. “Điều đó giúp mình nhận ra rằng sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý, đặc biệt với nền tảng kết hợp công nghệ và tài chính – kế toán, có thể trở thành ‘cầu nối’ giúp doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào quản lý tài chính, tối ưu hóa quy trình và ra quyết định dựa trên dữ liệu” – Trà chia sẻ.

Không dừng lại ở các cuộc thi học thuật, Hương Trà còn gặt hái nhiều dấu ấn khác khi liên tiếp giành được học bổng Vietinbank và học bổng Quỹ phát triển giáo dục Tâm – Tài – Chính. Cô xem đây là niềm tự hào và là nguồn động viên to lớn.

Cô cũng không quên gửi lời biết ơn tới thầy cô trong khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Học viện Tài chính – những người đã đồng hành, định hướng và tiếp thêm sự tự tin để cô mạnh dạn chinh phục các học bổng lớn. Theo Hương Trà, để đạt được học bổng, sinh viên cần xây dựng nền tảng học tập vững chắc, nhưng điểm số cao thôi là chưa đủ. “Các bạn nên tham gia hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng mềm và chuẩn bị hồ sơ chu đáo. Quan trọng nhất là hãy thể hiện câu chuyện và động lực cá nhân của mình một cách chân thật, khi đó hội đồng xét duyệt chắc chắn sẽ nhìn thấy khát vọng vươn lên của bạn”, cô bày tỏ.

Kiên nhẫn với hành trình để tìm ra con đường ý nghĩa

Kết thúc 4 năm đại học với nhiều thành tích nổi bật, Hương Trà đang cố gắng trên hành trình trở thành chuyên gia phân tích dữ liệu. Với cô, chặng đường phía trước không chỉ là vận dụng kiến thức đã học, mà còn là quá trình không ngừng thử thách và rèn luyện bản thân.

Chia sẻ về định hướng nghề nghiệp, Hương Trà bày tỏ: “Mình hiểu rằng môi trường làm việc thực tế đòi hỏi nhiều hơn lý thuyết – từ tư duy phản biện đến kinh nghiệm xử lý tình huống. Vì thế, bên cạnh SQL, Python, mình đang học thêm Power BI và tham gia các khóa chuyên sâu về phân tích dữ liệu. Mình mong muốn dùng sức mạnh của dữ liệu để giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và ra quyết định hiệu quả hơn”.

Hương Trà cùng nhóm sinh viên lớp CQ59_41.04 và cô cố vấn học tập Hoàng Thị Thanh Liễu.

Bên cạnh đó, Trà còn nhấn mạnh đến bài học về sự kiên nhẫn trong hành trình tìm kiếm chính mình. “Hãy kiên nhẫn với hành trình của bản thân. Mỗi người có một xuất phát điểm và tốc độ phát triển khác nhau, vì vậy đừng lo lắng nếu chưa tìm thấy câu trả lời ngay lập tức. Quan trọng là dám thử, dám trải nghiệm và không ngừng học hỏi. Những lúc bối rối hay thậm chí thất bại lại chính là cơ hội để trưởng thành và tìm ra con đường thực sự ý nghĩa”.

(Ảnh: NVCC)