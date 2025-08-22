Cô Lớp trưởng ươm mầm ước mơ trở thành luật sư từ cao nguyên Lâm Đồng

SVO - Từ một cô bé lớn lên ở vùng cao nguyên Lâm Đồng, Võ Thị Tường Vi đang từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành luật sư, mang công lý đến cho những người yếu thế. Hiện Tường Vi là một “lớp trưởng năng nổ” của lớp LHK48A tại trường Đại học Đà Lạt. Không chỉ nỗ lực học tập, mà Tường Vi còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tự tin khẳng định bản thân trên con đường đầy thử thách.

Võ Thị Tường Vi (sinh năm 2006, lớn lên tại Lâm Đồng) hiện đang là sinh viên chuyên ngành Luật học tại trường Đại học Đà Lạt. Với vai trò lớp trưởng lớp LHK48A, Tường Vi không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện bản thân, nuôi dưỡng ước mơ trở thành một luật sư giỏi, mang công lý đến cho những người cần sự giúp đỡ. Hành trình của Tường Vi bắt đầu từ những thước phim về luật sư và những vụ án đòi lại công bằng, nhen nhóm trong cô một khát khao mãnh liệt về sự công bằng và chính trực.

Ước mơ của Tường Vi không chỉ dừng lại ở việc trở thành một luật sư, mà còn là được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, nơi cô có thể phát huy hết năng lực và kiến thức đã được học tại trường. Hiện tại, Tường Vi cũng đang tập trung xây dựng cho bản thân một nền tảng kiến thức vững chắc, chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Khi mới bước chân vào giảng đường đại học, Tường Vi đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Sự vui vẻ, hòa đồng và thân thiện của thầy cô, bạn bè đã giúp cô cảm thấy thoải mái và tự tin hơn.

Tường Vi đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy chủ nhiệm Nguyễn Văn Hùng, người luôn giúp đỡ và tạo điều kiện cho cô trên con đường trưởng thành. Sự tin tưởng và giao trọng trách lớp trưởng của thầy Hùng là nguồn động lực lớn lao để Tường Vi cố gắng hơn nữa. Cô chia sẻ: "Điều mình cảm thấy tự hào và ý nghĩa nhất, có lẽ là được thầy chủ nhiệm tin tưởng, giao trọng trách làm lớp trưởng và quản lý lớp, giúp lớp đi lên”.

Tuy nhiên, cuộc sống xa nhà luôn là một thử thách lớn đối với các bạn sinh viên và Tường Vi cũng không ngoại lệ. Những ngày đầu đi học, cô cảm thấy cô đơn và nhớ nhà. Tường Vi tâm sự: "Khó khăn và thử thách của mình đó chính là những lúc xa nhà. Thời gian đầu không có ba mẹ ở bên cạnh khiến mình rất nhớ nhà và thấy rất tủi thân. Về sau, mình đã học được cách tự chăm sóc bản thân, tham gia vào nhiều hoạt động ở trường. Khi ấy, mình đã có thể vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực và trở nên tự lập hơn”.

Trong suốt những năm học Trung học phổ thông, Tường Vi luôn là Học sinh Giỏi. Cô tích cực tham gia các hoạt động xã hội như đi thiện nguyện ở Đam Rông và Đoạt Giải Khuyến khích Khoa học kỹ thuật năm 2021.

Sau khi bước chân vào đại học, Tường Vi tiếp tục gặt hái được những thành công. Ngay từ năm nhất, cô đã nhận được học bổng từ nhà tài trợ. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động như: Tiếp sức mùa thi 2025 và thử sức với vai trò MC của khoa.

Với khát vọng cống hiến và sự nỗ lực không ngừng, Tường Vi đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho tương lai. Hiện tại, Tường Vi đang được xét lý lịch kết nạp Đảng, cô mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng và tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại Giỏi. Sau đó, được làm công việc mà bản thân yêu thích.

Một câu nói yêu thích của Tường Vi: "Chỉ cần không ngừng cố gắng, sớm muộn gì bạn cũng sẽ đến được nơi mình mong muốn". Câu nói này luôn là nguồn động lực to lớn, giúp Tường Vi vượt qua những khó khăn, thử thách và tiếp tục theo đuổi ước mơ.

