Nam sinh khoa Pháp là biên đạo MV ‘Viết tiếp câu chuyện hoà bình’ bằng 13 ngôn ngữ

SVO - Những ngày qua, Trường Đại học Hà Nội (HANU) đã ra mắt MV ca nhạc ‘Viết tiếp câu chuyện hòa bình’ hát bằng 13 thứ tiếng, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Biên đạo của sản phẩm âm nhạc độc đáo này là Hiếu Minh, sinh viên năm hai khoa Tiếng Pháp.

Nguyễn Minh Hiếu (Hiếu Minh) sinh năm 2004, quê Phú Thọ, là sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp, khoa Tiếng Pháp, đồng thời là Trưởng ban Văn nghệ trực thuộc Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Nội (HANU). Hiếu chính là biên đạo của video ca nhạc Viết tiếp câu chuyện hoà bình bằng 13 thứ tiếng của HANU, đồng thời góp một vai diễn nhỏ trong MV này.

Biên đạo trẻ Hiếu Minh đóng một vai nhỏ trong MV.

Bên cạnh năng khiếu và đam mê nghệ thuật múa, Hiếu đã hoàn thành khóa ngắn hạn Kỹ năng Biên đạo múa tại Học viện Múa Việt Nam. Ngoài giờ học, cậu làm thêm công việc biên đạo múa, dựng và tập bài cho nhiều chương trình, sự kiện, để trang trải sinh hoạt phí lẫn tích lũy kinh nghiệm.

Trước đó, giảng viên và sinh viên HANU đã ra mắt MV ca nhạc Viết tiếp câu chuyện hoà bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Với ‘đặc sản’ ngoại ngữ, ca khúc được thầy trò HANU chuyển ngữ và thể hiện bằng 13 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Italy và Thái Lan. MV đang thu hút hàng chục nghìn lượt xem, yêu thích và chia sẻ nhiệt tình trên mạng xã hội.

Trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Hiếu cho biết: “Mình rất vui khi thấy MV được đón nhận và lan tỏa được thông điệp hoà bình. Khi được giao nhiệm vụ, mình đã rất hồi hộp và sợ rằng nếu làm sai sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường và công sức của cả ekip. Khi đọc các bình luận tích cực của mọi người, mình mới thở phào nhẹ nhõm”.

Để chuẩn bị cho dự án nghệ thuật này, Hiếu đã được phòng Công tác sinh viên liên hệ để tham gia nhóm sản xuất từ đầu tháng 6. Sau đó, Hiếu và cả nhóm mất khoảng một tháng để lên ý tưởng lớn, kịch bản chi tiết, tìm kiếm bối cảnh và phục trang.

Ý tưởng của MV xuất phát từ mong muốn sử dụng ngôn ngữ như một công cụ để lan tỏa khát vọng hòa bình của tuổi trẻ Việt Nam đến với thế giới. Trong ba năm gắn bó với Ban Văn nghệ Đoàn - Hội HANU, Hiếu đã biên đạo cho nhiều chương trình nghệ thuật của nhà trường, chủ yếu là các tiết mục mang âm hưởng dân gian đương đại, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

Vinh hạnh và tự hào khi thấy tên mình ở phần danh đề (credits) cuối video.

MV được bấm máy vào cuối tháng 7, với nhiều cảnh quay được thực hiện tại các địa danh mang tính biểu tượng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chùa Một Cột, Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Tây. Còn có các địa điểm phù hợp với đoạn hát bằng các ngoại ngữ như Nhà hát Lớn (tiếng Pháp), Hội quán Phúc Kiến (tiếng Trung), Lotte Mall (tiếng Hàn), Slavic Tea House (tiếng Ba Lan), Casa Italia - Trung tâm Văn hoá Ý.

Là biên đạo của MV, Hiếu phải có mặt tại hậu trường các cảnh quay studio trong nhà lẫn ngoại cảnh. Có những ngày, cậu rong ruổi cùng đoàn từ sáng đến chiều tối, cũng có những địa điểm quay khi đến lại không được quay, nên cậu và cả đoàn phải nhanh trí tìm phương án khác. Hoặc như cảnh quay ở quán cà phê phong cách Đông Âu cho đoạn hát tiếng Ba Lan, kịch bản ban đầu là một kiểu nhưng khi quay mới thấy khó nối, nên phần chuyển cảnh sau đó hoàn toàn phải nhờ editor xử lý.

Nhiệm vụ của Hiếu là hỗ trợ quay phim, đạo diễn, theo sát để sắp xếp các đội hình cho đúng với kịch bản, cũng như hỗ trợ các ‘ca sĩ’ diễn xuất sao cho thật tự nhiên trước ống kính. Ngoài ra, Hiếu còn phụ trách phần hình ảnh chung, làm sao cho tổng thể nhìn cân đối nhất. Bên cạnh đó, phần trình diễn của tiếng Thái, tiếng Hàn cũng được nhóm sinh viên đam mê văn hóa tự chủ động phụ trách vũ đạo riêng để tăng phần sinh động cho MV.

Hiếu Minh (áo đen) tại hậu trường thực hiện MV.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của Hiếu là cảnh quay tại sân bóng HANU. Cảnh quay sử dụng flycam để ghi lại khoảnh khắc các cựu chiến binh, giảng viên và sinh viên cùng xếp thành hình trái tim, trong khi một em nhỏ tung cánh chim bồ câu - biểu tượng của hòa bình.

“Đó là ngày quay cuối đúng hôm Hà Nội nắng gay gắt. Chú chim bồ câu được chúng mình mua ở một cửa hàng thú cưng. Khi em diễn viên nhí thả ra, nó không bay vút cao như mình hình dung, mà chỉ bay tà tà lượn quanh. Cảnh quay ấy phải lặp đi lặp lại, khiến mình vừa sốt ruột, vừa lo lắng sợ nó vỗ cánh bay mất”, Hiếu nhớ lại.

Vì không tham gia vào khâu hậu kỳ, Hiếu chỉ được xem bản hoàn chỉnh của MV khi đăng tải. Với cậu, đó là cảm giác vừa hồi hộp thấy hình ảnh của mình lên sóng và tên của mình xuất hiện ở cuối video, vừa là một bất ngờ nho nhỏ đáng chờ đợi.

Hiếu Minh (đứng giữa hàng 2) cùng các cựu chiến binh, giảng viên, sinh viên và em nhỏ

﻿ góp mặt trong MV.

Với Hiếu, đây chắc chắn là một trải nghiệm quý giá, không chỉ giúp cậu trưởng thành hơn trong nghề mà còn góp phần nhỏ bé vào thành công chung của MV. Sau 2 ngày đăng tải, MV Viết tiếp câu chuyện hoà bình phiên bản 13 ngôn ngữ hiện đã thu hút hơn 70 nghìn lượt xem trên Youtube và nhận về vô số lời khen ngợi, bình luận tích cực.

