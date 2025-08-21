Chuyến đi bước ngoặt của thủ khoa phát biểu tốt nghiệp bằng tiếng Anh

SVO - Trong bài phát biểu tốt nghiệp, Minh Thuỷ - thủ khoa ngành Quốc tế học (VNU-USSH), nhắc tới chuyến đi Hàn Quốc như bước ngoặt thời sinh viên. Trải nghiệm tại KAIST không chỉ mở rộng tầm nhìn học thuật mà còn giúp cô hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa, trở thành một phần đáng quý trong hành trình trưởng thành.

Bùi Minh Thuỷ, 22 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa ngành Quốc tế học (hệ chuẩn) của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-USSH) với điểm học tập 3.77/4.0. Cô gái Hải Phòng là đại diện các tân cử nhân phát biểu bằng tiếng Anh trong lễ tốt nghiệp của trường ngày 29/07 vừa qua.

Minh Thuỷ trong ngày tốt nghiệp đại học.

Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Minh Thuỷ cho biết: “Việc được chọn phát biểu bằng tiếng Anh trước các đại biểu, thầy cô, phụ huynh và bạn bè khiến mình không khỏi hồi hộp.

Mình đã luyện tập nhiều lần, chỉnh sửa nội dung và phát âm để truyền tải thông điệp một cách tự tin, rõ ràng nhất. Khoảnh khắc đứng trên sân khấu, mình vừa run vừa xúc động nhưng hơn hết là cảm giác tự hào. Đây chắc chắn là một cái kết trọn vẹn và đáng nhớ cho quãng đời sinh viên”.

Thuỷ được vinh danh thủ khoa tại Lễ trao bằng cử nhân của VNU-USSH đợt tháng 7/2025.

Bốn năm trước, Thuỷ chọn ngành Quốc tế học của VNU-USSH là nguyện vọng 1 bởi niềm đam mê lịch sử và mong muốn trải nghiệm những miền đất mới. Từ những bài học lịch sử, Thuỷ nhận ra rằng tri thức về các nền văn hoá và ngôn ngữ khác nhau mang một sức mạnh diệu kỳ: kết nối con người, xoá bỏ mâu thuẫn, ngăn ngừa xung đột, cũng như giúp nuôi dưỡng tư duy đa chiều của mỗi cá nhân.

Là sinh viên chuyên ban Quan hệ quốc tế, Thuỷ có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và giao lưu quốc tế. Cô từng là Phó Chủ nhiệm kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức đối ngoại Câu lạc bộ Ngọn lửa tuổi 20 của trường, Phó Bí thư Liên chi Đoàn của khoa, đại biểu chương trình Lancang Mekong Youth Online 2023 do Đại học Phục Đán (Trung Quốc) tổ chức.

Một số hoạt động và thành tích đáng nhớ thời sinh viên của Thuỷ.

Đặc biệt là chuyến đi theo chương trình nghiên cứu mùa hè NEREC Summer Fellows Program 2024 tại Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (Korean Advanced Institute Science Technology - KAIST), do Trung tâm nghiên cứu và giáo dục không phổ biến vũ khí hạt nhân (Nuclear Non-Proliferation Education & Research Center - NEREC) thuộc KAIST tổ chức và được tài trợ bởi các quỹ của Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Theo thông tin từ khoa Quốc tế học, Thuỷ là học viên nhỏ tuổi nhất tại khóa học dài 5 tuần này. Với Thuỷ, đáng nhớ nhất có lẽ là chuyến đi thực địa tại thủ đô Seoul khi được đến thăm tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Nhà Xanh - nơi ở và làm việc chính thức của các đời tổng thống Hàn Quốc, những địa điểm mà trước đây cô chỉ được xem qua TV.

Thuỷ trong chuyến tham quan thủ đô Seoul.

Theo tân thủ khoa, được học tập và nghiên cứu tại môi trường học thuật hàng đầu thế giới như KAIST là một bước ngoặt quan trọng. Điều này không chỉ giúp Thuỷ trưởng thành về chuyên môn, mà còn khơi dậy trong em một khát vọng lớn hơn, khát vọng được góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển hơn, hiện đại hơn, nhưng vẫn giàu tính nhân văn.

Nữ sinh chia sẻ, để trúng tuyển vào các chương trình quốc tế như NEREC hay Mekong Youth, yếu tố then chốt mà cô hướng đến là sự phù hợp giữa bản thân và chương trình. Không chỉ phù hợp về chuyên ngành mà còn về mục tiêu, giá trị cá nhân và định hướng phát triển lâu dài.

Thuỷ luôn dành thời gian để tìm hiểu kỹ các thông tin như điều kiện tham gia, hồ sơ yêu cầu, thời hạn nộp và tiêu chí lựa chọn. Nếu thấy cơ hội, cô nộp hồ sơ ngay mà không ngần ngại, bởi tin rằng sự chủ động và kịp thời có ý nghĩa rất lớn. “Quan trọng là phải kiên trì thử sức dù không phải lúc nào cũng thành công ngay từ lần đầu”, Thuỷ cho biết.

Thuỷ trong các hoạt động học thuật tại KAIST - ngôi trường thuộc xếp hạng 53 đại học

﻿ tốt nhất thế giới (QS Ranking 2026).

Những môn học mang tính liên ngành cũng giúp Thuỷ mở rộng tư duy, góc nhìn, giúp cô tự tin hơn khi ứng tuyển các chương trình quốc tế. Trong đó, Thuỷ rất thích môn Nhập môn Quan hệ quốc tế và Đàm phán quốc tế. Ở môn Đàm phán quốc tế, cô đã có cơ hội trải nghiệm một buổi đàm phán mô phỏng như thật, qua đó rèn luyện kỹ năng thương lượng và xử lý tình huống.

Bên cạnh đó, Thuỷ cũng đăng ký học thêm môn Hỗ trợ quốc tế của chuyên ban Nghiên cứu phát triển quốc tế tại khoa. Cô nhận ra đây là một lĩnh vực rất thú vị, đặc biệt khi kết hợp với kiến thức quan hệ quốc tế, giúp cô mở rộng góc nhìn về hợp tác và phát triển toàn cầu.

Ý tưởng nghiên cứu từ chuyến đi Hàn Quốc cũng giúp Thuỷ phát triển thành công trình nghiên cứu khoa học giành giải cấp trường và khóa luận tốt nghiệp đạt điểm tuyệt đối 10/10. Đề tài có tên Chuẩn mực trong quan hệ quốc tế: Phân tích trường hợp Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) do Tiến sĩ Lê Lêna hướng dẫn.

Thuỷ và giảng viên hướng dẫn - Tiến sĩ Lê Lêna, trong ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Trong quá trình thực hiện đề tài, Thuỷ đã hệ thống hóa các lý thuyết liên quan đến chuẩn mực quốc tế và vận dụng khung lý thuyết vòng đời chuẩn mực (norm life cycle) của Martha Finnemore và Kathryn Sikkink. Việc lựa chọn NPT cho phép cô phân tích cách một chuẩn mực quốc tế hình thành, lan tỏa và trở thành hành vi ràng buộc trong hệ thống quốc tế.

“NPT là một trường hợp điển hình thể hiện rõ sự đan xen giữa quyền lực, lợi ích quốc gia và các giá trị chung của cộng đồng quốc tế. Trong quá trình nghiên cứu, mình nhận ra rằng ngay cả những chuẩn mực được chấp nhận rộng rãi cũng tồn tại khoảng cách giữa nguyên tắc và thực tiễn, đặc biệt là sự bất cân xứng giữa các quốc gia sở hữu và không sở hữu vũ khí hạt nhân”, Thuỷ nói.

Bên cạnh đó, điều mà Thuỷ ấn tượng nhất sau chuyến đi là tình bạn bền chặt với các bạn học viên từ nhiều quốc gia khác nhau. Mọi người vẫn duy trì những buổi reunion call để chia sẻ, ôn lại kỷ niệm và cập nhật cuộc sống của nhau.

Sau tốt nghiệp, hiện Thuỷ là trợ lý dự án tại một tổ chức phi chính phủ. Đây là cơ hội để cô rèn luyện thêm tư duy nghiên cứu, kỹ năng phân tích và mở rộng kiến thức chuyên môn. Khi kết thúc dự án, cô sẽ dành thời gian tập trung cải thiện trình độ ngoại ngữ và trau dồi các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị hồ sơ nộp học bổng du học.

Thuỷ muốn tiếp tục học ngành Quan hệ quốc tế ở bậc cao hơn.

Mục tiêu dài hạn của tân thủ khoa là theo đuổi con đường nghiên cứu và giảng dạy. Thuỷ quan tâm đến các vấn đề liên quan đến an ninh quốc tế và quyền lực mềm, cách các quy tắc, hiệp ước và cơ chế quốc tế có thể vừa thúc đẩy hợp tác, vừa phản ánh những xung đột lợi ích sâu xa giữa các quốc gia. Cô cũng muốn nghiên cứu sâu hơn về vai trò của các quốc gia đang phát triển trong việc thúc đẩy một trật tự quốc tế công bằng hơn, từ đó đề xuất các cơ chế thực thi hiệu quả hơn cho những chuẩn mực quốc tế.

Như lời kết của bài phát biểu bằng tiếng Anh, Thuỷ đã khẳng định: “I believe each of us, in our own way, will help build a more prosperous, inclusive, and beautiful Vietnam” (Mình tin rằng mỗi người chúng ta, theo cách riêng của mình, sẽ góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, hòa nhập và tươi đẹp hơn).

Ảnh: NVCC