Đào Đình Thiện – Thủ khoa Kỹ thuật Hàng không USTH: ‘Đi để trở về, đóng góp cho ngành hàng không Việt Nam’

SVO - “Mình muốn đi để học hỏi, trải nghiệm, rồi trở về, đóng góp cho ngành hàng không Việt Nam” – Đào Đình Thiện, chàng thủ khoa “kép” ngành Kỹ thuật Hàng không và toàn khoá tốt nghiệp năm 2025 của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), chia sẻ với nụ cười ấm áp và ánh mắt quyết tâm.

Tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm GPA 18.09/20 cao nhất ngành Kỹ thuật Hàng không khóa 2022-2025, Thiện sở hữu “bộ sưu tập” học bổng ấn tượng: nhiều năm liền đạt học bổng Khuyến khích học tập của USTH, học bổng Odon Vallet 2024, học bổng thực tập GIFAS (Hiệp hội Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Pháp) tại ISAE-Supméca (Pháp) và mới đây nhất là học bổng GIFAS để theo học thạc sĩ tại trường hàng không dân dụng Pháp École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC).

Với Thiện, mỗi suất học bổng không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực học tập, mà còn là tấm vé mở ra cơ hội vươn tới trời Âu, chuẩn bị hành trang để trở về đóng góp cho ngành hàng không Việt Nam.

“Bến đỗ” cho đam mê nở rộ

Mỗi lần ra sân bay đi du lịch cùng gia đình, Thiện luôn bị cuốn hút bởi hình ảnh những “chú chim sắt” khổng lồ cất cánh trong sự phối hợp ăn khớp của phi công, kỹ thuật viên, nhân viên mặt đất và hệ thống điều hành không lưu.

Càng tìm hiểu, Thiện càng nhận thấy tiềm năng và nhu cầu thực tế của ngành hàng không Việt Nam. Trưởng thành trong bối cảnh ngành công nghiệp hàng không đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, với nhiều dự án nâng cấp, mở rộng sân bay tại Việt Nam và các hãng hàng không liên tục đầu tư hiện đại hóa đội tàu bay nhằm nâng cao hiệu suất phục vụ. Vì vậy, nhân lực ngành kỹ thuật hàng không – mắt xích then chốt đảm bảo an toàn cho những chuyến bay trở nên cấp thiết và có nhiều dư địa để bứt phá.

“Lĩnh vực này đang rất cần những kỹ sư và chuyên gia vừa am hiểu sâu về kỹ thuật, vừa nắm vững quy trình vận hành theo chuẩn quốc tế. Vì vậy, mình mong một ngày sẽ được góp mặt trong đội ngũ này”, Thiện chia sẻ.

Đào Đình Thiện - Thủ khoa tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Hàng không năm 2025.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Thiện xác định bản thân cần được đào tạo trong một môi trường đạt chuẩn quốc tế, nơi không chỉ cung cấp nền tảng khoa học – kỹ thuật vững chắc mà còn trang bị kiến thức toàn diện về quy chuẩn vận hành, luật lệ và an toàn hàng không đang được áp dụng trên thế giới. Cậu hiểu rằng, để trở thành một kỹ sư hàng không thì việc am hiểu những tiêu chuẩn này là điều bắt buộc, bởi đây là lĩnh vực mà sự chính xác là yếu tố sống còn.

Chính định hướng ấy đã dẫn Thiện đến với ngành Kỹ thuật Hàng không tại USTH. “Mình nhận thấy USTH có nhiều điểm lợi thế như là dự án hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, áp dụng hệ thống tín chỉ ECTS châu Âu, đảm bảo tính liên thông và tương thích với các trường đại học ở châu Âu”, Thiện cho biết. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo toàn diện, kết hợp hài hòa giữa các môn khoa học – kỹ thuật cơ bản như toán, vật lý, cơ học… với các học phần về vận hành hàng không, luật hàng không và quy trình an toàn, giúp sinh viên vừa nắm chắc lý thuyết vừa sẵn sàng ứng dụng vào thực tiễn.

Đặc biệt, USTH không chỉ là trường đại học duy nhất đến thời điểm này có thoả thuận hợp tác với Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) mà còn có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với trường Hàng không dân dụng Pháp École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), ngôi trường đào tạo hàng không uy tín bậc nhất của Pháp và châu Âu. Điều này trở thành điểm cộng quan trọng, củng cố quyết định của Thiện khi lựa chọn USTH trong hành trình học tập của mình

3 năm từng bước trưởng thành tại USTH

Luôn giữ vững phong độ top 1 suốt ba năm học, Thiện bật mí ‘bí quyết” của mình thực ra rất đơn giản: tập trung tối đa trong mỗi giờ học. Với cậu, mỗi tiết học trên lớp là cơ hội để tiếp thu, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với giảng viên khi kiến thức còn “nóng”. Theo Thiện, nếu bỏ lỡ “thời điểm vàng” này, quá trình tự học ở nhà sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn, đồng thời hiệu quả tiếp nhận kiến thức cũng giảm sút đáng kể.

Đào Đình Thiện trong phòng thí nghiệm Hàng không.

“Kiến thức học trên lớp sẽ là nền tảng để các bạn củng cố và mở rộng tìm hiểu thêm khi tự học ở nhà. Nếu làm tốt điều này, các bạn sẽ quản lý tốt hơn thời gian và sức lực trong suốt 3 năm học tại USTH”, Thiện cho biết.

Bên cạnh đó, Thiện hài hước chia sẻ mình không có câu thần chú hay mẹo học tập nào đặc biệt khi đứng trước thử thách trong học tập. Thay vào đó, cậu cố gắng nhìn nhận vấn đề một cách tổng quát, giữ sự tự tin, bình tĩnh để tránh những quyết định vội vàng, và không ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ giảng viên hoặc bạn bè khi gặp khó khăn.

Đào Đình Thiện và các bạn cùng lớp ngành Kỹ thuật Hàng không.

Thiện tự ví bản thân “như cá gặp nước”. Cậu trở nên cởi mở và tự tin hơn rất nhiều sau ba năm gắn bó cùng thầy cô và bạn bè. Những ngày đầu nhập học, cậu từng nghĩ mình sẽ chỉ tập trung hoàn toàn vào việc học, hạn chế tham gia các hoạt động tập thể để giữ “sự an toàn” trong vùng quen thuộc. Thế nhưng, chính môi trường cởi mở, khuyến khích sự gắn kết của USTH cùng sự động viên từ bạn bè và giảng viên đã giúp Thiện thay đổi.

“Mình gặp được những người bạn giúp mình bước ra khỏi ‘vỏ bọc’, cùng với những thầy cô luôn khích lệ và tin tưởng”, Thiện chia sẻ.

Bên cạnh việc học, Thiện chủ động tham gia các hoạt động thể thao của khoa như bóng đá và cầu lông. Dù kết quả thi đấu không phải lúc nào cũng xuất sắc, nhưng những khoảnh khắc sát cánh cùng đồng đội đã trở thành những kỷ niệm đẹp và ghi dấu một thời sinh viên sôi nổi. “Dù hiếm khi chiến thắng, thậm chí về “bét” nhưng chúng mình đều cảm thấy rất vui”, Thiện bày tỏ.

Đào Đình Thiện tại Diễn đàn Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2024.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất với Thiện là quãng thời gian tham gia Diễn đàn Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2024. Lần đầu tiên Thiện được trải nghiệm trọn vẹn quá trình nghiên cứu, từ lên ý tưởng, triển khai đến viết một bài báo khoa học và trình bày tại Hội thảo.

“Mình rất biết ơn thầy Phạm Duy An vì nhờ thầy mình nhận được cơ hội quý báu này. Từ trải nghiệm này, mình đã học hỏi được nhiều kỹ năng và mở cho mình nhiều cánh cửa mới, trong đó có cơ hội thực tập tại Pháp”.

Đi để trở về

Năm 2024, với thành tích học tập xuất sắc, Thiện trở thành một trong những sinh viên đầu tiên của USTH nhận học bổng thực tập GIFAS tại ISAE-Supméca (Pháp) – một trải nghiệm mà cậu gọi là “bước ngoặt xác nhận đam mê”.

“Bốn tháng thực tập tại Pháp giúp mình nhận ra mình thực sự yêu thích ngành này đến mức nào”, Thiện chia sẻ.

Làm việc trong môi trường đề cao trao đổi tri thức và khám phá khoa học, cậu có cơ hội tiếp cận quy trình nghiên cứu – kỹ thuật hiện đại, tích lũy kinh nghiệm quốc tế quý báu và nâng cao kỹ năng chuyên môn. Trải nghiệm này không chỉ củng cố niềm tin rằng cậu đã chọn đúng định hướng, mà còn khẳng định kỹ thuật hàng không chính là lĩnh vực mà Thiện muốn gắn bó và theo đuổi lâu dài.

Đào Đình Thiện trong thời gian thực tập tại Pháp.

Nối tiếp thành công, Thiện tiếp tục chinh phục học bổng GIFAS cho chương trình thạc sĩ tại ENAC khóa 2025–2027, chuyên ngành Aerospace Systems – Navigation and Telecommunication. Đây là lĩnh vực tập trung vào phát triển và ứng dụng các hệ thống vệ tinh phục vụ định vị, dẫn đường và điều khiển tự động, những công nghệ then chốt của hàng không hiện đại, có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay, tối ưu hóa hành trình và nâng cao hiệu quả vận hành.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, Thiện bật mí sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, nếu có cơ hội sẽ học tiếp tiến sĩ tại Pháp và tham gia làm việc trong ngành hàng không tại Pháp để tích lũy kinh nghiệm quốc tế, sau đó quay trở về Việt Nam đóng góp cho ngành hàng không Việt Nam.

Trước thềm lễ tốt nghiệp, Thiện gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô khoa Hàng không, những người đã dùng sự “nhiệt tình và tận tâm” để truyền cảm hứng cho Thiện trong suốt 3 năm học.

“Những thành quả mà em đạt được hôm nay đều có công sức và sự chỉ dẫn tận tình của các thầy cô. Con đường em đi tiếp theo chắc chắn cũng mang dấu ấn của sự dìu dắt này”.

Mặc dù lớn tuổi hơn các bạn trong lớp, nhưng Thiện luôn tìm thấy ở “những người bạn, người em” sự đồng điệu và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Với những người em cùng chung chí hướng tại Khoa Kỹ thuật Hàng không, Thiện gửi gắm lời nhắn đầy tình cảm:

“Anh sẽ không thể trân trọng và yêu quý ba năm tại USTH đến như vậy nếu như không được học chung với các em. Ở trong một tập thể đoàn kết, vui vẻ và nhiệt huyết như lớp mình, anh cảm thấy vô cùng may mắn khi được trải qua ba năm học tập và trưởng thành cùng các em”.