Thủ khoa ngành Nhật Bản học VJU và sở thích đổi màu tóc

SVO - Thời sinh viên, Quỳnh Anh, thủ khoa tốt nghiệp ngành Nhật Bản học, Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã thử gần hết các màu tóc nhuộm cơ bản. Với cô, sở thích này phản ánh một phần tính cách luôn muốn chinh phục những điều mới mẻ.

Tạ Quỳnh Anh, 22 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa ngành Nhật Bản học, Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-VJU) hồi tháng trước. Nữ sinh đã có hơn 7 năm gắn bó với ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản, từ khi là học sinh lớp Tiếng Nhật của trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội.

Quỳnh Anh nhận khen thưởng thủ khoa từ GS. TS. Furuta Motoo - Hiệu trưởng VJU

﻿và PGS. TS. Phạm Thị Thu Giang - Giám đốc chương trình cử nhân Nhật Bản học.

Đặt mục tiêu tốt nghiệp loại xuất sắc, Quỳnh Anh rất bất ngờ và tự hào khi trở thành thủ khoa. Cô cho rằng danh hiệu này một phần nhờ may mắn, bởi trong khoa có rất nhiều bạn học giỏi, năng động và luôn nỗ lực không ngừng. Nhưng đồng thời, cô cũng thấy vui và biết ơn vì những cố gắng của bản thân đã được ghi nhận.

Trong bốn năm, nữ thủ khoa giành được khoảng 10 học bổng các loại, từ học bổng ngân sách cho tới học bổng của các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. Các học bổng này giúp cô có thể tập trung hoàn toàn cho việc học. Bên cạnh loạt thành tích ấn tượng, cô còn được bạn bè nhớ đến với sở thích nhuộm tóc.

Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Quỳnh Anh cho biết: “Thời sinh viên, mình đã thử gần hết bảng màu nhuộm cơ bản, từ những màu rực rỡ như đỏ, cam, hồng đến những màu gam lạnh như xanh lá, xanh dương, tím. Đổi màu tóc là một cách để mình thể hiện cá tính và khám phá những khía cạnh khác nhau của bản thân.

Mỗi màu tóc mới đều là một trải nghiệm và một câu chuyện riêng. Có lẽ chính niềm yêu thích thay đổi này cũng phản ánh phần nào con người của mình - luôn muốn thử thách bản thân, dám bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những điều mới mẻ”.

Với Quỳnh Anh, mỗi lần nhuộm màu tóc mới là một lần thấy bản thân mình chẳng sợ đổi thay.

Quyết định chọn trường đại học của Quỳnh Anh có lẽ cùng từ sự táo bạo ấy. Khi đó, VJU là một ngôi trường mới, điểm trúng tuyển không cao nên khi được một người quen giới thiệu về ngành học, cô vẫn khá ngần ngại và không đặt nhiều kỳ vọng khi trúng tuyển. Nhờ sự năng động, không ngại dấn thân, cô đã gặt hái được vô số kỷ niệm đáng nhớ và nhiều thành tích nổi bật.

Quỳnh Anh tích cực tham gia nhiều chương trình trao đổi, cả online và offline với sinh viên các trường đại học danh tiếng của Nhật Bản như Đại học Waseda, Đại học Hyogo và Đại học Okayama. Những chương trình này không chỉ giúp rèn luyện ngoại ngữ, mở rộng thêm nhiều góc nhìn mà còn tạo nên những kết nối quốc tế ý nghĩa.

Vào năm cuối đại học, Quỳnh Anh có cơ hội đến Nhật Bản theo chương trình trao đổi sinh viên Sakura Science. Đây là chuyến đi vô cùng quý giá, khi lần đầu được tiếp xúc trực tiếp những điều mà cô đã miệt mài học tập và tìm hiểu suốt nhiều năm, giúp cô hiểu sâu sắc hơn về văn hoá, con người và xã hội Nhật Bản.

Quỳnh Anh (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) tham gia chương trình Sakura Science tại Đại học Okayama, Nhật Bản vào tháng 2/2025.

Trong số các học phần của ngành, Quỳnh Anh thích nhất môn Quản trị Nhật Bản bởi cách giảng dạy rất mới mẻ. Thay vì những bài giảng lý thuyết truyền thống, cô và các bạn được trao đổi trực tiếp với các đại diện lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp Nhật Bản lớn như Meiji, Honda hay Denso.

“Đó là những buổi chia sẻ rất giá trị. Chính những người đang trực tiếp vận hành doanh nghiệp đã mang đến cho chúng mình nhiều câu chuyện thực tế về sản phẩm, chiến lược và triết lý quản trị đặc trưng của Nhật Bản như Kaizen, Monozukuri hay Hitozukuri.

Mình còn được kiến tập trực tiếp tại các nhà máy sản xuất, được tận mắt quan sát quy trình làm việc và văn hóa doanh nghiệp tại chỗ. Những trải nghiệm đó giúp mình hiểu sâu sắc hơn về cách vận hành và tư duy của doanh nghiệp Nhật Bản, vốn là những điều mà sách vở khó có thể truyền tải trọn vẹn”, Quỳnh Anh nhớ lại.

Quỳnh Anh đại diện sinh viên phát biểu khi tham quan nhà máy của doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh Hưng Yên.

Có nền tảng từ thời phổ thông, tiếng Nhật vẫn là khó khăn lớn của cô. Yêu cầu đầu ra tương đương trình độ JLPT N2 nhưng không dừng lại ở việc học từ vựng hay ngữ pháp. Quỳnh Anh còn phải hiểu về văn hoá, lịch sử của ngôn ngữ, cũng như cách sử dụng kính ngữ và quy tắc giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp. Những nội dung này rất phức tạp và dễ gây nhầm lẫn nếu không được rèn luyện thường xuyên.

“Dù là môn học cốt lõi và tưởng chừng quen thuộc, nhiều khi mình thấy học tiếng Nhật còn căng thẳng hơn cả những môn chuyên ngành”, cô nhận xét.

Vào năm thứ ba, Quỳnh Anh lần đầu thử sức với nghiên cứu khoa học, làm tiền đề cho việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Mọi thứ từ cách đặt vấn đề, thu thập tài liệu, đến viết báo cáo đều rất mới và thử thách. Cô học được cách tư duy khoa học, làm việc hệ thống hay việc xử lý tình huống khi nhóm gặp khó khăn.

Dẫu kết quả không được như kỳ vọng, trải nghiệm đó thật sự là một bài học đáng quý. Cô nhận ra rằng không phải hoạt động nào cũng cần có thành tích cao mới là thành công, đôi khi chính quá trình tự mình vượt qua thử thách mới là điều giúp mình trưởng thành thật sự.

Một số thành tích hoạt động ngoại khóa của Quỳnh Anh.

Chọn định hướng Kinh tế và Quản lý, Quỳnh Anh thực hiện khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh với đề tài The Impact of Integrated Marketing Communication Strategy on Customer Loyalty toward the AEON Mall Brand in Hanoi (Ảnh hưởng của chiến lược truyền thông Marketing tích hợp đến lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu AEON Mall tại Hà Nội), dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Đỗ Thị Mỹ Trang, giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lý do chọn đề tài bởi Quỳnh Anh rất quan tâm đến lĩnh vực marketing, cụ thể là cách các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động và xây dựng thương hiệu tại thị trường Việt Nam. AEON Mall là một doanh nghiệp Nhật điển hình với chiến lược truyền thông bài bản nên cô thấy đây là một trường hợp thú vị để nghiên cứu.

Trong quá trình làm khóa luận, Quỳnh Anh không chỉ học thêm kiến thức học thuật về marketing, truyền thông hay hành vi khách hàng, mà còn là cách tổ chức, phân tích dữ liệu và viết học thuật, đặc biệt là cách tự quản lý tiến độ công việc trong một dự án dài hạn. Khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng nên quá trình xử lý và phân tích dữ liệu bằng phần mềm thống kê cũng là một trải nghiệm mới với cô.

“Làm khóa luận tốt nghiệp thực sự là quá trình ‘vừa học vừa lớn’. Nó không chỉ giúp mình hệ thống lại kiến thức sau bốn năm học, mà còn rèn cho mình sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và trách nhiệm với công việc”, Quỳnh Anh nói.

Nữ thủ khoa cá tính cùng bạn bè trong ngày tốt nghiệp.



Sau tốt nghiệp, Quỳnh Anh đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ để tiếp tục học thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) ngay tại Trường Đại học Việt Nhật. Cô muốn học sâu hơn về quản trị và mô hình doanh nghiệp Nhật Bản - lĩnh vực cô quan tâm và muốn theo đuổi lâu dài.

Quỳnh Anh cũng có kế hoạch du học Nhật Bản nếu có cơ hội, đặc biệt thông qua các chương trình học bổng nổi tiếng như MEXT hoặc JASSO. Trong tương lai, cô muốn làm việc trong các doanh nghiệp Nhật Bản hoặc theo hướng hợp tác Việt - Nhật.

Ảnh: NVCC