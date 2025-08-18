Xuất hiện bên Minh Tuyết, 'ca sĩ tỷ phú' Hà Phương muốn diện lại váy cưới cùng chồng kỷ niệm lại ngày trọng đại

SVO - Vừa hội ngộ cùng Minh Tuyết, ca sĩ Hà Phương đã chiếm trọn 'spotlight' khi khoe nhan sắc cuốn hút cùng thiết kế đầy tinh tế.

Xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện thời trang mới đây, giọng ca Hà Phương diện đầm dạ hội xuyên thấu màu nude, đính kết tỉ mỉ hàng trăm cánh bướm 3D lấp lánh. Thiết kế corset ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của nữ ca sĩ.

Bộ trang phục còn kết hợp phần chân váy bồng bềnh, mang lại vẻ đẹp như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Phụ kiện vương miện ngọc trai cùng hoa tai tinh tế càng tôn thêm nét kiêu sa, sang trọng.

Hà Phương đã sánh bước cùng em gái là ca sĩ Minh Tuyết đã tạo nên khoảnh khắc hội ngộ hiếm có trên thảm đỏ, khiến bầu không khí trở nên sôi động và đầy cảm xúc. Không chỉ xuất hiện với thần thái cuốn hút, Hà Phương còn bộc lộ sự hào hứng đặc biệt khi chiêm ngưỡng những thiết kế cưới trong bộ sưu tập.

Chưa dừng lại đó, "nữ ca sĩ tỷ phú" còn hài hước chia sẻ: “Dù đã lập gia đình, nhưng khi nhìn những thiết kế này, tôi vẫn thấy nao nức, giống như sống lại cảm giác cô dâu năm nào. Trong tương lai, chắc tôi cũng sẽ mặc lại váy cưới để cùng ông xã kỷ niệm lại ngày trọng đại của hai chúng tôi".

Không chỉ được biết đến là một giọng ca ngọt ngào với hàng loạt ca khúc trữ tình đi cùng năm tháng, Hà Phương còn ghi dấu ấn bởi hình ảnh người phụ nữ thành đạt với sống tinh tế và giàu lòng nhân ái.

Trở về Việt Nam trong những dịp đặc biệt, cô luôn khiến công chúng bất ngờ bởi sự chỉn chu và phong cách thời trang ngày càng đẳng cấp. Lần gần nhất cô về Việt Nam là thời điểm sau Tết để thực hiện dự án Mẹ và Quê hương để tri ân cha của cô là nhạc sĩ Trần Quang Hiển.