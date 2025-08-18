‘Bông hồng lai’ Mlee: 'Tôi ý thức rõ trách nhiệm của KOL/KOC trong việc lan tỏa thông tin tích cực'

SVO - Vừa qua, MLee cùng dàn nghệ sĩ Việt đã góp mặt tại hội nghị 'KOL với Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc' – 'KOL summit 2025', sự kiện quốc gia đầu tiên tại Việt Nam tạo diễn đàn kết nối cộng đồng KOL, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, nhằm lan tỏa giá trị tích cực và xây dựng niềm tin số.

Hội nghị do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự kiện quy mô quốc gia lần đầu tiên được tổ chức nhằm kết nối cộng đồng KOL với các nhà quản lý, doanh nghiệp và nền tảng, đồng thời thúc đẩy việc lan tỏa giá trị tích cực và xây dựng niềm tin số trong kỷ nguyên số.

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật như NSND Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, rapper Đen Vâu, ca sĩ MLee, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Thanh Thủy, cùng các nhà sáng tạo nội dung trong nhiều lĩnh vực. Tại sự kiện, MLee gây ấn tượng với bộ suit thanh lịch, tối giản nhưng vẫn toát lên thần thái ấn tượng.

Chia sẻ về cơ hội tham dự hội nghị, MLee nhấn mạnh: “Với vai trò là một người có sức ảnh hưởng, tôi ý thức rõ trách nhiệm của KOL/KOC trong việc lan tỏa thông tin tích cực và xây dựng niềm tin số. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng để truyền cảm hứng, đồng thời tránh hiểu lầm hoặc thông tin lệch lạc. Ngày nay, KOL/KOC không chỉ là cầu nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng, mà còn có khả năng định hướng dư luận, hình thành lối sống và ảnh hưởng đến hành vi cộng đồng".

Bên cạnh đó, MLee chia sẻ về vai trò của mỗi cá nhân trong thời đại thông tin: “Trong kỷ nguyên thông tin bùng nổ, mỗi cá nhân đều trở thành một kênh truyền tải. Thông tin có thể lan tỏa nhanh chóng, nhưng đồng thời những tin sai lệch cũng dễ dàng phát tán và mất kiểm soát".

Nữ ca sĩ bày tỏ: "Vì vậy, bên cạnh vai trò quản lý của cơ quan chức năng, của các cơ quan báo chí chính thống, mỗi người dùng mạng xã hội cần tự trang bị "bộ lọc" riêng: Chọn lọc, kiểm chứng trước khi chia sẻ và luôn tôn trọng sự thật cũng như giá trị con người. Từ đó, góp phần đưa mạng xã hội cùng vai trò KOL/KOC thực sự trở thành nền tảng tích cực, bền vững”.

Hội nghị có các diễn đàn mở để các KOL được trao đổi và thảo luận trực tiếp với lãnh đạo cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng để cùng tìm ra giải pháp phát huy sức ảnh hưởng tích cực, nâng cao trách nhiệm xã hội của KOL trong xây dựng một Việt Nam số an toàn.

Hội nghị cũng chính thức khởi động chương trình "Tín nhiệm người có ảnh hưởng", một sáng kiến nhằm thúc đẩy ảnh hưởng trách nhiệm thông qua các chiến dịch truyền thông, hình thành các tiêu chuẩn, quy tắc đạo đức của cộng đồng KOL và chương trình đánh giá, chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch, niềm tin và trách nhiệm của KOL/KOC.