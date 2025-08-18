Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

‘Bông hồng lai’ Mlee: 'Tôi ý thức rõ trách nhiệm của KOL/KOC trong việc lan tỏa thông tin tích cực'

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Vừa qua, MLee cùng dàn nghệ sĩ Việt đã góp mặt tại hội nghị 'KOL với Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc' – 'KOL summit 2025', sự kiện quốc gia đầu tiên tại Việt Nam tạo diễn đàn kết nối cộng đồng KOL, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, nhằm lan tỏa giá trị tích cực và xây dựng niềm tin số.

Hội nghị do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự kiện quy mô quốc gia lần đầu tiên được tổ chức nhằm kết nối cộng đồng KOL với các nhà quản lý, doanh nghiệp và nền tảng, đồng thời thúc đẩy việc lan tỏa giá trị tích cực và xây dựng niềm tin số trong kỷ nguyên số.

q.jpg

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật như NSND Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, rapper Đen Vâu, ca sĩ MLee, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Thanh Thủy, cùng các nhà sáng tạo nội dung trong nhiều lĩnh vực. Tại sự kiện, MLee gây ấn tượng với bộ suit thanh lịch, tối giản nhưng vẫn toát lên thần thái ấn tượng.

536269704-766846146284095-3367171645579995772-n.jpg

Chia sẻ về cơ hội tham dự hội nghị, MLee nhấn mạnh: “Với vai trò là một người có sức ảnh hưởng, tôi ý thức rõ trách nhiệm của KOL/KOC trong việc lan tỏa thông tin tích cực và xây dựng niềm tin số. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng để truyền cảm hứng, đồng thời tránh hiểu lầm hoặc thông tin lệch lạc. Ngày nay, KOL/KOC không chỉ là cầu nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng, mà còn có khả năng định hướng dư luận, hình thành lối sống và ảnh hưởng đến hành vi cộng đồng".

q1.jpg

Bên cạnh đó, MLee chia sẻ về vai trò của mỗi cá nhân trong thời đại thông tin: “Trong kỷ nguyên thông tin bùng nổ, mỗi cá nhân đều trở thành một kênh truyền tải. Thông tin có thể lan tỏa nhanh chóng, nhưng đồng thời những tin sai lệch cũng dễ dàng phát tán và mất kiểm soát".

q2.jpg

Nữ ca sĩ bày tỏ: "Vì vậy, bên cạnh vai trò quản lý của cơ quan chức năng, của các cơ quan báo chí chính thống, mỗi người dùng mạng xã hội cần tự trang bị "bộ lọc" riêng: Chọn lọc, kiểm chứng trước khi chia sẻ và luôn tôn trọng sự thật cũng như giá trị con người. Từ đó, góp phần đưa mạng xã hội cùng vai trò KOL/KOC thực sự trở thành nền tảng tích cực, bền vững”.

535440870-748581901269259-6879888055491829911-n.jpg

Hội nghị có các diễn đàn mở để các KOL được trao đổi và thảo luận trực tiếp với lãnh đạo cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng để cùng tìm ra giải pháp phát huy sức ảnh hưởng tích cực, nâng cao trách nhiệm xã hội của KOL trong xây dựng một Việt Nam số an toàn.

536270875-1109152691410725-6685340372365839247-n.jpg

Hội nghị cũng chính thức khởi động chương trình "Tín nhiệm người có ảnh hưởng", một sáng kiến nhằm thúc đẩy ảnh hưởng trách nhiệm thông qua các chiến dịch truyền thông, hình thành các tiêu chuẩn, quy tắc đạo đức của cộng đồng KOL và chương trình đánh giá, chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch, niềm tin và trách nhiệm của KOL/KOC.

Văn Sơn
#NSND Xuân Bắc #ca sĩ Tùng Dương #rapper Đen Vâu #ca sĩ MLee #Hoa hậu Bảo Ngọc #Hoa hậu Thanh Thủy

Xem thêm

Cùng chuyên mục