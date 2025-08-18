Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Sao Mai' Nguyễn Thu Hằng hoá nàng thơ, gây ấn tượng mạnh cùng áo dài tại 'Thanh âm Yên Tử'

Xuân Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Góp mặt cùng gần 700 nghệ sĩ trong chương trình 'Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời', Nguyễn Thu Hằng khiến khán giả mê mẩn khi xuất hiện với tạo hình quyền quý, đài các cùng chất giọng ngọt ngào.

Mới đây, Quán quân 'Sao Mai' dòng nhạc dân gian 2015, Nguyễn Thu Hằng đã góp mặt cùng gần 700 nghệ sĩ trong chương trình ca nhạc đặc biệt mang tên Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời. Cô mang đến 2 ca khúc Lên đỉnh Phù VânCõi thiêng, đồng thời hòa giọng với Nguyễn Ngọc Anh, Đông Hùng và dàn hợp xướng trong liên khúc Hào khí Việt Nam Một vòng Việt Nam.

zug-2729.jpg
Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời quy tụ gần 700 nghệ sĩ tham gia.

Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát ngọt ngào, nữ ca sĩ còn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả với hình ảnh quyền quý, đài các trong tà áo dài sang trọng. Thiết kế đầu tiên là tà áo dài trắng kết hợp với mấn đội, lấy cảm hứng từ những giá trị đặc sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam do do NTK Cao Minh Tiến thực hiện. Bộ trang phục gợi nhớ hình ảnh sang trọng, uy quyền của người phụ nữ quyền quý xưa, với từng đường nét, hoa văn đều toát lên vẻ quý phái, đậm bản sắc Việt. Thiết kế thứ hai là áo dài hồng pastel điểm xuyết hoa sen, mang đến cho Nguyễn Thu Hằng vẻ đẹp thanh tao, thoát tục, giúp cô tỏa sáng trong từng khoảnh khắc trình diễn. Cả hai thiết kế đã trở thành điểm nhấn, song hành cùng giọng hát đầy cảm xúc của cô để truyền tải trọn vẹn tinh thần và thông điệp của các ca khúc.

zug-2557.jpg
'Sao Mai' Nguyễn Thu Hằng gây ấn tượng mạnh cùng áo dài cùng giọng hát ngọt ngào.

Nguyễn Thu Hằng chia sẻ, thời gian gần đây, cô liên tục góp mặt trên nhiều sân khấu lớn, tham gia các chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, đặc biệt là chuỗi sự kiện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nữ ca sĩ chia sẻ, đó là niềm vinh dự và tự hào của một nghệ sĩ khi được cất tiếng hát trong những chương trình mang ý nghĩa thiêng liêng, chào mừng những dấu mốc trọng đại của dân tộc.

zug-2755.jpg
Nguyễn Thu Hằng và Đông Hùng là gương mặt 'đắt show' trong thời gian gần đây.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời trong khuôn khổ lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, được dàn dựng công phu với ba phần: Theo dấu chân Phật Hoàng, Hào khí Trúc Lâm - tinh thần Việt muôn đời Hào khí vươn mình - khát vọng Việt Nam.

Xuân Tiến
#Sao Mai Nguyễn Thu Hằng #Thanh âm Yên Tử #Hào khí dân tộc #Tự hào Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục