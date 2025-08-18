'Sao Mai' Nguyễn Thu Hằng hoá nàng thơ, gây ấn tượng mạnh cùng áo dài tại 'Thanh âm Yên Tử'

Mới đây, Quán quân 'Sao Mai' dòng nhạc dân gian 2015, Nguyễn Thu Hằng đã góp mặt cùng gần 700 nghệ sĩ trong chương trình ca nhạc đặc biệt mang tên Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời. Cô mang đến 2 ca khúc Lên đỉnh Phù Vân và Cõi thiêng, đồng thời hòa giọng với Nguyễn Ngọc Anh, Đông Hùng và dàn hợp xướng trong liên khúc Hào khí Việt Nam và Một vòng Việt Nam.

Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời quy tụ gần 700 nghệ sĩ tham gia.

Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát ngọt ngào, nữ ca sĩ còn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả với hình ảnh quyền quý, đài các trong tà áo dài sang trọng. Thiết kế đầu tiên là tà áo dài trắng kết hợp với mấn đội, lấy cảm hứng từ những giá trị đặc sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam do do NTK Cao Minh Tiến thực hiện. Bộ trang phục gợi nhớ hình ảnh sang trọng, uy quyền của người phụ nữ quyền quý xưa, với từng đường nét, hoa văn đều toát lên vẻ quý phái, đậm bản sắc Việt. Thiết kế thứ hai là áo dài hồng pastel điểm xuyết hoa sen, mang đến cho Nguyễn Thu Hằng vẻ đẹp thanh tao, thoát tục, giúp cô tỏa sáng trong từng khoảnh khắc trình diễn. Cả hai thiết kế đã trở thành điểm nhấn, song hành cùng giọng hát đầy cảm xúc của cô để truyền tải trọn vẹn tinh thần và thông điệp của các ca khúc.

'Sao Mai' Nguyễn Thu Hằng gây ấn tượng mạnh cùng áo dài cùng giọng hát ngọt ngào.

Nguyễn Thu Hằng chia sẻ, thời gian gần đây, cô liên tục góp mặt trên nhiều sân khấu lớn, tham gia các chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, đặc biệt là chuỗi sự kiện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nữ ca sĩ chia sẻ, đó là niềm vinh dự và tự hào của một nghệ sĩ khi được cất tiếng hát trong những chương trình mang ý nghĩa thiêng liêng, chào mừng những dấu mốc trọng đại của dân tộc.

Nguyễn Thu Hằng và Đông Hùng là gương mặt 'đắt show' trong thời gian gần đây.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời trong khuôn khổ lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, được dàn dựng công phu với ba phần: Theo dấu chân Phật Hoàng, Hào khí Trúc Lâm - tinh thần Việt muôn đời và Hào khí vươn mình - khát vọng Việt Nam.