Nguyễn Thị Ngọc Minh – Thủ khoa Học viện Ngoại giao với GPA 3.96 và loạt giải thưởng học thuật

SVO - Nguyễn Thị Ngọc Minh (sinh năm 2003, Hà Nội) – Thủ khoa ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao là gương mặt trẻ tiêu biểu ghi dấu ấn bằng bảng thành tích ấn tượng: GPA 3.96/4.0, 5 học bổng loại giỏi và xuất sắc, 2 công trình nghiên cứu khoa học được xuất bản, quán quân nhiều cuộc thi học thuật quốc tế và trong nước. Với IELTS 8.0, DELF B1 cùng niềm đam mê khám phá tri thức, Minh khẳng định lựa chọn học tập là con đường bền vững để chạm tới ước mơ vươn tầm quốc tế.

Từ giấc mơ hoạ sĩ đến Thủ khoa Học viện Ngoại giao

Mình là Nguyễn Thị Ngọc Minh vừa tốt nghiệp Thủ khoa ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao. Với mình, DAV là một điểm dừng chân tình cờ nhưng lại mở ra một hành trình bốn năm đầy ý nghĩa. Trước kia, mình từng theo đuổi nghệ thuật và tin rằng sẽ trở thành một hoạ sĩ, nhưng ở ngưỡng cửa đại học, mình nhận ra con đường ấy không còn phù hợp với đam mê cá nhân nữa. Đúng lúc đó, Học viện Ngoại giao đã trở thành cánh cửa mới, đưa mình đến một quãng đời sinh viên tràn đầy thử thách và cơ hội.

Ban đầu, lý do để mình chọn Quan hệ quốc tế chỉ đơn giản là niềm yêu thích ngoại ngữ. Năm 16 tuổi, mình đã đặt ra mục tiêu học 5 ngôn ngữ trước tuổi 25. Đến nay, mình mới chinh phục được tiếng Anh và tiếng Pháp, nhưng mình vẫn nuôi hy vọng tiếp tục hành trình ấy khi công việc và cuộc sống ổn định hơn. Điều quan trọng hơn cả, học Quan hệ quốc tế đã giúp mình bước vào một thế giới rộng lớn: những dòng chảy lịch sử, chính trị và các vấn đề toàn cầu, nơi lần đầu tiên mình thấy mình thực sự đam mê học tập.

Đạt Quán quân tại ECHOES, chụp cùng bạn bè.

Trong 4 năm đại học, mình đã nhận 3 học bổng loại giỏi, 2 học bổng loại xuất sắc và tốt nghiệp Thủ khoa với GPA 3.96/4.0. Song song đó, mình tham gia nghiên cứu khoa học và có 2 bài được xuất bản trong nước. Mình từng trở thành Quán quân cuộc thi hùng biện tiếng Anh ECHOES 2023 tại Đại học Hà Nội, cũng như Quán quân cuộc thi làm dự án The Martian Project do Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức. Bên cạnh đó, mình vinh dự được bình chọn là Đại biểu xuất sắc nhất tại Mô phỏng Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) của Galileo Society. Với IELTS 8.0 và chứng chỉ DELF B1 tiếng Pháp, mình coi những kết quả ấy mới chỉ là khởi đầu, bởi mình vẫn nhận thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, đặc biệt là khi đặt trong môi trường học thuật quốc tế. Mục tiêu sắp tới của mình là tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực để có thể cạnh tranh và khẳng định bản thân ở tầm vóc toàn cầu.

Chọn học tập để chạm tới ước mơ quốc tế

Khó khăn lớn nhất với mình chính là sự kiên định trên con đường học tập. Năm hai đại học, mình từng tham gia một team tranh biện xuất sắc dành cho học sinh trung học. Đó là một tập thể tràn đầy nhiệt huyết, với hoài bão xây dựng một trung tâm tranh biện và sau này đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Khi đứng trước cơ hội được đồng hành lâu dài trong một môi trường làm việc đầy hứng khởi và ưng ý, mình đã nhiều lần đắn đo. Bởi nếu lựa chọn theo đuổi cùng team, mình sẽ không còn đủ thời gian và năng lượng để tập trung nghiên cứu. Cuối cùng, giữa công việc và học tập, mình quyết định dành trọn tâm huyết cho con đường học thuật, chấp nhận chia sẻ một tương lai khác biệt với những người anh, người chị tài năng và đức độ – những người đã truyền cho mình nhiều bài học quý giá về con người, lãnh đạo và sự cống hiến cho cộng đồng.

Dù đó là một quyết định khó khăn, nhưng với mình, đó là cam kết cần thiết để tiến gần hơn tới mục tiêu học cao học. Ước mơ của mình là được đặt chân tới nhiều quốc gia, khám phá những không gian văn hoá đa dạng và gặp gỡ những con người mang cuộc đời khác biệt ở bên kia địa cầu. Ước mơ ấy còn là khát vọng phát triển tư duy, bồi dưỡng năng lực phù hợp với tiềm năng sẵn có của bản thân. Và để hiện thực hoá, mình tin rằng học tập là con đường bền vững nhất, đặc biệt trong trường hợp của mình.

Dù chưa một lần thực hiện được ước mơ du học, học tập vẫn mở ra cho mình những cánh cửa bất ngờ. “Thành công nhỏ” khiến mình tự hào nhất chính là lần đầu được tham dự một toạ đàm khoa học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ngồi giữa những học giả hàng đầu trong lĩnh vực, cho dự án nghiên cứu đầu tay. Khi bài nghiên cứu ấy được chính giáo sư đồng tác giả trình bày, mình đã chợt nhận ra: chỉ cần giữ niềm tin, mình có thể làm được nhiều điều hơn những gì từng nghĩ.

Học cũng là một nghệ thuật – và cuộc đời là trường học lớn

Theo mình, người trẻ muốn sống có ích thì trước hết phải sống có trách nhiệm với chính mình: không ngừng học hỏi, rèn luyện bản thân, dám thử nghiệm, dám vấp ngã và trưởng thành hơn sau mỗi lần đứng dậy. Đóng góp cho xã hội, với mình, không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều thật lớn lao, mà có thể khởi đầu từ những hành động nhỏ bé – như chia sẻ tri thức hay lan tỏa tinh thần tích cực.

Bản thân mình từng tham gia chương trình DAV Academic Mentorship, nơi mình trực tiếp hướng dẫn gần 20 sinh viên khóa dưới các môn Tiếng Anh chuyên ngành và biên dịch. Ban đầu, mình chỉ nghĩ đơn giản là chia sẻ những mẹo học tập mà bản thân đã thử nghiệm. Nhưng càng dạy, mình càng nhận ra kiến thức có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mức nào. Chính từ trải nghiệm đó, mình tin rằng tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sẻ chia và lan tỏa.

Châm ngôn sống mà mình luôn theo đuổi là: “Học cũng là một nghệ thuật.” Muốn học tốt, nghiên cứu tốt, chúng ta phải không ngừng thử nghiệm những cách làm mới, học hỏi từ thành công lẫn thất bại, rồi tiếp tục thử nghiệm tiếp. Với mình, không có gì là thất bại, tất cả chỉ là những bước thử nghiệm ban đầu, trước khi ta tìm thấy câu trả lời đích xác cho vấn đề. Cũng giống như quả ngọt thường được bao bọc bởi lớp gai mỏng, để ngăn những ai không đủ kiên nhẫn. Chỉ những người sẵn sàng bóc tách từng lớp gai mới thực sự xứng đáng tận hưởng hương thơm của trái ngọt.

Với mình, cuộc đời là một trường học lớn. Làm gì cũng cần thử nghiệm, học hỏi và thử nghiệm tiếp. Không có thất bại, chỉ có trải nghiệm. Chính niềm tin ấy đã giúp mình luôn giữ được tinh thần lạc quan, sẵn sàng tiến bước trên hành trình học tập và cuộc sống, dù phía trước còn nhiều thử thách.

(Ảnh: NVCC)