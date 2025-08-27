Nam sinh Đại học Đại Nam ghi dấu từ học bổng, công tác Đoàn đến những sân chơi trí tuệ

SVO - Trần Văn Chung, sinh viên năm 2 ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Đại Nam, ghi dấu với loạt thành tích đáng chú ý: 3 kỳ liên tiếp đạt học bổng khuyến khích học tập, vô địch toàn quốc cuộc thi “Trường học không ma túy” do Bộ Công an và Đài THVN tổ chức năm 2025, Top 12 “Sư tử đầu đàn”, cùng nhiều đóng góp nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên.

Từ cậu bé nhút nhát bén duyên với đam mê truyền thông

Khi bước vào cấp 3, Văn Chung vẫn còn là một cậu học trò nhút nhát, song trong tim luôn ấp ủ những hoài bão và ước mơ lớn. Bằng sự nỗ lực từng ngày, Chung dần khẳng định được bản thân, được thầy cô và bạn bè tin tưởng giao trọng trách Phó Bí thư Đoàn trường. Chính vai trò ấy đã trở thành bệ phóng để Chung tự tin sáng lập và phát triển ba câu lạc bộ: Truyền thông, Tổ chức sự kiện và Tình nguyện. Với Chung, niềm tin của mọi người không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là động lực giúp bản thân kiên định vượt qua thử thách và trưởng thành hơn sau mỗi hành trình. Những dấu mốc gắn liền với công tác Đoàn, từ những dự án cộng đồng cho đến khoảnh khắc đứng trong hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã trở thành ký ức đáng tự hào, hun đúc nơi Chung tinh thần cống hiến và bản lĩnh của tuổi trẻ.

Chung tham gia hoạt động khi là học sinh THPT.

Khi đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn tương lai, Văn Chung từng băn khoăn giữa nhiều ngã rẽ và tự hỏi: “Mình thực sự yêu thích điều gì?”. Câu trả lời chỉ đến khi Chung nhận ra niềm đam mê với truyền thông và sáng tạo đã âm thầm nảy nở trong suốt những năm phổ thông. Từ đó, Chung quyết định lựa chọn ngành Truyền thông đa phương tiện tại Trường Đại học Đại Nam. Với Chung, đây không chỉ là một quyết định học tập, mà còn là con đường để nuôi dưỡng khát vọng, phát triển bản thân và được sống trọn vẹn với đam mê. Mỗi ngày đến giảng đường vì thế không chỉ là giờ học, mà còn là hành trình tìm thấy động lực và hứng khởi mới.

Dấu ấn học tập và nhiệt huyết tuổi trẻ tại Đại học Đại Nam

Ngay từ khi đặt chân vào giảng đường Trường Đại học Đại Nam, Văn Chung đã xác định cho mình một thái độ học tập nghiêm túc. Từ sự nỗ lực bền bỉ, cậu sinh viên năm 2 ngành Truyền thông đa phương tiện liên tiếp ba kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập. Với Chung, những suất học bổng không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì, mà còn là động lực để tiếp tục phấn đấu. Chung luôn nhấn mạnh rằng, phía sau thành tích ấy là sự đồng hành, định hướng tận tâm của các thầy cô Khoa Truyền thông – những người đã giúp cậu thêm vững tin vào con đường mình lựa chọn.

Tham gia và đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi.

Song song với học tập, Văn Chung còn là gương mặt nổi bật trong công tác Đoàn. Ngay từ năm nhất, Chung được tin tưởng giao trọng trách Bí thư chi đoàn, cùng tập thể xây dựng phương châm “Tiên phong – Sáng tạo – Đoàn kết”. Dưới sự dẫn dắt của Chung, tập thể lớp đã được vinh danh “Tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên”. Với Chung, đó là minh chứng cho sự nỗ lực chung, cho tinh thần gắn kết tập thể, cũng như cho thấy trưởng thành đến từ những đóng góp lặng thầm hơn là những lời khen ngợi bên ngoài.

Văn Chung tích cực trong học tập, rèn luyện.

Trước đó, trong những năm học phổ thông, Văn Chung đã để lại nhiều dấu ấn khi giữ vai trò Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Xuân Giang nhiệm kỳ 2022 – 2023; đồng thời sáng lập và chủ nhiệm ba câu lạc bộ: Truyền thông, Tổ chức sự kiện, Tình nguyện tuổi trẻ. Những trải nghiệm ấy chính là nền tảng để Chung tiếp tục nuôi dưỡng nhiệt huyết tuổi trẻ, mang khát vọng cống hiến và phát triển bản thân trong môi trường đại học.

Dấu ấn từ những sân chơi trí tuệ và bản lĩnh sinh viên

Không chỉ ghi dấu bằng thành tích học tập và công tác Đoàn, Văn Chung còn khẳng định bản thân qua nhiều sân chơi lớn mà Trường Đại học Đại Nam đã mang đến. Được thầy cô tận tình định hướng và tạo điều kiện, Chung đã cùng đội của mình giành ngôi Vô địch toàn quốc cuộc thi “Trường học không ma túy” do Cục Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức năm 2025. Thành tích ấy là “trái ngọt” sau quãng thời gian miệt mài triển khai các dự án cộng đồng, đồng thời trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình tuổi trẻ. Chưa dừng lại ở đó, Chung tiếp tục thử sức và lọt vào Top 12 cuộc thi “Tìm kiếm Sư tử đầu đàn” – sân chơi khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khả năng lãnh đạo của sinh viên Đại Nam. Mỗi cuộc thi với Chung không chỉ là một giải thưởng, mà còn là bài học quý giá về kỹ năng, sự tự tin và tinh thần không ngừng học hỏi để xứng đáng với mọi cơ hội được trao.

Kỹ năng tranh biện trong cuộc thi.

Nhìn lại hành trình, giữ vững lòng biết ơn để bước xa hơn

Nhìn lại chặng đường đã qua, Văn Chung luôn dành sự biết ơn sâu sắc cho Khoa Truyền thông – Trường Đại học Đại Nam, nơi trở thành bệ phóng giúp cậu trưởng thành và đạt được những dấu mốc đáng nhớ. Tại đây, Chung không chỉ được học tập trong một môi trường giàu năng lượng sáng tạo, mà còn nhận được sự quan tâm, đồng hành và dìu dắt tận tình từ thầy cô. Chính niềm tin và sự khích lệ ấy đã mở ra cho Chung nhiều cơ hội thử sức, tham gia hoạt động, chinh phục các cuộc thi và dần khám phá năng lực tiềm ẩn trong chính mình.

Phần trình bày dự án trong cuộc thi Tìm kiếm sư tử đầu đàn.

Top 12 cuộc thi Tìm kiếm sư tử đầu đàn.

Từ cậu học sinh cấp ba còn rụt rè đến khi là sinh viên năm hai tự tin, Văn Chung nhận ra rằng mỗi cơ hội và niềm tin được trao đều vô giá. Bởi vậy, cậu luôn trân trọng từng cơ hội, dù nhỏ nhất, và coi đó là động lực để không ngừng rèn luyện. Với Chung, thành công không bao giờ đến dễ dàng, mà được tạo nên từ trách nhiệm và sự nỗ lực bền bỉ. Thông điệp Chung muốn gửi tới các bạn trẻ là hãy biết ơn và trân trọng niềm tin từ những người đồng hành; hãy biến lòng biết ơn thành sức mạnh để học hỏi và tiến bộ mỗi ngày. Bởi mỗi bài học từ thử thách đều góp phần tạo nên một phiên bản tốt hơn của chính mình, giúp mỗi người xứng đáng với những giá trị tốt đẹp được trao. Dẫu phía trước còn nhiều chặng đường, Văn Chung tin rằng, chỉ cần giữ vững tinh thần trách nhiệm cùng lòng biết ơn, tuổi trẻ sẽ có đủ hành trang để bước đi vững chắc và tỏa sáng.

Nhận giấy khen Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Vô địch toàn quốc cuộc thi Trường học không ma tuý.

(Ảnh: NVCC)